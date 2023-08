Paolo Ciabatti (Ducati): Kommt Bezzecchi zu Pramac?

Marco Bezzecchi muss sich bis zum Österreich-GP entscheiden, ob er bei Pramac eine Ducati GP24 fahren oder bei Mooney VR46 bleiben und dort eine GP23 steuern will.

Wer dachte, Ducati Corse könne die grandiose Saison 2022 nicht mehr übertreffen, wird sich am Jahresende verwundert die Augen reiben. Denn die Italiener haben in der Fahrer-WM drei Fahrer in den Top-5, sie führen in der Marken-WM mit 317 zu 172 Punkten vor KTM und haben in der Team-WM mit Pramac, Mooney VR46 und Lenovo die ersten drei Positionen in Beschlag genommen.

Schon die letztjährige Bilanz fiel eindrucksvoll aus: Die vier Ducati-Teams und acht Fahrer haben zwölf GP-Siege, 16 Pole-Positions und 32 Podestplätze sichergestellt. In der Fahrer-WM wurden vier Fahrer in die Top-8 befördert.

Kein Wunder, wenn immer mehr Fahrer eine Ducati Desmosedici fahren wollen und jetzt bei drei der vier Teams noch personelle Änderungen zu erwarten sind.

Im Exklusiv-Interview mit SPEEDWEEK.com erklärte Ducati-Sportdirektor Paolo Ciabatti (65), warum der WM-Dritte Marco Bezzecchi bei Pramac eine GP24-Werksmaschine bekommen könnte und wieso er vielleicht trotzdem bei Mooney VR46 bleibt und eine GP23 steuern wird.

Paolo, bei Lenovo werden wieder Bagnaia und Bastianini fahren. Bei Pramac ist bisher nur der WM-Zweite Jorge Martin gesetzt. was passiert mit Bezzecchi?

Ahhh… Ehrlich gesagt, es ist eine Möglichkeit, dass er zu Pramac kommt, Aber es ist nicht sicher.

Was spricht für einen Wechsel zu Pramac? Was spricht dagegen?

Es ist ganz einfach. Einerseits hat Pramac die vertragliche Möglichkeit, aktuelle Werksmaschinen für beide Fahrer zu bekommen. Und wenn sie diese Option einlösen, müssen wir das respektieren. Und wir können aus internen Gründen nur vier Fahrer mit aktuellen Werksmaschinen ausrüsten. Mehr solche Bikes zu bauen, ist zu kompliziert.

Wir haben das für 2022 gemacht, es hat sich nicht bewährt. Damals bekam Luca Marini eine fünfte Werks-Ducati.

Es kam dann bei den Wintertests 2022 zu Diskussionen wegen des aggressiven neuen 2023-Motors. Bagnaia hatte keine Freude damit.

Ja, wir haben im November 2021 in Jerez getestet. Nachher folgten 2022 die Tests in Sepang und Mandalika. Dort sagten uns die Werksfahrer, dass ihnen bei den weiterentwickelten Motoren, die zwischen Jerez und den Februar-Tests gebaut wurden, die Leistungsentfaltung nicht besonders gefällt. Dabei wollten wir genau diese Motorenversion für die Saison homologieren; es war die finale Ausbaustufe.

Die Werksfahrer wollten dann die Motoren mit dem Stand vom Jerez-Test. Das war quasi die Version GP21.5.

Wir haben dann entschieden, diesen Wünschen der Werksfahrer nachzukommen.

Es werden also nur vier Fahrer mit GP24-Bikes ausgerüstet – zwei bei Lenovo, zwei bei Pramac.

Ja, aber die Mannschaft von VR46 leistet großartige Arbeit. Und mit Marco Bezzecchi haben sie einen Fahrer, den sie von der Moto2-WM weg aufgebaut haben. Das Team funktioniert sehr gut, sie freuen sich über starke Rennen, zwei Grand Prix wurden 2023 schon gewonnen. Die Technik-Mannschaft mit Matteo Flamigni und all den Jungs ist sehr schlagkräftig.

