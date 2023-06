Marco Bezzecchi (2.): «Könnte nicht glücklicher sein»

Marco Bezzecchi aus Rossis Mooney VR46 Racing Team war in Assen auch nach dem zweiten Platz am Sonntag sehr zufrieden. Ducati sieht es ähnlich und möchte ihn 2024 gerne auf eine aktuelle Maschine setzen.

Marco Bezzecchi dominierte in Assen den Freitag und den Samstag und musste sich am Sonntag – wie von ihm selbst vorhergesagt – nur seinem Kumpel Francesco «Pecco» Bagnaia geschlagen geben. Auch mit dem zweiten Platz im 26-Runden-Rennen konnte «Bez» aber gut leben.

«Ich bin sehr glücklich mit diesem Wochenende, wir haben sehr gut gearbeitet und ich glaube, dass wir diese Ergebnisse verdient haben. Ich habe wirklich alles gegeben, aber auch mit dem Team haben wir so gut wie möglich gearbeitet», bekräftigte der Ducati-GP22-Pilot aus dem Mooney VR46 Racing Team. «Jede Session anzuführen und Pole-Position, Sprint-Sieg und ein Podium zu holen – ich könnte nicht glücklicher sein, das ist für uns ein fantastisches Ergebnis.»

«Pecco war auf dem Medium-Reifen ein bisschen stärker als ich, das wusste ich gestern schon», ging der 24-jähirge Italiener näher auf das Renngeschehen ein. «Ich hätte mit dem Soft-Hinterreifen fahren können, aber das Risiko war zu groß. Ich wollte nicht alles in die Tonne kloppen, weil wir ein wirklich gutes Wochenende hatten. Ich habe also auch den Medium-Reifen genommen, auch wenn ich wusste, dass ich damit vielleicht etwas mehr leiden würde», erklärte Bezzecchi seine Reifenwahl.

Brad Binder nahm im Gegensatz zu den Ducati-Piloten übrigens den weichen Hinterreifen und behauptete sich damit bis in die 17. Runde gegen Bezzecchi. «Das Problem war, dass ich große Probleme mit der Temperatur und dem Luftdruck im Vorderreifen bekommen habe», erzählte Marco. «Ich bin einige Runden hinter Pecco und Brad gefahren, habe dann ein paar Meter verloren und wieder aufgeholt – und dann wieder verloren, weil ich einige Fehler gemacht habe und mir die Front eingeklappt ist… Es war schwierig, ich habe das Manöver [gegen Brad] dann aber sehr gut vorbereitet und konnte ihn schließlich überholen.»

Als ich vor Brad war, habe ich dann auch noch ein Problem mit dem Motorrad bekommen. Da habe ich mir schon gedacht: ‚Nein, das auch noch!‘ Ich hatte mit so starken Vibrationen am Hinterrad zu kämpfen, das war sehr merkwürdig», schilderte Bez. «Ich habe versucht, es mit dem Mappings unter Kontrolle zu bekommen, ich habe jeden Knopf gedrückt, den ich gefunden habe, aber es wurde nicht besser. Zum Glück habe ich es durchgestanden, weil ich schon befürchtete hatte, den Podestplatz zu verlieren. Nach der ganzen Geschichte bin ich sehr glücklich», grinste der zweifache Saisonsieger, der mit seiner starken Vorstellung bei der Dutch TT in der WM-Tabelle wieder bis auf einen Punkt an Sachsenring-Dominator Jorge Martin herangerückt ist.

«Ich bin sehr zufrieden», lautete die Bilanz des VR46-Schützlings. «Mit einem guten Ergebnis vor der Sommerpause kannst du ein bisschen entspannen. Ich will jetzt nach Hause und ein bisschen ausspannen, dann aber auch gleich weiterarbeiten, weil wir den nächsten Schritt schaffen müssen – das ist immer so. Ich bin sehr motiviert und ich genieße es mit dem Bike, den Jungs und allen im Team sehr. Ich kann es schon jetzt kaum erwartet, wieder auf das Motorrad zu steigen», schob Bezzecchi mit einem Lächeln nach.

