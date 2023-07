Der MotoGP-Testkalender – inklusive Vorsaison 2024

MotoGP-Fans wissen: Nach fünf Wochen Sommerpause wird die WM 2023 von 4. bis 6. August in Silverstone fortgesetzt. Aber wie sieht es mit dem Testkalender für die Stammfahrer aus?

Während der laufenden Saison gibt es für die MotoGP-Stammfahrer nur zwei Montag-Tests: Ein Testtag fand bereits nach dem Spanien-GP am 1. Mai in Jerez statt, der zweite ist in Misano am 11. September und damit nach dem «Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini» angesetzt.

Die MotoGP-Vorsaison 2024 beginnt dann mit dem eintägigen Valencia-Test am 28. November, dem Dienstag nach dem Saisonfinale 2023. Bis dahin stehen von Silverstone (6. August) bis zum WM-Finale in Valencia (26. November) noch zwölf GP-Wochenenden im Kalender, darunter die intensive Asien-Tournee mit sieben Events in knapp zwei Monaten.

Nach der Winterpause geht es für die MotoGP-Asse wie gewohnt in Sepang weiter: Den Anfang macht der Shakedown-Test (für Testfahrer und Rookies) von 1. bis 3. Februar 2024. Der erste offizielle MotoGP-Test des neuen Kalenderjahres folgt von 6. bis 8. Februar ebenfalls in Malaysia.

Vor dem Saisonauftakt 2024 – dann wieder in Katar von 8. bis 10. März (vorbehaltlich Bestätigung durch die FIM) – wird die MotoGP-Klasse in Doha am 19. und 20. März testen.

Während der Saison 2024 werden für die MotoGP-Stammfahrer drei weitere Testtage angesetzt (ein Tag mehr als in der laufenden Saison). Wann und auf welchen Strecken steht aber noch nicht fest.

MotoGP-Tests der Saison 2023:

11. September: Misano nach San Marino-GP

MotoGP-Tests der Vorsaison 2024:

28. November: Valencia nach Saisonfinale 2023



01. bis 03. Februar: Shakedown-Test Sepang

06. bis 08. Februar: Sepang-Test

19. und 20. Februar: Katar-Test