Misano: Ducati testet Desmosedici erneut mit Bautista 01.08.2023 - 11:43 Von Ivo Schützbach

© Twitter/@ArubaRacing Alvaro Bautista schwang sich am Dienstagvormittag auf die Desmosedici GP mit markanter «Ground effect»-Seitenverkleidung © Facebook/WorldSBK Bautista unterstützt in Misano das Ducati-MotoGP-Testteam Zurück Weiter

Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista ist in Misano zum bereits zweiten Mal in diesem Jahr auf der Ducati Desmosedici GP im Einsatz. Dabei geht es aber nicht vorrangig um einen möglichen Wildcard-Auftritt in der MotoGP.