Misano-GP 2023: Red Bull als neuer Namensgeber

So präsentiert sich der San Marino-GP in dieser Saison grafisch

Mit der Vorstellung des diesjährigen Posters startete der Countdown zum «Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini» in Misano von 8. bis 10. September 2023.

Traditionell gestaltet Aldo Drudi das Plakat für den Misano-GP. Der italienische Designer («Drudi Performance») ist nicht nur für viele Helmlackierungen der Zweirad-Stars bekannt, sondern entwarf auch die farbenfrohe Gestaltung rund um den «Misano World Circuit Marco Simoncelli».

In diesem Jahr kam noch ein neues Logo dazu. Denn mit Red Bull ist für die nächsten Jahre ein neuer Titelsponsor an Bord. Offiziell heißt der zwölfte Event der laufenden Saison somit «Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini». Die Partnerschaft soll aber über den Grand Prix hinausgehen und auch das Marketingprojekt rund um das «Riders‘ Land» umfassen.

Die Promoter – die Republik San Marino, die Region Emilia-Romagna, die Provinz Rimini sowie Santa Monica SpA – sprachen von einem bedeutenden Mehrwert.

«Als wir uns auf dieses große Abenteuer einließen, sahen wir es als Herausforderung, ein Sportereignis in einen Hebel für territoriales Marketing zu verwandeln, bei dem die Kommunikation eine wesentliche Rolle spielte und noch immer spielt. Red Bull an unserer Seite zu haben, die auf diesem Gebiet eine Vorreiterrolle einnehmen, ermöglicht es uns, die Promotion für unser ganzes Territorium auf die nächste Stufe zu hieven», hieß es im entsprechenden Statement. «Deshalb arbeiteten wir gemeinsam mit der Dorna und Red Bull einen dreijährigen Entwicklungsplan aus, der den Misano World Circuit und die Tourismuswirtschaft der Republik San Marino und der Riviera von Rimini in den Mittelpunkt des Projekts stellt.»

Zum Poster-Design, das den neuen Titelpartner Red Bull mit den bereits aus den vergangenen Misano-Jahren bekannten Elementen verbindet, erklärte Drudi: «Es birgt immer auch ein Risiko, zwei etablierte Marken zu kombinieren. Wir begannen einige Möglichkeiten in Betracht zu ziehen und sie passten dann auf magische Weise zusammen, als wir die Red Bull-Elemente und die Silhouetten der Fahrer auf dem grafischen Muster platzierten, das wir in den letzten Jahren verwendeten, um die Strecke zu personalisieren – mit einer Textur, die sie einzigartig macht und weltweit abhebt.»

«Wir passten auch die Farben an die Markenelemente von Red Bull an, die auch an die Sonne, das Meer und den Himmel erinnern. Auf diese Weise ist es uns erneut gelungen, den Grand Prix von der Riviera di Rimini und San Marino in den Kontext zu setzen.»

Tickets für den Misano-GP, bei dem von 8. bis 10. September übrigens auch Red Bull-KTM-Edeltester Dani Pedrosa mit seiner zweiten Wildcard der Saison am Start stehen wird, sind online erhältlich: Alle Kategorien sind unter www.misanocircuit.com aufgelistet, ein Stehplatz-Abo für zwei Tage gibt es beispielsweise ab 90 Euro.

Der MotoGP-Kalender 2023:

26. März: Portimão/Portugal

02. April: Termas de Río Hondo/Argentinien (F1 Australien)

16. April: Circuit of The Americas/Texas

30. April: Jerez/Spanien (F1 Aserbaidschan)

14. Mai: Le Mans/Frankreich

11. Juni: Mugello/Italien

18. Juni: Sachsenring/Deutschland (F1 Kanada)

25. Juni: Assen/Niederlande

06. August: Silverstone/GB

20. August: Red Bull Ring/Österreich

03. September: Catalunya/Spanien (F1 Italien)

10. September: Misano/Italien

24. September: Buddh Circuit/Indien** (F1 Japan)

01. Oktober: Motegi/Japan

15. Oktober: Mandalika/Indonesien

22. Oktober: Phillip Island/Australien (F1 Austin)

29. Oktober: Buriram/Thailand (F1 Mexiko)

12. November: Sepang/Malaysia

19. November: Losail Circuit/Katar* (18.11. F1 Las Vegas)

26. November: Valencia/Spanien (F1 Abu Dhabi)



* = Nachtrennen bei Flutlicht

** = Strecke noch nicht homologiert