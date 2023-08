Campinoti zieht Option: GP24 nur im Pramac-Kundenteam 09.08.2023 - 13:12 Von Mario Furli

© Da Rin Pramac-Ducati-Teambesitzer Paolo Campinoti © Gold & Goose Marco Bezzecchi zwischen Crew-Chief Matto Flamigni (links) und Teammanager Pablo Nieto (rechts) Zurück Weiter

Es sind entscheidende Tage im Ducati-Lager, denn bis zum nächsten MotoGP-Event am 20. August in Spielberg müssen wichtige Entscheidungen gefällt werden. Die jüngsten Entwicklungen in Italien.