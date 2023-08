Regen in Silverstone: Diggia im dritten Training vorn

Am Samstagmorgen erwarteten die MotoGP-Asse ungemütliche Bedingungen

Der angesagte Regen brach am Samstag über den Silverstone Circuit herein, auf nasser Fahrbahn war im FP2 Fabio Di Giannantonio auf der Gresini-Ducati Schnellster, er lag ganze 0,872 sec vor WM-Leader Pecco Bagnaia.

Am trockenen Freitag war Aleix Espargaró (Aprilia) in einer eigenen Welt unterwegs, der teils starke Regen am Samstagmorgen änderte die Vorzeichen aber schlagartig. Es war 12 Grad kühl, die Streckentemperatur lag auf nasser Fahrbahn auch nur bei 14 Grad.

Über den direkten Q2-Einzug entschied zwar schon das Zeittraining (offiziell «Practice» genannt) am Freitagnachmittag. Der 30-minütigen Trainings-Session am Samstagvormittag (jetzt offiziell als «Free Practice 2» bezeichnet) kam aber dennoch eine hohe Bedeutung zu, um sich auf die Bedingungen einzustellen und im Hinblick auf das nasse Qualifying – Q1 beginnt direkt im Anschluss um 11.50 Uhr MESZ – an der Abstimmung zu arbeiten.

Immerhin: Laut Vorhersagen soll sich ab 14 Uhr Ortszeit (15 Uhr MESZ) wieder die Sonne zeigen. Der Sprint-Start ist dann für 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit angesetzt.

Bei kniffligen Bedingungen stürzte GASGAS-Rookie Augusto Fernández im FP2 nach zehn Minuten in Kurve 1, als sein Hinterrad ausbrach. Ähnlich erging es Miguel Oliveira, der mit der RNF-Aprilia zwölf Minuten vor Schluss unsanft im Kiesbett von Kurve 12 landete. In der Schlussphase erwischte es dann noch Rins-Ersatzmann Iker Lecuona, ebenfalls in Turn 12.

Die schnellste Zeit im Regen fuhr mit einer 2:18,076 min Gresini-Ducati-Pilot Fabio Di Giannantonio, der im Vorjahr schon bei durchwachsenem Wetter beim Heim-GP in Mugello die Pole-Position sichergestellt hatte. Allerdings musste er seine GP22 am Ende offenbar mit einem Problem am Streckenrand abstellen. Aleix Espargaró klagte unterdessen bei seinem Helmausrüster über schlechte Sicht.

MotoGP-Ergebnisse FP2, Silverstone (5. August):

1. Di Giannantonio, Ducati, 2:18,076 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,872 sec

3. Oliveira, Aprilia, + 0,884

4. Miller, KTM, + 0,975

5. Bezzecchi, Ducati, + 1,019

6. Alex Márquez, Ducati, + 1,346

7. Marini, Ducati, + 1,432

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,678

9. Zarco, Ducati, + 1,715

10. Binder, KTM, + 1,817

11. Martin, Ducati, + 2,401

12. Viñales, Aprilia, + 3,237

13. Bastianini, Ducati, + 3,379

14. Mir, Honda, + 3,503

15. Marc Márquez, Honda, + 3,727

16. Quartararo, Yamaha, + 3,904

17. Lecuona, Honda, + 4,128

18. Augusto Fernández, KTM, + 6,090

19. Morbidelli, Yamaha, + 6,395

20. Pol Espargaró, KTM, + 7,018

21. Raúl Fernández, Aprilia, + 7,981

22. Nakagami, Honda, + 8,277

MotoGP-Ergebnisse, Zeittraining, Silverstone (4. August):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:58,183 min

2. Martin, Ducati, + 0,671 sec

3. Binder, KTM, + 0,715

4. Viñales, Aprilia, + 0,721

5. Zarco, Ducati, + 0,760

6. Bagnaia, Ducati, + 0,790

7. Bezzecchi, Ducati, + 0,835

8. Miller, KTM, + 1,018

9. Marini, Ducati, + 1,063

10. Alex Márquez, Ducati, + 1,115

11. Quartararo, Yamaha, + 1,242

12. Morbidelli, Yamaha, + 1,271

13. Marc Márquez, Honda, + 1,272

14. Oliveira, Aprilia, + 1,482

15. Bastianini, Ducati, + 1,510

16. Di Giannantonio, Ducati, + 1,531

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,543

18. Mir, Honda, + 2,174

19. Augusto Fernández, KTM, + 2,359

20. Nakagami, Honda, + 2,440

21. Pol Espargaró, KTM, + 2,626

22. Lecuona, Honda, + 2,939