Was 2023 bisher geschah: 4 Kundenteam-Siege, 366 km/h

Zur Sommerpause werfen wir einen prüfenden Blick zurück auf die ersten acht Grand Prix der Saison 2023, in denen bereits alle fünf MotoGP-Hersteller Grund zum Jubeln hatten.

Ducati-Werksfahrer und Titelverteidiger Pecco Bagnaia ging als WM-Leader mit 35 Punkten Vorsprung auf seinen ersten Verfolger, Pramac-Ass Jorge Martin, in die fünfwöchige Sommerpause. Dicht dahinter folgt Mooney-VR46-Schützling Marco Bezzecchi mit 36 Punkten Rückstand.

Abgesehen vom WM-Stand gibt es nach acht von 20 geplanten Grand Prix bereits einige interessante Zahlen, Fakten und Rekorde zur laufenden MotoGP-WM zu vermelden.

Abwechslung bei der Siegerehrung

In den bisher acht GP-Rennen schafften bereits zwölf unterschiedliche Fahrer den Sprung auf das Podest: Bagnaia, Viñales, Bezzecchi, Zarco, Alex Márquez, Rins, Marini, Quartararo, Binder, Miller, Martin und Aleix Espargaró. Das ist die zweithöchste Anzahl nach 2020, als nach den ersten acht Grand Prix schon 13 Fahrer zumindest ein Top-3-Ergebnis vorzuweisen hatten.

Für die Leistungsdichte in der Königsklasse spricht außerdem: Alle fünf Hersteller bejubelten vor der Sommerpause bereits Podestplätze.

Übrigens: Der einzige MotoGP-Pilot, der in dieser Saison nur im Sprint in den Top-3 landete, ist Marc Márquez. Tatsächlich blieb der Repsol-Honda-Star an den Rennsonntagen seit Platz 7 beim letztjährigen Malaysia-GP stets punktelos.

Independent Teams im Rampenlicht

Die Hälfte der GP-Siege ging bei den ersten acht Events an Kundenteams: Marco Bezzecchi gewann für das Mooney VR46 Racing Team in Las Termas und Le Mans, dazwischen war Alex Rins in LCR-Farben in Austin siegreich. Jorge Martin dominierte auf dem Sachsenring und bescherte seinem Prima Pramac Team den zweiten MotoGP-Erfolg nach dem gemeinsamen Debütsieg 2021 in Spielberg.

In der MotoGP-Ära gab es zuvor nur dreimal vier Independent-Team-Siege aus acht Rennen: 2003, 2004 und 2020, wobei es in der Corona-Saison sogar deren fünf waren.

Vor 2023 nahmen die Kundenteam-Fahrer auch nur zweimal das gesamte Podest ein: 2004 in Katar und 2020 in Portugal. In der laufenden Saison war es bereits zwei weitere Male der Fall: Bezzecchi gewann in Argentinien vor Zarco und Alex Márquez und in Frankreich vor Martin und Zarco.

Italienische Übermacht

Erstmals seit 2006 gab es dank Bagnaia und Bezzecchi wieder sechs italienische Siege in den ersten acht Grand Prix einer Saison. Zuletzt hatte ihr VR46-Mentor Valentino Rossi gemeinsam mit Loris Capirossi und Marco Melandri dafür gesorgt.

Dazu dominiert ein Hersteller aus dem italienischen Borgo Panigale mit bisher sieben GP-Siegen durch Bagnaia (4), Bezzecchi (2) und Martin (1). Einzig Honda-Neuzugang Rins unterbrach die Ducati-Siegesserie über die volle Renndistanz beim «Red Bull Grand Prix of The Americas». Red Bull-KTM-Ass Brad Binder gewann aber immerhin zwei Sprints.

Bemerkenswert: Saisonübergreifend steht seit 34 GP-Rennen ununterbrochen mindestens eine Desmosedici-Pilot auf dem Treppchen.

Rekordmarken

Der Frankreich-GP auf dem Circuit Bugatti von Le Mans sorgte für einen Zuschauerrekord: An drei Tagen wurden insgesamt 278.805 Eintritte gezählt und damit der bisherige Allzeit-Rekord von Brünn aus dem Jahr 2015 (248.434 Fans) deutlich übertroffen.

Aber auch die Fan-Menge auf dem Sachsenring war bemerkenswert: Total 233.196 Besucher bedeuteten einen Rekord für den Motorrad Grand Prix Deutschland.

Zuvor hatte es beim Italien-GP in Mugello am 10. Juni bereits einen Top-Speed-Rekord für die MotoGP-Klasse gegeben: Brad Binder erreichte auf der 1,141 km langen Start-Ziel-Geraden im Sprint auf seiner KTM RC16 atemberaubende 366,1 km/h.

WM-Stand nach 16 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 194 Punkte. 2. Martin 159. 3. Bezzecchi 158. 4. Binder 114. 5. Zarco 109. 6. Marini 98. 7. Miller 79. 8. Aleix Espargaró 77. 9. Quartararo 64. 10. Alex Márquez 63. 11. Morbidelli 57. 12. Viñales 56. 13. Rins 47. 14. Augusto Fernández 42. 15. Nakagami 34. 16. Di Giannantonio 34. 17. Oliveira 27. 18. Bastianini 18. 19. Marc Márquez 15. 20. Pedrosa 13. 21. Savadori 9. 22. Folger 9. 23. Raúl Fernández 8. 24. Pirro 5. 25. Petrucci 5. 26. Mir 5. 27. Bradl 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 285 Punkte. 2. KTM 153. 3. Aprilia 121. 4. Honda 89. 5. Yamaha 82.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 268 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 256. 3. Ducati Lenovo Team 222. 4. Red Bull KTM Factory Racing 193. 5. Aprilia Racing 133. 6. Monster Energy Yamaha 121. 7. Gresini Racing 97. 8. LCR Honda 84. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 51. 10. CryptoDATA RNF 39. 11. Repsol Honda 20.