Pol Espargaró vor Comeback: «Nie härter gearbeitet»

Für Pol Espargaró markiert Silverstone die Rückkehr ins Renngeschehen nach seinem schweren Unfall von Portimão. Das GASGAS Factory Racing Tech3 Team ist somit erstmals seit dem MotoGP-Saisonauftakt wieder komplett.

«Ich freue mich sehr, nach dieser harten Zeit endlich zurückzukommen. Ich habe für diesen Tag mehr als je zuvor in meinem Leben gearbeitet. In Silverstone dabei zu sein, ist für mich schon ein großer Preis», erklärte Pol Espargaró, der von seinen Ärzten bereits vergangene Woche grünes Licht bekam. Der obligatorische Fitness-Check am Donnerstag an der Rennstrecke wird daher als Formsache betrachtet.

Zur Erinnerung: Pol hatte sich bei seinem Crash am 24. März im FP2 des Saisonauftakts in Portimão insgesamt acht Knochenbrüche zugezogen, betroffen waren unter anderem Kiefer und Rückenwirbel.

Dem 32-jährigen Spanier ist bewusst, dass ein Comeback auf dem MotoGP-Bike nach mehr als vier Monaten Zwangspause kein Selbstläufer ist. «Ich weiß, dass ich geduldig sein muss und dass es Zeit braucht, bis ich wieder bei 100 Prozent sein werde, mit dem Bike und meinem Körper, aber ich bin voller Energie, um diese Herausforderung anzugehen», versprach er.

Bei seinem GASGAS-Tech3-Teamkollegen Augusto Fernández ist die Vorfreude auf seine RC16 nach fünf rennfreien Wochen ebenfalls groß. «Die Pause war lang, ich freue mich sehr darauf, wieder Rennen zu fahren, mein Team zu sehen und mein Motorrad wieder zu steuern.»

«Die erste Hälfte der Saison war positiv, daher ist das Ziel, den Level und die Anpassung an die MotoGP-Klasse weiter voranzutreiben und zu verbessern, um näher an die Top-Jungs heranzurücken», kündigte der Rookie und letztjährige Moto2-Weltmeister an. «Ich mag Silverstone sehr, ich habe dort in der Moto2 im vergangenen Jahr gewonnen, deshalb ist es für mich gut, die zweite Saisonhälfte in Großbritannien zu beginnen.»

Teammanager Nicolas Goyon unterstrich: «Zum ersten Mal wird das GASGAS Factory Racing Tech3 Team 2023 mit dem ursprünglichen Line-up antreten, daher sind wir sehr glücklich, nach Großbritannien zu kommen. Neben dieser guten Neuigkeit erwarten wir technische Updates aus Munderfing, die die Performance unseres Motorrads steigern sollten. Es ist also alles angerichtet für ein gutes Wochenende», verriet Goyon mit Blick auf den bevorstehenden Britischen Grand Prix noch.

WM-Stand nach 16 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 194 Punkte. 2. Martin 159. 3. Bezzecchi 158. 4. Binder 114. 5. Zarco 109. 6. Marini 98. 7. Miller 79. 8. Aleix Espargaró 77. 9. Quartararo 64. 10. Alex Márquez 63. 11. Morbidelli 57. 12. Viñales 56. 13. Rins 47. 14. Augusto Fernández 42. 15. Nakagami 34. 16. Di Giannantonio 34. 17. Oliveira 27. 18. Bastianini 18. 19. Marc Márquez 15. 20. Pedrosa 13. 21. Savadori 9. 22. Folger 9. 23. Raúl Fernández 8. 24. Pirro 5. 25. Petrucci 5. 26. Mir 5. 27. Bradl 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 285 Punkte. 2. KTM 153. 3. Aprilia 121. 4. Honda 89. 5. Yamaha 82.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 268 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 256. 3. Ducati Lenovo Team 222. 4. Red Bull KTM Factory Racing 193. 5. Aprilia Racing 133. 6. Monster Energy Yamaha 121. 7. Gresini Racing 97. 8. LCR Honda 84. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 51. 10. CryptoDATA RNF 39. 11. Repsol Honda 20.