Zufrieden war auch Ducati-Rennchef Gigi Dall'Igna: Er stellte nach der neuerlich starken Performance von Marco Bezzecchi in Assen fest, Bez würde jetzt ein 2024-Werksmotorrad für die kommende Saison verdienen. Mooney-VR46-Teamdirektor Alessio «Uccio» Salucci pflichtet bei. Deshalb wird jetzt der Einsatz einer fünften Werks-Ducati für 2024 geplant. In diesem Jahr sitzen je beide Fahrer bei Mooney und Gresini auf 2022-Modellen.

MotoGP-Ergebnisse, Assen (25. Juni):

1. Bagnaia, Ducati, 26 Rdn in 40:37,640 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 1,223 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,925

4. Brad Binder*, KTM, + 1,528

5. Martin, Ducati, + 1,934

6. Alex Márquez, Ducati, + 12,437

7. Marini, Ducati, + 14,174

8. Nakagami, Honda, + 14,616

9. Morbidelli, Yamaha, + 29,335

10. Augusto Fernández, KTM, + 33,763

11. Savadori, Aprilia, + 35,084

12. Raúl Fernández, Aprilia, + 39,622

13. Bradl, Honda, + 42,504

14. Folger, KTM, + 45,609

– Di Giannantonio, Ducati, 8 Runden zurück

– Lecuona, Honda, 12 Runden zurück

– Oliveira, Aprilia, 14 Runden zurück

– Bastianini, Ducati, 20 Runden zurück

– Viñales, Aprilia, 23 Runden zurück

– Quartararo, Yamaha, 24 Runden zurück

– Zarco, Ducati, 24 Runden zurück

– Miller, KTM, 25 Runden zurück



*= ein Platz zurück («track limits»-Vergehen)

Ergebnisse MotoGP-Sprint Assen (24. Juni):

1. Bezzecchi, Ducati, 13 Rdn in 20:09,174 min

2. Bagnaia, Ducati, +1,294 sec

3. Quartararo, Yamaha, +1,872

4. Aleix Espargaró, Aprilia, +2,245

5. Brad Binder*, KTM, +4,582

6. Martin, Ducati, +5,036

7. Viñales, Aprilia, +5,876

8. Bastianini, Ducati, +10,102

9. Alex Márquez, Ducati, +10,525

10. Marini**, Ducati, +10,556

11. Miller, KTM, +11,191

12. Nakagami, Honda, +11,473

13. Zarco, Ducati, +15,439

14. Augusto Fernández, KTM, +17,754

15. Morbidelli, Yamaha, +19,508

16. Savadori, Aprilia, +19,664

17. Marc Márquez, Honda, +19,916

18. Raúl Fernández, Aprilia, +20,583

19. Oliveira, Aprilia, + 24,269

20. Lecuona, Honda, +24,727

21. Folger, KTM, +32,056

22. Bradl, Honda, +35,372

– Di Giannantonio, Ducati, 10 Runden zurück

*= erhielt 3 sec Strafe

**= erhielt 0,5 sec Strafe

WM-Stand nach 16 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 194 Punkte. 2. Martin 159. 3. Bezzecchi 158. 4. Binder 114. 5. Zarco 109. 6. Marini 98. 7. Miller 79. 8. Aleix Espargaró 77. 9. Quartararo 64. 10. Alex Márquez 63. 11. Morbidelli 57. 12. Viñales 56. 13. Rins 47. 14. Augusto Fernández 42. 15. Nakagami 34. 16. Di Giannantonio 34. 17. Oliveira 27. 18. Bastianini 18. 19. Marc Márquez 15. 20. Pedrosa 13. 21. Savadori 9. 22. Folger 9. 23. Raúl Fernández 8. 24. Pirro 5. 25. Petrucci 5. 26. Mir 5. 27. Bradl 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 285 Punkte. 2. KTM 153. 3. Aprilia 121. 4. Honda 89. 5. Yamaha 82.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 268 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 256. 3. Ducati Lenovo Team 222. 4. Red Bull KTM Factory Racing 193. 5. Aprilia Racing 133. 6. Monster Energy Yamaha 121. 7. Gresini Racing 97. 8. LCR Honda 84. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 51. 10. CryptoDATA RNF 39. 11. Repsol Honda 20.