Pecco Bagnaia (Ducati/14.): «Zehn Runden Risiko»

Der MotoGP-Sprint in Silverstone endete für Pecco Bagnaia in einer herben Enttäuschung, die Ziellinie kreuzte er kopfschüttelnd auf Rang 14. «Mein Team arbeitet daran», erklärte der Ducati-Star zur Ursachenforschung.

Vor der Sommerpause war Pecco Bagnaia auch über die kurze Distanz der MotoGP-Pilot mit der besten Punkteausbeute. Umso überraschender war es, dass der WM-Leader am Samstag in Silverstone von Startplatz 4 auf Rang 14 durchgereicht wurde und somit in einem Sprint erstmals ohne Punkte blieb.

Eine Erklärung dafür hatte der Ducati-Werksfahrer selbst nicht parat. Er versicherte aber: «Mein Team arbeitet schon daran und versucht anhand der Daten zu verstehen, was passiert ist. Denn am Vormittag war ich im FP2 im Nassen Zweiter und im Qualifying habe ich um die Pole-Position gekämpft. Im Rennen habe ich dagegen schon in der Aufwärmrunde verstanden, dass etwas nicht gut funktioniert hat. Es war ziemlich kritisch und schwierig. Die anderen Fahrer haben mich innen und außen überholt. Ich war am Limit, obwohl ich so langsam war. Es war schwierig», seufzte er. «Wir kennen aber unseren Level. Wir wissen, dass Platz 14 nicht unsere Position und unser Ziel sind. Für den Sonntag werden wir arbeiten.»

Was war das Hauptproblem auf dem Motorrad? Wie verhielt sich seine GP23? «Das Motorrad hat sich wild bewegt», schilderte Bagnaia. «In der Aufwärmrunde habe ich nur versucht, die Reifen aufzuwärmen, und bin schon fast überall weit gegangen. Ich habe nicht verstanden, was vor sich ging. Ich habe nur versucht, fokussiert zu sein und vom Start weg zu pushen. Ich wäre dann aber schon am ersten Bremspunkt fast gestürzt. Ich habe das gesamte Rennen über riskiert, es waren zehn Runden Risiko.»

«Ich weiß nicht, was passiert ist. Es war das Bike, mit dem ich [im Qualifying] gestürzt bin, vielleicht müssen wir es in der Hinsicht überprüfen. Ich bin aber ziemlich sicher, dass es nicht am Set-up lag. Wir haben jetzt Zeit, das Problem zu verstehen und für den Sonntag zu lösen», unterstrich der Vorjahressieger.

Könnte es an den Reifen gelegen haben? «Ich weiß nicht, ob es an den Reifen lag», entgegnete der Italiener. «Ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Aus diesem Grund sage ich, dass mein Team daran arbeitet und alles überprüft, um zu verstehen, was passiert ist.»

Traut sich Bagnaia zu, über die volle Distanz wieder um die Podestplätze zu kämpfen? Voraussichtlich ist es am Sonntag auch wieder trocken, wie schon am Freitag. «Am Freitagnachmittag habe ich mich auf gebrauchten Reifen großartig gefühlt. Ich war ziemlich konkurrenzfähig. Auf dieser Strecke ist es aber schwieriger als auf anderen, den Unterschied zu machen. Du musst den Verschleiß des Hinterreifens mehr beachten. Es ist sehr wichtig, nicht zu viel und nicht im falschen Moment zu pushen.»

«Ich glaube, dass wir das Paket und die Performance haben, um an der Spitze zu kämpfen. In beiden Fällen – im Trockenen und im Nassen – glaube ich, dass wir um die Spitzenplätze kämpfen können», gab sich der Weltmeister entschlossen.

MotoGP-Ergebnisse Sprint, Silverstone (5. August):

1. Alex Márquez, Ducati, 10 Runden in 21:52,317 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 0,366 sec

3. Viñales, Aprilia, + 3,374

4. Zarco, Ducati, + 5,671

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 6,068

6. Martin, Ducati, + 7,294

7. Miller, KTM, + 9,415

8. Augusto Fernández, KTM, + 9,850

9. Binder, KTM, + 10,435

10. Oliveira, Aprilia, + 11,247

11. Marini, Ducati, + 17,365

12. Di Giannantonio, Ducati, + 20,063

13. Bastianini, Ducati, + 24,352

14. Bagnaia, Ducati, + 25,527

15. Morbidelli, Yamaha, + 27,191

16. Pol Espargaró, KTM, + 27,693

17. Mir, Honda, + 29,062

18. Marc Márquez, Honda, + 29,326

19. Raúl Fernández, Aprilia, + 29,627

20. Nakagami, Honda, + 29,909

21. Quartararo, Yamaha, + 30,326

22. Lecuona, Honda, + 47,674

WM-Stand nach 17 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 194 Punkte. 2. Bezzecchi 167. 3. Martin 163. 4. Zarco 115. 5. Binder 115. 6. Marini 98. 7. Aleix Espargaró 82. 8. Miller 82. 9. Alex Márquez 75. 10. Quartararo 64. 11. Viñales 63. 12. Morbidelli 57. 13. Rins 47. 14. Augusto Fernández 44. 15. Di Giannantonio 34. 16. Nakagami 34. 17. Oliveira 27. 18. Bastianini 18. 19. Marc Márquez 15. 20. Pedrosa 13. 21. Savadori 9. 22. Folger 9. 23. Raúl Fernández 8. 24. Pirro 5. 25. Mir 5. 26. Petrucci 5. 27. Stefan Bradl 5.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 297 Punkte. 2. KTM 156. 3. Aprilia 128. 4. Honda 89. 5. Yamaha 82.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 278 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 265. 3. Ducati Lenovo Team 222. 4. Red Bull KTM Factory Racing 197. 5. Aprilia Racing 145. 6. Monster Energy Yamaha 121. 7. Gresini Racing 109. 8. LCR Honda 84. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 53. 10. CryptoDATA RNF 39. 11. Repsol Honda 20.