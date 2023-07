Schon gebucht? Die große MotoGP-Party in Spielberg

Von 18. bis 20. August wird das steirische Murtal wieder zum Mekka für Zweirad-Fans, dann gastieren die MotoGP-Stars auf dem Red Bull Ring. Tickets und Camping-Plätze können online gebucht werden.

Nachdem zuletzt 304.000 Besucher die Formel 1 auf dem Red Bull Ring gefeiert haben, bereitet sich Spielberg nun auf das bevorstehende Gastspiel der Königsklasse auf zwei Rädern vor: Der CryptoDATA Motorrad Grand Prix von Österreich 2023 steht von 18. bis 20. August im Kalender.

Wie gewohnt wird den MotoGP-Fans ein spektakuläres Rahmenprogramm mit zahlreichen Side-Events geboten. Dazu gibt es in dieser Saison mit dem neuen MotoGP-Sprint bereits am Samstag eine Extra-Portion Racing.

Mit bisher sieben Siegen war der Red Bull Ring meist fest in Ducati-Hand, aber zur Partystimmung möchte natürlich auch KTM mit dem angestrebten dritten Heimsieg nach 2020 und 2021 beitragen.

Für Fans des österreichischen Herstellers gibt es übrigens wieder ein besonderes Paket mit Zutritt auf die KTM-Tribüne im Infield der Rennstrecke, einem KTM Fan Package und einem exklusiven Motorradparkplatz. Erhältlich ist diese «Ultimate Orange MotoGP Experience» bei österreichischen KTM-Händlern und im KTM Motohall Shop in Mattighofen oder online beim offiziellen GP-Ticketshop-Partner.

Alle weiteren Informationen und Tickets für das MotoGP-Spektakel in Spielberg gibt es unter www.redbullring.com. Auf einigen Tribünen gibt es noch Plätze zu ergattern. Der Online-Vorverkauf läuft bis in der Woche vor dem Event.

Tipp: Um die Motorsport-Atmosphäre 24 Stunden am Tag hautnah zu erleben, bieten sich die Campingplätze an, die nur wenige Gehminuten von der Rennstrecke entfernt sind. Die Reservierung ist online möglich – und nicht nur in der MotoGP heißt es schnell sein, auch die Unterkunft sollte so früh wie möglich gebucht werden!

Der MotoGP-Kalender 2023:

26. März: Portimão/Portugal

02. April: Termas de Río Hondo/Argentinien (F1 Australien)

16. April: Circuit of The Americas/Texas

30. April: Jerez/Spanien (F1 Aserbaidschan)

14. Mai: Le Mans/Frankreich

11. Juni: Mugello/Italien

18. Juni: Sachsenring/Deutschland (F1 Kanada)

25. Juni: Assen/Niederlande

06. August: Silverstone/GB

20. August: Red Bull Ring/Österreich

03. September: Catalunya/Spanien (F1 Italien)

10. September: Misano/Italien

24. September: Buddh Circuit/Indien** (F1 Japan)

01. Oktober: Motegi/Japan

15. Oktober: Mandalika/Indonesien

22. Oktober: Phillip Island/Australien (F1 Austin)

29. Oktober: Buriram/Thailand (F1 Mexiko)

12. November: Sepang/Malaysia

19. November: Losail Circuit/Katar* (18.11. F1 Las Vegas)

26. November: Valencia/Spanien (F1 Abu Dhabi)



* = Nachtrennen bei Flutlicht

** = Strecke noch nicht homologiert