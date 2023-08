Marco Bezzecchi (Sturz): «Es war eher mein Fehler»

Marco Bezzecchis Britischer Grand Prix in Silverstone endete im Sonntag-Rennen frühzeitig mit einem harten Abflug. «Das sollte nicht passieren, aber es passiert eben manchmal», meinte der VR46-Ducati-Pilot dazu.

Auf die Pole-Position und Platz 2 am Samstag folgte für Marco Bezzecchi am Sonntag ein schmerzhafter Rückschlag: Der Mooney-VR46-Schützling flog bereits in der sechsten Runde in Kurve 15 ab, als er direkt hinter Pecco Bagnaia auf Platz 2 lag und im Windschatten offenbar nicht genug verzögern konnte.

«Es ist alles okay, zum Glück», gab «Bez» nach seinem dritten harten Crash des Wochenendes Entwarnung. Zur Ursache erklärte er: «Ich bin schon ein bisschen aus dem Windschatten ausgeschert, um zu bremsen. Als ich dann aber gebremst habe, hat das Vorderrad blockiert. Ich musste die Bremse also wieder ein wenig lösen und bin dadurch wieder in den Windschatten geraten. Und als ich erst einmal im Windschatten war, konnte ich nicht mehr verlangsamen. Als ich die Bremse wieder betätigt habe, hatte ich wieder einen ‚front lock‘ und das Vorderrad ist eingeklappt.»

«Vielleicht hätte ich ein bisschen mehr aus dem Windschatten ausscheren müssen, aber ich hatte nicht erwartet, dass das Vorderrad zu Beginn so blockieren würde. Wir müssen versuchen zu verstehen, warum es so war», schob der 24-jährige Italiener nach.

Dass es am Reifendruck lag, glaubt Bez nicht. «Vielleicht hat es nicht geholfen, mit dem weichen Vorderreifen schon ein paar Runden lang hinter jemanden herzufahren. Den Luftdruck haben wir, ehrlich gesagt, noch nicht genau angeschaut. So ein Sturz passiert aber eben manchmal – sollte es nicht, aber es passiert. Ich glaube aber, dass es eher mein Fehler war, dass ich nicht genug aus dem Windschatten gefahren bin.»

Die Entscheidung für den weichen Vorderreifen fällten Bezzecchi und seine Mooney-VR46-Mannschaft erst in der Startaufstellung. War die Wahl rückblickend ein Fehler? «Anfangs wollte ich den Medium-Vorderreifen nehmen, aber es haben dann alle den Soft genommen und ich wollte das Risiko nicht eingehen. Denn es hätte gut gehen, aber eben auch Scheiße laufen können», gab Marco in seiner gewohnt direkten Art zu Protokoll. «Ich würde auch sagen, dass es richtig war, mit dem weichen Vorderreifen zu starten. Es hat dann ja auch angefangen zu regnen, es war ein etwas spezielles Rennen.»

«Ob ich im Nachhinein eine andere Reifenwahl getroffen hätte? Ich weiß es nicht, leider bin ich gestürzt, deshalb kann ich diese Frage nicht beantworten. Bis zu dem Moment war mein Gefühl aber gut», unterstrich Bezzecchi, der in der WM-Tabelle wieder hinter Jorge Martin auf Rang 3 zurückgefallen ist. Marcos Rückstand auf seinen VR46-Kumpel Pecco Bagnaia beträgt nun 47 Punkte.

