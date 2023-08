Gresini Racing verlängert mit Alex Márquez und Ducati

Beides war zu erwarten, nun ist es auch offiziell bestätigt: Gresini Racing bleibt bis 2025 ein Ducati-Kundenteam, in dem auch in der MotoGP-Saison 2024 Alex Márquez antreten wird.

Nach dem kleinen Verwirrspiel auf den sozialen Netzwerken folgte am Donnerstagmorgen die offizielle Bekanntgabe: Alex Márquez fährt auch 2024 für Gresini Racing. Dazu bestätigte das Independent Team aus Faenza gleich noch offiziell: Der Vertrag mit Ducati wurde um zwei Jahre bis einschließlich 2025 verlängert.

«Ich freue mich, dass wir zusammen weitermachen», hielt der 27-jährige Alex Márquez fest. «Ich habe der Mannschaft immer verdeutlicht, dass ich es wollte – und wenn es gut läuft, versteht man sich auch leichter.»

«Auch in der kommenden Saison gemeinsam weiterzumachen ist entscheidend, um auf diesem Motorrad weiter Fortschritte zu machen – und ich weiß, dass mit diesem Team alles einfacher ist. Ich möchte mich vor allem bei Nadia und dem ganzen Team bedanken, das mir vom ersten Moment an das Gefühl gegeben hat, zu Hause zu sein. Wir werden uns weiterhin steigern und weiter überraschen», kündigte der Sprint-Sieger von Silverstone an.

«Alex ist zunächst einmal ein wunderbarer Mensch, den wir mit viel Freude in die Gresini-Familie aufgenommen haben», unterstrich Teameigentümerin Nadia Padovani. «Die Ergebnisse sprechen für ihn und mit ihm weiterzumachen, war der natürliche Schritt, um die Messlatte weiter höher zu legen. In seinem ersten Jahr auf einer Ducati hat er schon einen Sieg, einen Podestplatz und eine Pole-Position gefeiert und dadurch gezeigt, dass er mit den Besten mithalten kann. Jetzt werden wir gemeinsam in der nächsten Saison auf die Kontinuität hinarbeiten.»

«Ich möchte auch der ganzen Ducati-Familie danken, mit der wir in den nächsten zwei Jahren weitermachen. Wir haben schon 2022 und in diesem Jahr gezeigt, dass wir ein ausgezeichnetes Gespann sind. Das Ziel ist, dass wir weiterhin für Emotionen sorgen und sie selbst erleben», ergänzte die Witwe des unvergessenen Teambegründers Fausto Gresini

Ducati-Rennchef Gigi Dall‘Igna erklärte dazu: «Wir freuen uns wirklich sehr, dass das Team Gresini Racing für zwei weitere Jahre Teil der Ducati-Familie ist. Es handelt sich um eine äußerst professionelle Struktur, die im Laufe der Jahre gezeigt hat, das Potenzial zu haben und große Ergebnisse erzielen zu können. Im Vorjahr hat das Team vier wunderbare Siege mit unserer Desmosedici GP geholt und in dieser Saison steht ein Podestplatz, eine Pole und der Sprint-Sieg mit Alex Márquez in Silverstone zu Buche. Wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam auch in Zukunft weitere Erfolge feiern und weiterhin Rennen für Rennen wachsen werden.»

MotoGP-Ergebnisse, Silverstone (6. August):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 20 Runden in 40:40,367 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,215 sec

3. Binder, KTM, + 0,680

4. Oliveira, Aprilia, + 0,750

5. Viñales, Aprilia, + 2,101

6. Martin, Ducati, + 7,903

7. Marini, Ducati, + 9,099

8. Miller, KTM, + 9,298

9. Zarco, Ducati, + 9,958

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 19,947

11. Augusto Fernández, KTM, + 20,296

12. Pol Espargaró, KTM, + 1:06,120 min

13. Di Giannantonio, Ducati, + 1:27,605

14. Morbidelli, Yamaha, + 1:28,913

15. Quartararo, Yamaha, + 1:29,075

16. Nakagami, Honda, + 1:38,573

17. Lecuona, Honda, + 1:49,674

– Bastianini, Ducati, 4 Runden zurück

– Marc Márquez, Honda, 6 Runden zurück

– Bezzecchi, Ducati, 15 Runden zurück

– Alex Márquez, Ducati, 15 Runden zurück

– Mir, Honda, 18 Runden zurück

MotoGP-Ergebnisse Sprint, Silverstone (5. August):

1. Alex Márquez, Ducati, 10 Runden in 21:52,317 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 0,366 sec

3. Viñales, Aprilia, + 3,374

4. Zarco, Ducati, + 5,671

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 6,068

6. Martin, Ducati, + 7,294

7. Miller, KTM, + 9,415

8. Augusto Fernández, KTM, + 9,850

9. Binder, KTM, + 10,435

10. Oliveira, Aprilia, + 11,247

11. Marini, Ducati, + 17,365

12. Di Giannantonio, Ducati, + 20,063

13. Bastianini, Ducati, + 24,352

14. Bagnaia, Ducati, + 25,527

15. Morbidelli, Yamaha, + 27,191

16. Pol Espargaró, KTM, + 27,693

17. Mir, Honda, + 29,062

18. Marc Márquez, Honda, + 29,326

19. Raúl Fernández, Aprilia, + 29,627

20. Nakagami, Honda, + 29,909

21. Quartararo, Yamaha, + 30,326

22. Lecuona, Honda, + 47,674

WM-Stand nach 18 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 214 Punkte. 2. Martin 173. 3. Bezzecchi 167. 4. Binder 131. 5. Zarco 122. 6. Aleix Espargaró 107. 7. Marini 107. 8. Miller 90. 9. Alex Márquez 75. 10. Viñales 75. 11. Quartararo 65. 12. Morbidelli 59. 13. Augusto Fernández 49. 14. Rins 47. 15. Oliveira 40. 16. Di Giannantonio 37. 17. Nakagami 34. 18. 18. Bastianini 18. 19. Marc Márquez 15. 20. Raúl Fernández 14. 21. Pedrosa 13. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pirro 5. 25. Mir 5. 26. Petrucci 5. 26. Bradl 5. 27. Pol Espargaró 4.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 317 Punkte. 2. KTM 172. 3. Aprilia 153. 4. Honda 89. 5. Yamaha 84.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 295 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 274. 3. Ducati Lenovo Team 242. 4. Red Bull KTM Factory Racing 221. 5. Aprilia Racing 181. 6. Monster Energy Yamaha 124. 7. Gresini Racing 112. 8. LCR Honda 84. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 62. 10. CryptoDATA RNF 58. 11. Repsol Honda 20.