Luca Marini (10.): «Ich verstehe die Strafe nicht»

Trotz Start aus der ersten Reihe blieb Luca Marini aus dem Mooney VR46 Racing Team im MotoGP-Sprint von Assen ohne Punkte. Grund dafür waren Probleme an der Front und eine Strafe.

Im Qualifying stürmte Luca Marini dicht hinter seinem Kumpel Pecco Bagnaia als Dritter noch in die erste Startreihe. Daran änderte auch ein Sturz nichts mehr. Im 13-Runden-Sprint fiel der Bruder von Valentino Rossi aber vom Start weg Platz für Platz zurück und hatte sichtlich Mühe.

«Es ist sehr schwierig eine Erklärung für das zu finden, was heute im Rennen passiert ist», war der 25-jährige Italiener anschließend ratlos. «Ja, ich war im dritten Training nicht so stark, aber es war okay. Am Nachmittag dagegen war es ein Desaster. Ich hatte große Probleme, vor allem mit dem Vorderreifen – ich hatte in den schnellen Kurven mit Untersteuern zu kämpfen und in den langsamen Kurven ist mir die Front ständig eingeklappt. Wir müssen verstehen, warum das so war.»

© Gold & Goose Willkommen zurück in Assen, Marco Bezzecchi © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Stefan Bradl © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Brad Binder & Fabio Quartararo © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Qualifying - Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi & Luca Marini © Gold & Goose Sprint - Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi & Fabio Quartararo Zurück Weiter

Traten die Schwierigkeiten vom Start weg auf? «Ja, von der ersten Runde an. Ich hatte große Mühe und war von Anfang an sehr langsam.»

Dennoch hätte Marini im Sprint gepunktet, er kreuzte die Ziellinie knapp vor Enea Bastianini und Alex Márquez als Achter. Nachträglich wurde «Maro» aber um eine halbe Sekunde auf Platz 10 zurückversetzt. Er hatte in der letzten Schikane abgekürzt, lautete die Begründung dafür. «Die Strafe habe ich bekommen, weil mich ein anderer Fahrer in der letzten Kurve der letzten Schikane berührt hat. Ich habe ihn nicht gesehen und weiß also nicht, wer es war. Ich wurde angerempelt und habe einfach versucht, nicht zu stürzen, und habe deshalb die Schikane geschnitten.»

Deshalb stellte der VR46-Ducati-Pilot aus seinem Blickwinkel fest: «Ich verstehe diese Strafe nicht, weil es nicht mein Fehler war. Ich bin einfache meine Linie gefahren, wurde von hinten getroffen und habe einfach nur versucht, nicht zu stürzen. Das ist alles.»

Der andere beteiligte Fahrer, sein Markenkollege Bastianini, sah es natürlich etwas anders. «Das kann ich erklären, dann muss er nicht zu den Stewards», lachte die «Bestia» gelassen. «Ich habe ihn überholt, er hat dagegen gehalten und ist aufs Grün gefahren.»

Fakt ist: Marini war nicht der einzige Fahrer, der die Fahrbahn verlassen und dafür verwarnt oder bestraft worden ist. Brad Binder verlor wegen eines «track limits»-Vergehen und der daraus resultierenden Drei-Sekunden-Strafe (weil keine Zeit für eine Long-Lap-Schleife blieb) sogar den dritten Platz.

«Das ist typisch für diese Strecke», sagte Luca Marini dazu. «Am Ausgang von Kurve 8 hat der Randstein außen eine merkwürdige Form. Du versuchst also, gegen die Wheelie-Neigung des Motorrads anzukämpfen, und es ist schwierig, nicht aufs Grün zu fahren. Genauso kannst du in Kurve 13 innen auf die Grünfläche geraten, wenn du zu weit rechts fährst.»

Ergebnisse MotoGP-Sprint Assen (24. Juni):

1. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 13 Runden in 20:09,174 min

2. Pecco Bagnaia (I), Ducati, +1,294 sec

3. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,872

4. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +2,245

5. Brad Binder* (ZA), KTM, +4,582

6. Jorge Martin (E), Ducati, +5,036

7. Maverick Viñales (E), Aprilia, +5,876

8. Enea Bastianini (I), Ducati, +10,102

9. Alex Márquez (E), Ducati, +10,525

10. Luca Marini** (I), Ducati, +10,556

11. Jack Miller (AUS), KTM, +11,191

12. Takaaki Nakagami (J), Honda, +11,473

13. Johann Zarco (F), Ducati, +15,439

14. Augusto Fernández (E), KTM, +17,754

15. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +19,508

16. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +19,664

17. Marc Márquez (E), Honda, +19,916

18. Raúl Fernández (E), Aprilia, +20,583

19. Miguel Oliveira (P), Aprilia, 24,269

20. Iker Lecuona (E), Honda, +24,727

21. Jonas Folger (D), KTM, +32,056

22. Stefan Bradl (D), Honda, +35,372

– Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 10 Runden zurück

* erhielt 3 sec Strafe

** erhielt 0,5 sec Strafe

WM-Stand nach 15 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 169 Punkte. 2. Martin 148. 3. Bezzecchi 138. 4. Zarco 109. 5. Binder 101. 6. Marini 89. 7. Miller 79. 8. Quartararo 64. 9. Aleix Espargaró 61. 10. Viñales 56. 11. Alex Márquez 53. 12. Morbidelli 50. 13. Rins 47. 14. Augusto Fernández 36. 15. Di Giannantonio 34. 16. Oliveira 27. 17. Nakagami 26. 18. Bastianini 18. 19. Marc Márquez 15. 20. Pedrosa 13. 21. Folger 7. 22. Pirro 5. 23. Petrucci 5. 24. Mir 5. 25. Savadori 4. 26. Raúl Fernández 4. 27. Stefan Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 260 Punkte. 2. KTM 140. 3. Aprilia 105. 4. Honda 81. 5. Yamaha 75.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 257 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 227. 3. Ducati Lenovo Team 197. 4. Red Bull KTM Factory Racing 180. 5. Aprilia Racing 117. 6. Monster Energy Yamaha 114. 7. Gresini Racing 87. 8. LCR Honda 73. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 43. 10. CryptoDATA RNF 35. 11. Repsol Honda 20.