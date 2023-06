Jorge Martin (Ducati/5.): «Hatte Speed für den Sieg!»

Der spanische MotoGP-WM-Kandidat Jorge Martin zeigte in Assen mit der Pramac-Ducati ein starke Aufholjagd, die ihn im Finish des Rennens auf dem TT-Circuit beinahe noch auf das Podium gebracht hätte.

Für den Dominator von Sachsen war in Assen der Startplatz das große Handicap. Jorge Martin (25) hatte bereits am Samstag von Position 10 eine starkes Rennen gezeigt. Dies wiederholte der Pramac-Ducati-Star auch am Sonntag, als er nach dem Start zunächst sogar auf Platz 13 zurückgefallen war.

«Nach dem Start von Platz 10 war es unmöglich zu gewinnen. Aber ich bin happy über meine Performance», stellte Martin fest. «Ich habe es vor dem Rennen gewusst. Ich habe die Gruppe vor mir dann eingeholt. Es war schwierig zu siegen und zu überholen. Ich wollte dann einfach Punkte holen und konzentriere mich dann auf das nächste Rennen.»

Dann enthüllte der Madrilene: «Ich habe in den ersten zwei, drei Runden recht gut aufgeholt. Ich habe in Summe 2,5 Sekunden auf Pecco gutgemacht – also war ich schnell. Drei Runden vor dem Ende war ich zwar etwas müde, und die Reifen waren schon stark mitgenommen. Die Piste war etwas zu riskant, um einen vierten Rang zu kämpfen.»

«Am Samstag hatte ich nicht den Speed, um zu gewinnen. Heute hatte ich jedoch den Speed für den Sieg, das tut dann schon weh», gesteht Martin. Zur Strafe von Red Bull-KTM-Asse Brad Binder sagt Martin, der in der letzten Runde dicht hinter Espargaró und Binder war und wie Binder ebenfalls auf den Grünstreifen fuhr. «Ja, es war das gleiche Thema. Der nächste Fahrer war bei mir aber zehn Sekunden dahinter, also war es sinnlos, mich zu bestrafen. Aber ich habe den Fehler gemacht...»

Martins Erklärung für den Fehler: «Ich wollte super nahe dran sein, daher sieht man dann auch nicht ganz so gut. Es war das einzige Mal, dass ich das gesamte Wochenende über auf den Grünstreifen gefahren bin.»

Zur Lage von Aleix Espargaró (Aprilia): «Ich habe nicht gesehen, dass das Bike von Aleix beschädigt war, er ist aber sehr gut gefahren. Manchmal ging er in den Rechtskurven etwas weit, vielleicht hat ihm die Downforce gefehlt wegen der Beschädigung am Bike.»

MotoGP-Ergebnisse, Assen (25. Juni):

1. Bagnaia, Ducati, 26 Rdn in 40:37,640 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 1,223 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,925

4. Brad Binder*, KTM, + 1,528

5. Martin, Ducati, + 1,934

6. Alex Márquez, Ducati, + 12,437

7. Marini, Ducati, + 14,174

8. Nakagami, Honda, + 14,616

9. Morbidelli, Yamaha, + 29,335

10. Augusto Fernández, KTM, + 33,763

11. Savadori, Aprilia, + 35,084

12. Raúl Fernández, Aprilia, + 39,622

13. Bradl, Honda, + 42,504

14. Folger, KTM, + 45,609

– Di Giannantonio, Ducati, 8 Runden zurück

– Lecuona, Honda, 12 Runden zurück

– Oliveira, Aprilia, 14 Runden zurück

– Bastianini, Ducati, 20 Runden zurück

– Viñales, Aprilia, 23 Runden zurück

– Quartararo, Yamaha, 24 Runden zurück

– Zarco, Ducati, 24 Runden zurück

– Miller, KTM, 25 Runden zurück



*= ein Platz zurück («track limits»-Vergehen)

Ergebnisse MotoGP-Sprint Assen (24. Juni):

1. Bezzecchi, Ducati, 13 Rdn in 20:09,174 min

2. Bagnaia, Ducati, +1,294 sec

3. Quartararo, Yamaha, +1,872

4. Aleix Espargaró, Aprilia, +2,245

5. Brad Binder*, KTM, +4,582

6. Martin, Ducati, +5,036

7. Viñales, Aprilia, +5,876

8. Bastianini, Ducati, +10,102

9. Alex Márquez, Ducati, +10,525

10. Marini**, Ducati, +10,556

11. Miller, KTM, +11,191

12. Nakagami, Honda, +11,473

13. Zarco, Ducati, +15,439

14. Augusto Fernández, KTM, +17,754

15. Morbidelli, Yamaha, +19,508

16. Savadori, Aprilia, +19,664

17. Marc Márquez, Honda, +19,916

18. Raúl Fernández, Aprilia, +20,583

19. Oliveira, Aprilia, + 24,269

20. Lecuona, Honda, +24,727

21. Folger, KTM, +32,056

22. Bradl, Honda, +35,372

– Di Giannantonio, Ducati, 10 Runden zurück

*= erhielt 3 sec Strafe

**= erhielt 0,5 sec Strafe





WM-Stand nach 16 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 194 Punkte. 2. Martin 159. 3. Bezzecchi 158. 4. Binder 114. 5. Zarco 109. 6. Marini 98. 7. Miller 79. 8. Aleix Espargaró 77. 9. Quartararo 64. 10. Alex Márquez 63. 11. Morbidelli 57. 12. Viñales 56. 13. Rins 47. 14. Augusto Fernández 42. 15. Nakagami 34. 16. Di Giannantonio 34. 17. Oliveira 27. 18. Bastianini 18. 19. Marc Márquez 15. 20. Pedrosa 13. 21. Savadori 9. 22. Folger 9. 23. Raúl Fernández 8. 24. Pirro 5. 25. Petrucci 5. 26. Mir 5. 27. Bradl 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 285 Punkte. 2. KTM 153. 3. Aprilia 121. 4. Honda 89. 5. Yamaha 82.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 268 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 256. 3. Ducati Lenovo Team 222. 4. Red Bull KTM Factory Racing 193. 5. Aprilia Racing 133. 6. Monster Energy Yamaha 121. 7. Gresini Racing 97. 8. LCR Honda 84. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 51. 10. CryptoDATA RNF 39. 11. Repsol Honda 20.