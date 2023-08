Silverstone-Karten: Letzte Online-Angebote ab 40 Euro

Ab Freitag heulen in Silverstone die MotoGP-Motoren auf. Wer Last-Minute-Tickets für den Britischen Grand Prix in Silverstone sucht, sollte unbedingt online einkaufen, denn dort gibt es noch Angebote.

Der Silverstone Circuit bietet im Endspurt des Online-Vorverkaufs für den Britischen Grand Prix 2023 am kommenden Wochenende noch eine Reihe von Angeboten: Ein Stehplatz am Freitag ist schon für umgerechnet 40 Euro verfügbar, am Sonntag sind es 110 Euro.

Das Stehplatz-Abo (3 Tage) kostet online aktuell 110 Pfund, also rund 128 Euro. Am Tag der Veranstaltung steigt der Preis dann auf 130 Pfund. Für Kinder und Jugendliche gibt es interessante Rabatte: Unter elf Jahren ist der Zutritt kostenlos, unter 16 Jahren wird nur der halbe Preis verlangt.

Dieses «General Admission»-Ticket ermöglicht dazu neben dem Stehplatzbereich und dem Entertainment-Bereich auch Zutritt auf einige Tribünen (Hamilton Straight B, Abbey A, The View, Becketts, Woodcote A, Stowe C, Village A).

Die noch verfügbaren Tribünentickets liegen für drei Tage bei umgerechnet rund 192 Euro. Auch in diesem Fall gibt es für die jüngeren Fans unter 16 Jahren 50 Prozent Rabatt. Gratis dürfen unter 2-Jährige auf die Tribünen, dafür muss aber ein kostenloses Ticket (ebenfalls online erhältlich) besorgt werden. Auch auf den KTM-, Ducati-, Triumph- und Marc Márquez-Fantribünen sind noch Plätze zu ergattern.

Für das Rundum-sorglos-Paket inklusive bester Sicht und Verpflegung am reservierten Tisch kann auch noch für einzelne Tage (2- und 3-Tages-Pakete sind ausverkauft) der Zutritt zum Legends Club erworben werden – ab 292 Euro für den Freitag, am Rennsonntag sind es dann allerdings rund 758 Euro.