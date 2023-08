Marc Márquez (Honda): «Körperlich und mental erholt»

Joan Mir kehrt in Silverstone in die Repsol-Honda-Box zurück

Repsol Honda tritt nach der fünfwöchigen Sommerpause wieder mit beiden Stammfahrern an: Marc Márquez und Joan Mir fühlen sich eigenen Aussagen zufolge bereit für die Rückkehr auf die RC213V in Silverstone.

Nach der Sturzserie auf dem Sachsenring und den zwei Startverzichten in den Hauptrennen beim Deutschland-GP und der Dutch TT in Assen hatte Marc Márquez eine Pause bitter nötig, um sich von den Blessuren (verstauchter Knöchel, Fraktur am linken Daumen und eine gebrochene Rippe) und den mentalen Rückschlägen zu erholen.

«Wir haben eine wichtige Sommerpause genossen, eine Chance, um nach einem anstrengenden Start in die Saison einen Neustart vorzunehmen und uns zu erholen», hielt der Repsol-Honda-Star nun fest und versicherte vor dem Silverstone-GP auch gleich: «Von der körperlichen und mentalen Seite her komme ich erholt an die Strecke zurück und bin bereit zu arbeiten. Ich freue mich darauf, alle im Repsol Honda Team wiederzusehen und zu verstehen, welche Arbeit in der Pause geleistet worden ist.»

«Silverstone ist eine Strecke, auf der ich in der Vergangenheit viele gute Kämpfe hatte», fuhr der 30-jährige Spanier fort, der in der MotoGP-Klasse beim Britischen Grand Prix bisher einen Sieg und zwei zweite Plätze sammelte. «Das Wichtigste ist, wieder auf das Motorrad zu steigen, weiter zu arbeiten und zu versuchen, im Vergleich zur ersten Hälfte des Jahres Verbesserungen zu erzielen», blieb der achtfache Weltmeister, zur Sommerpause nur auf WM-Rang 19 und 2023 noch ohne WM-Punkte aus den Hauptrennen, mit seiner Zielsetzung zurückhaltend.

Sein Teamkollege Joan Mir, der wegen einer in Mugello erlittenen Handverletzungen alle Rennen im Juni verpasst hat, meldet sich für Silverstone ebenfalls wieder fit. «Ich hatte eine etwas längere Pause als alle anderen, aber ich habe mich jetzt wieder voll von der Verletzung erholt. Ich bin wieder ins Training eingestiegen und bin jetzt auch schon ein paar Wochen lang verschiedene Motorräder gefahren. Körperlich fühle ich mich gut», unterstrich der 25-jährige Mallorquiner, der im Juli übrigens auch erstmals Vater wurde.

Nun liegt der Fokus des MotoGP-Weltmeisters von 2020 aber wieder auf der Rennstrecke: «Ziel für dieses Wochenende ist, das Maximum aus jeder Session zu holen und nach so vielen Wochen wieder zurück in den Mindset für die MotoGP und das Rennfahren zu finden. Es wird großartig, alle wiederzusehen und auf die Honda RC213V zurückzukehren», übte sich der WM-25. trotz der bisher mühsamen Anpassung an sein neues Arbeitsgerät in Zweckoptimismus.

WM-Stand nach 16 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 194 Punkte. 2. Martin 159. 3. Bezzecchi 158. 4. Binder 114. 5. Zarco 109. 6. Marini 98. 7. Miller 79. 8. Aleix Espargaró 77. 9. Quartararo 64. 10. Alex Márquez 63. 11. Morbidelli 57. 12. Viñales 56. 13. Rins 47. 14. Augusto Fernández 42. 15. Nakagami 34. 16. Di Giannantonio 34. 17. Oliveira 27. 18. Bastianini 18. 19. Marc Márquez 15. 20. Pedrosa 13. 21. Savadori 9. 22. Folger 9. 23. Raúl Fernández 8. 24. Pirro 5. 25. Petrucci 5. 26. Mir 5. 27. Bradl 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 285 Punkte. 2. KTM 153. 3. Aprilia 121. 4. Honda 89. 5. Yamaha 82.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 268 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 256. 3. Ducati Lenovo Team 222. 4. Red Bull KTM Factory Racing 193. 5. Aprilia Racing 133. 6. Monster Energy Yamaha 121. 7. Gresini Racing 97. 8. LCR Honda 84. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 51. 10. CryptoDATA RNF 39. 11. Repsol Honda 20.