Jetzt muss sich der Fahrer überlegen, ob er das Team wechseln soll, um die neuesten Motorräder zu bekommen. Er überlegt aber auch, ob er bei VR46 bleiben soll, weil er das Team kennt und dort eine perfekte Situation vorfindet.

Wie er sich entscheidet, bleibt weiter ein Fragezeichen.

Und wir wollen ihn zu keiner Entscheidung zwingen.

Wir wissen, sie sehr sich VR46 ein Werksmotorrad verdient hat. Aber wir haben nur vier – und wir müssen den Vertrag mit Pramac einhalten.

Aber Ducati könnte eine Ausnahme machen und GP24-Motorräder für fünf Fahrer bauen.

Nein, das geht nicht mehr. Es ist zu spät.

MotoGP-Ergebnisse, Silverstone (6. August):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 20 Runden in 40:40,367 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,215 sec

3. Binder, KTM, + 0,680

4. Oliveira, Aprilia, + 0,750

5. Viñales, Aprilia, + 2,101

6. Martin, Ducati, + 7,903

7. Marini, Ducati, + 9,099

8. Miller, KTM, + 9,298

9. Zarco, Ducati, + 9,958

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 19,947

11. Augusto Fernández, KTM, + 20,296

12. Pol Espargaró, KTM, + 1:06,120 min

13. Di Giannantonio, Ducati, + 1:27,605

14. Morbidelli, Yamaha, + 1:28,913

15. Quartararo, Yamaha, + 1:29,075

16. Nakagami, Honda, + 1:38,573

17. Lecuona, Honda, + 1:49,674

– Bastianini, Ducati, 4 Runden zurück

– Marc Márquez, Honda, 6 Runden zurück

– Bezzecchi, Ducati, 15 Runden zurück

– Alex Márquez, Ducati, 15 Runden zurück

– Mir, Honda, 18 Runden zurück

MotoGP-Ergebnisse Sprint, Silverstone (5. August):

1. Alex Márquez, Ducati, 10 Runden in 21:52,317 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 0,366 sec

3. Viñales, Aprilia, + 3,374

4. Zarco, Ducati, + 5,671

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 6,068

6. Martin, Ducati, + 7,294

7. Miller, KTM, + 9,415

8. Augusto Fernández, KTM, + 9,850

9. Binder, KTM, + 10,435

10. Oliveira, Aprilia, + 11,247

11. Marini, Ducati, + 17,365

12. Di Giannantonio, Ducati, + 20,063

13. Bastianini, Ducati, + 24,352

14. Bagnaia, Ducati, + 25,527

15. Morbidelli, Yamaha, + 27,191

16. Pol Espargaró, KTM, + 27,693

17. Mir, Honda, + 29,062

18. Marc Márquez, Honda, + 29,326

19. Raúl Fernández, Aprilia, + 29,627

20. Nakagami, Honda, + 29,909

21. Quartararo, Yamaha, + 30,326

22. Lecuona, Honda, + 47,674

WM-Stand nach 18 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 214 Punkte. 2. Martin 173. 3. Bezzecchi 167. 4. Binder 131. 5. Zarco 122. 6. Aleix Espargaró 107. 7. Marini 107. 8. Miller 90. 9. Alex Márquez 75. 10. Viñales 75. 11. Quartararo 65. 12. Morbidelli 59. 13. Augusto Fernández 49. 14. Rins 47. 15. Oliveira 40. 16. Di Giannantonio 37. 17. Nakagami 34. 18. 18. Bastianini 18. 19. Marc Márquez 15. 20. Raúl Fernández 14. 21. Pedrosa 13. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pirro 5. 25. Mir 5. 26. Petrucci 5. 26. Bradl 5. 27. Pol Espargaró 4.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 317 Punkte. 2. KTM 172. 3. Aprilia 153. 4. Honda 89. 5. Yamaha 84.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 295 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 274. 3. Ducati Lenovo Team 242. 4. Red Bull KTM Factory Racing 221. 5. Aprilia Racing 181. 6. Monster Energy Yamaha 124. 7. Gresini Racing 112. 8. LCR Honda 84. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 62. 10. CryptoDATA RNF 58. 11. Repsol Honda 20.