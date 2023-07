Yamaha kündigt erste Wildcard für Cal Crutchlow an 25.07.2023 - 10:58 Von Nora Lantschner

Cal Crutchlow kehrt in die MotoGP zurück

Yamaha-Testfahrer Cal Crutchlow wird auch in dieser Saison in die MotoGP-Startaufstellung zurückkehren. Sein Wildcard-Auftritt in Motegi soll der Entwicklung der M1 zugutekommen.