Fabio Di Giannantonio: Das ist ihm noch nie passiert

Gresini-Ducati-Pilot Fabio Di Giannantonio fiel in der Anfangsphase des MotoGP-Rennens in Silverstone auf die letzte Position zurück und saß dann einer Fehleinschätzung des Wetters auf. Dennoch holte er drei WM-Punkte.

Der 24-jährige Fabio Di Giannantonio erlebte in Silverstone ein Rennen mit Höhen und Tiefen. Nach einem guten Start befand sich «Diggia» zunächst auf Platz 14. In Runde 3 wurde er im Zweikampf von Pramac-Ducati-Pilot Jorge Martin abgedrängt, weshalb er auf die letzte Position zurückfiel. Die folgenden 17 Runden bedeuteten viel Arbeit für den Italiener.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Silverstone © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Raul Fernandez © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Aleix Espargaró gewinnt das Rennen © Gold & Goose Francesco Bagnaia, Aleix Espargaró, Brad Binder © Gold & Goose Sieger Aleix Espargaró Zurück Weiter

Im Laufe des Rennens fand er in seinen Fluss zurück und war in der Lage, eine gute Pace aufzubauen. Zwölf Runden später lag Di Giannantonio nach einer starken Aufholjagd wieder auf Platz 12. Zur Mitte des Rennens war er so schnell, dass er bessere Rundenzeiten als die Spitze fuhr.

«Ich lag ganz hinten und habe gepusht», erzählte er. «Ich bin mein Tempo gefahren und war schneller als die Jungs vorne. Es gab während des Rennens einen Moment, in dem ich den Abstand zur Spitze verringern konnte. Als ich Zwölfter war, lag ich zirka zwölf Sekunden von der Führung entfernt. Der Abstand verringerte sich erst auf 11,7 sec, dann sogar auf 11,1. Das ist mir noch nie passiert und zeigt, dass wir uns verbessern und auf einem guten Weg sind.»

Fünf Runden vor Schluss fuhr Fabio auf Platz 12 liegend zum Motorradwechsel an die Box. «Ich bin das Risiko eingegangen, als der Regen einsetzte. Ich habe versucht, auf Regenreifen zu fahren, doch das hat sich nicht ausbezahlt. Ich war in der Mitte des Rennens vier oder fünf Runden lang der Schnellste. In solchen Situationen versucht man es, und wenn es funktioniert, ist man der Beste der Welt. Wenn es nicht klappt, bist du der Schlechteste.»



Mit seinem 13. Platz holte Di Giannantonio drei Punkte für die Meisterschaft und liegt mit 37 auf dem 16. Gesamtrang.

MotoGP-Ergebnisse, Silverstone (6. August):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 20 Runden in 40:40,367 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,215 sec

3. Binder, KTM, + 0,680

4. Oliveira, Aprilia, + 0,750

5. Viñales, Aprilia, + 2,101

6. Martin, Ducati, + 7,903

7. Marini, Ducati, + 9,099

8. Miller, KTM, + 9,298

9. Zarco, Ducati, + 9,958

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 19,947

11. Augusto Fernández, KTM, + 20,296

12. Pol Espargaró, KTM, + 1:06,120 min

13. Di Giannantonio, Ducati, + 1:27,605

14. Morbidelli, Yamaha, + 1:28,913

15. Quartararo, Yamaha, + 1:29,075

16. Nakagami, Honda, + 1:38,573

17. Lecuona, Honda, + 1:49,674

– Bastianini, Ducati, 4 Runden zurück

– Marc Márquez, Honda, 6 Runden zurück

– Bezzecchi, Ducati, 15 Runden zurück

– Alex Márquez, Ducati, 15 Runden zurück

– Mir, Honda, 18 Runden zurück

MotoGP-Ergebnisse Sprint, Silverstone (5. August):

1. Alex Márquez, Ducati, 10 Runden in 21:52,317 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 0,366 sec

3. Viñales, Aprilia, + 3,374

4. Zarco, Ducati, + 5,671

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 6,068

6. Martin, Ducati, + 7,294

7. Miller, KTM, + 9,415

8. Augusto Fernández, KTM, + 9,850

9. Binder, KTM, + 10,435

10. Oliveira, Aprilia, + 11,247

11. Marini, Ducati, + 17,365

12. Di Giannantonio, Ducati, + 20,063

13. Bastianini, Ducati, + 24,352

14. Bagnaia, Ducati, + 25,527

15. Morbidelli, Yamaha, + 27,191

16. Pol Espargaró, KTM, + 27,693

17. Mir, Honda, + 29,062

18. Marc Márquez, Honda, + 29,326

19. Raúl Fernández, Aprilia, + 29,627

20. Nakagami, Honda, + 29,909

21. Quartararo, Yamaha, + 30,326

22. Lecuona, Honda, + 47,674

WM-Stand nach 18 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 214 Punkte. 2. Martin 173. 3. Bezzecchi 167. 4. Binder 131. 5. Zarco 122. 6. Aleix Espargaró 107. 7. Marini 107. 8. Miller 90. 9. Alex Márquez 75. 10. Viñales 75. 11. Quartararo 65. 12. Morbidelli 59. 13. Augusto Fernández 49. 14. Rins 47. 15. Oliveira 40. 16. Di Giannantonio 37. 17. Nakagami 34. 18. 18. Bastianini 18. 19. Marc Márquez 15. 20. Raúl Fernández 14. 21. Pedrosa 13. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pirro 5. 25. Mir 5. 26. Petrucci 5. 26. Bradl 5. 27. Pol Espargaró 4.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 317 Punkte. 2. KTM 172. 3. Aprilia 153. 4. Honda 89. 5. Yamaha 84.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 295 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 274. 3. Ducati Lenovo Team 242. 4. Red Bull KTM Factory Racing 221. 5. Aprilia Racing 181. 6. Monster Energy Yamaha 124. 7. Gresini Racing 112. 8. LCR Honda 84. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 62. 10. CryptoDATA RNF 58. 11. Repsol Honda 20.