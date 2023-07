Fabio Di Giannantonio: «Gerüchte spornen mich an»

Fabio Di Giannantonios Verbleib bei Gresini Racing und damit in der MotoGP-WM ist unsicher. Der Ducati-GP22-Pilot aber betont, er sei nach der Arm-pump-OP zuversichtlich und voll motiviert für Silverstone.

Fabio Di Giannantonio liegt in der WM-Tabelle zur Sommerpause mit 34 Punkten auf dem 15. Rang. Bisher vier Top-10-Ergebnisse reichen in seiner zweiten MotoGP-Saison nicht, um die Vertragsverlängerung sicherzustellen. Es ist ein offenes Geheimnis, dass sein Platz bei Gresini Racing besonders begehrt ist.

Moto2-WM-Leader Tony Arbolino macht sich seit Wochen Hoffnungen auf einen Aufstieg. In Assen sickerte dann durch, dass Yamaha-Werksfahrer Franco Morbidelli 2024 ein Kandidat für das Ducati-Kundenteam werden könnte. Nun wird in Borgo Panigale auch die Möglichkeit in Betracht gezogen, Johann Zarco bei Gresini unterzubringen, um bei Pramac Platz für den WM-Zweiten Marco Bezzecchi zu schaffen.

«Diggia», im Vorjahr bei schwierigen Wetterverhältnissen Pole-Mann des Italien-GP in Mugello, gibt sich betont gelassen. «Ich bin wirklich sehr motiviert, weil wir in diesem Jahr eine sehr schöne Steigerung durchlaufen haben. Es gibt viele Gerüchte, auch über mich, aber in Wahrheit spornt mich diese Sache an», unterstrich der 24-jährige Italiener am Wochenende gegenüber «Sky Sport Italia» am Rande der Formel E in seiner Heimatstadt Rom. «Ich will diese nächsten drei, vier Rennen sehr gut absolvieren, um mich auch für das nächste Jahr in eine gute Position zu bringen.»

«Für jeden Fahrer, der einen Vertrag verlängern muss, ist es immer wichtig, gut abzuschneiden. Das ist generell so», weiß Di Giannantonio. «Ich bin motiviert, vor allem weil das Potenzial wirklich groß ist. Wie gesagt: Die Steigerung war in diesem Jahr sehr gut.»

Als Ducati-Pilot muss das Potenzial angesichts des Erfolgslaufs des italienischen Herstellers (7 aus 8 Saisonsiegen, dazu seit 34 GP-Rennen ununterbrochen mindestens ein Desmosedici-Pilot auf dem Treppchen) hoch sein. «Genau, die Ducati scheint jetzt das beste Motorrad im Feld zu sein. Uns fehlen nur ein paar kleine Anpassungen, die wir Rennen für Rennen vornehmen. Ich muss aber wirklich sagen, dass ich das Gefühl habe, dass wir für Silverstone dabei sind», schob Diggia nach.

Die Nachwirkungen der Arm-pump-OP am rechten Unterarm vor zwei Wochen werden den Römer dann auch nicht mehr beeinträchtigen: «Wir haben einen kleinen Eingriff am Unterarm durchführen lassen, das ist für uns Fahrer ein bisschen Routine. Die Genesung läuft gut, ich mache Physiotherapie und sollte schon nächste Woche wieder bei 100 Prozent sein. Wir kommen also motiviert nach Silverstone», bekräftigte Fabio Di Giannantonio.

WM-Stand nach 16 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 194 Punkte. 2. Martin 159. 3. Bezzecchi 158. 4. Binder 114. 5. Zarco 109. 6. Marini 98. 7. Miller 79. 8. Aleix Espargaró 77. 9. Quartararo 64. 10. Alex Márquez 63. 11. Morbidelli 57. 12. Viñales 56. 13. Rins 47. 14. Augusto Fernández 42. 15. Nakagami 34. 16. Di Giannantonio 34. 17. Oliveira 27. 18. Bastianini 18. 19. Marc Márquez 15. 20. Pedrosa 13. 21. Savadori 9. 22. Folger 9. 23. Raúl Fernández 8. 24. Pirro 5. 25. Petrucci 5. 26. Mir 5. 27. Bradl 5.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 285 Punkte. 2. KTM 153. 3. Aprilia 121. 4. Honda 89. 5. Yamaha 82.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 268 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 256. 3. Ducati Lenovo Team 222. 4. Red Bull KTM Factory Racing 193. 5. Aprilia Racing 133. 6. Monster Energy Yamaha 121. 7. Gresini Racing 97. 8. LCR Honda 84. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 51. 10. CryptoDATA RNF 39. 11. Repsol Honda 20.