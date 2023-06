Luca Marini (Ducati): «Habe Idee für nächstes Jahr»

Nachdem für Luca Marini beiden Rennen in Assen trotz aussichtsreicher Startposition eher enttäuschend verliefen, sucht der Mooney VR46-Ducati-Pilot nach Lösungen für die Zukunft.

Während Luca Marinis VR46-Ducati-Teamkollege Marco Bezzecchi den TT Circuit in Assen mit einem Sprint-Sieg und einem zweiten Platz im Grand-Prix verlässt, trat der Bruder von Valentino Rossi deutlich enttäuscht die Heimreise an.

Dabei hatte das Wochenende für den 25-jährigen Italiener gut begonnen. Mit Platz 3 hatte er sich im Qualifying einen Startplatz in der ersten Reihe gesichert, den er in den Rennen jedoch nicht halten konnte. Im Sprint am Samstag landete Marini nur auf Position 10, während er den Zielstrich am Sonntag 14,174 sec hinter Rennsieger Pecco Bagnaia (Ducati) als Siebter überquerte.

Bis zur fünften Runde lag der WM-Sechste noch auf Position 5, jedoch führte ein Überholmanöver von Ducati-Markenkollege Jorge Martin am Ausgang der Strubben dazu, dass Marini auf einen Schlag vier Positionen verlor. «Wir hatten während des gesamten Wochenendes Probleme, uns hat etwas gefehlt», rätselte er.

Doch trotz der Enttäuschung blieb Marini zuversichtlich und suchte nach Lösungen für seine Probleme. «Nach dem Rennen hatte ich eine Idee, was ich im nächsten Jahr auf dieser Strecke ausprobieren möchte», begann er.

«Da ich sehr groß bin, habe ich in den schnellen Kurven, in denen ich außerhalb der Verkleidung neben dem Motorrad hänge, immer wieder Probleme. Der Richtungswechsel fällt mir dann sehr schwer. Ich habe während des Rennens versucht, mehr in der Verkleidung zu bleiben. Das scheint viel besser zu funktionieren. Aber diese Fahrweise entspricht nicht meinem natürlichen Fahrstil, weshalb diese Umstellung Zeit braucht.»

MotoGP-Ergebnisse, Assen (25. Juni):

1. Bagnaia, Ducati, 26 Rdn in 40:37,640 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 1,223 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,925

4. Brad Binder*, KTM, + 1,528

5. Martin, Ducati, + 1,934

6. Alex Márquez, Ducati, + 12,437

7. Marini, Ducati, + 14,174

8. Nakagami, Honda, + 14,616

9. Morbidelli, Yamaha, + 29,335

10. Augusto Fernández, KTM, + 33,763

11. Savadori, Aprilia, + 35,084

12. Raúl Fernández, Aprilia, + 39,622

13. Bradl, Honda, + 42,504

14. Folger, KTM, + 45,609

– Di Giannantonio, Ducati, 8 Runden zurück

– Lecuona, Honda, 12 Runden zurück

– Oliveira, Aprilia, 14 Runden zurück

– Bastianini, Ducati, 20 Runden zurück

– Viñales, Aprilia, 23 Runden zurück

– Quartararo, Yamaha, 24 Runden zurück

– Zarco, Ducati, 24 Runden zurück

– Miller, KTM, 25 Runden zurück



*= ein Platz zurück («track limits»-Vergehen)

Ergebnisse MotoGP-Sprint Assen (24. Juni):

1. Bezzecchi, Ducati, 13 Rdn in 20:09,174 min

2. Bagnaia, Ducati, +1,294 sec

3. Quartararo, Yamaha, +1,872

4. Aleix Espargaró, Aprilia, +2,245

5. Brad Binder*, KTM, +4,582

6. Martin, Ducati, +5,036

7. Viñales, Aprilia, +5,876

8. Bastianini, Ducati, +10,102

9. Alex Márquez, Ducati, +10,525

10. Marini**, Ducati, +10,556

11. Miller, KTM, +11,191

12. Nakagami, Honda, +11,473

13. Zarco, Ducati, +15,439

14. Augusto Fernández, KTM, +17,754

15. Morbidelli, Yamaha, +19,508

16. Savadori, Aprilia, +19,664

17. Marc Márquez, Honda, +19,916

18. Raúl Fernández, Aprilia, +20,583

19. Oliveira, Aprilia, + 24,269

20. Lecuona, Honda, +24,727

21. Folger, KTM, +32,056

22. Bradl, Honda, +35,372

– Di Giannantonio, Ducati, 10 Runden zurück

*= erhielt 3 sec Strafe

**= erhielt 0,5 sec Strafe

WM-Stand nach 16 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 194 Punkte. 2. Martin 159. 3. Bezzecchi 158. 4. Binder 114. 5. Zarco 109. 6. Marini 98. 7. Miller 79. 8. Aleix Espargaró 77. 9. Quartararo 64. 10. Alex Márquez 63. 11. Morbidelli 57. 12. Viñales 56. 13. Rins 47. 14. Augusto Fernández 42. 15. Nakagami 34. 16. Di Giannantonio 34. 17. Oliveira 27. 18. Bastianini 18. 19. Marc Márquez 15. 20. Pedrosa 13. 21. Savadori 9. 22. Folger 9. 23. Raúl Fernández 8. 24. Pirro 5. 25. Petrucci 5. 26. Mir 5. 27. Bradl 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 285 Punkte. 2. KTM 153. 3. Aprilia 121. 4. Honda 89. 5. Yamaha 82.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 268 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 256. 3. Ducati Lenovo Team 222. 4. Red Bull KTM Factory Racing 193. 5. Aprilia Racing 133. 6. Monster Energy Yamaha 121. 7. Gresini Racing 97. 8. LCR Honda 84. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 51. 10. CryptoDATA RNF 39. 11. Repsol Honda 20.