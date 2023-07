Carlos Tatay bei Sturz in Portimão schwer verletzt 03.07.2023 - 15:26 Von Nora Lantschner

© SAG Carlos Tatay

Auf dem Sachsenring und in Assen war Carlos Tatay zuletzt in der Moto2-WM als Ersatzmann im Einsatz, am Sonntag kehrte der 20-jährige Spanier in die Europameisterschaft zurück und verletzte sich in Portimão schwer.