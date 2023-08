Anreise zum Red Bull Ring: Frühaufsteher im Vorteil

Von 18. bis 20. August verwandelt sich Spielberg mit dem Österreich-GP wieder in die MotoGP-Hochburg. Wer diese Infos und Tipps beachtet, reist stressfrei, kostengünstig und umweltfreundlich ins steirische Murtal.

Wenn nächste Woche die besten Motorrad-Asse der Welt auf dem Red Bull Ring für Partystimmung unter den Motorsport-Fans sorgen, sind auch abseits der Rennstrecke Highlights garantiert, wie das «Meet the Riders», der «Hero Walk am Styrian Green Carpet» und der Pit Lane Walk. In der MotoGP Bike City stehen mit Freestyle-Shows sowie mit Bands und DJs weitere Side-Event-Kracher auf dem Programm.

Der frühe MotoGP-Fan hat alle Trümpfe in der Hand

Unabhängig von der Wahl des Verkehrsmittels lautet das Universalmotto: Wer früher anreist, ist schneller da! Rund um den Spielberg ist von Freitag, 18. August, bis Sonntag, 20. August, mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen.

Belohnt werden Frühaufsteher am Sonntag: An den Zugängen des Grand-Prix-Areals gibt es ab 07.30 Uhr – solange der Vorrat reicht – Gutscheine für eine «Early Bird»-Überraschung, die in der MotoGP Bike City eingelöst werden können.

Details zur Anreise mit Bus, Bahn, Fahrrad sowie Infos und Lagepläne für Auto- und Motorradfahrer, zu «Park & Bike» sowie für Camper gibt es unter www.redbullring.com/de/events-tickets/moto-gp/moto-gp-anreise.

Mit Bahn und Bus – oder «Nimm’s Radl!»

Der Zielbahnhof für den «CryptoDATA Motorrad Grand Prix von Österreich 2023» ist Knittelfeld. Mit kostenlosen regionalen Shuttlebussen geht es zum Red Bull Ring und nach dem Rennen wieder retour. Die Gratis-Busse zirkulieren von Freitag bis Sonntag zwischen 08.00 und 23.00 Uhr zwei- bis dreimal pro Stunde (Sonntag bis 20.00 Uhr).

Wer Wartezeiten vermeiden und die letzten Kilometer zur Rennstrecke genießen will, sollte auf das Fahrrad umsatteln. Bei der Therme Fohnsdorf steht ein zentraler Park & Bike-Parkplatz zur Verfügung, der über die S36 (Judenburg-Ost) erreichbar ist. Weiter geht es auf gekennzeichneten Radwegen bis zum Red Bull Ring. In unmittelbarer Nähe zur Rennstrecke befinden sich drei Fahrradabstellplätze, auf denen Räder tagsüber «geparkt» werden können.

Die passende Route für Autos und Bikes

Die Route optimal zu planen, kann bei der Anreise mit dem eigenen Fahrzeug viel Zeit sparen. Besucher sollten die empfohlenen Anreiserouten wählen und der Beschilderung vor Ort folgen. Entlang der Anfahrtswege werden Fans abhängig von der Anreiseroute zu den Parkplätzen geleitet, die allen Ticketbesitzern kostenlos zur Verfügung stehen.

Für Biker bieten sich attraktive Strecken als Alternative zur A9 und zur S36 an: Vom Norden über den Triebener Tauern oder vom Süden über das Gaberl. Der zentrale Motorrad-Parkplatz bei P4 verfügt über Bikergarderoben. Gegen eine Gebühr von 10 Euro kann das gesamte Equipment zur Aufbewahrung abgegeben werden.

MotoGP unter freiem Himmel

Camper, die bereits am Mittwoch oder den Donnerstag anreisen, kommen problemlos ans Ziel. Am Freitag und Samstag ist mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Für eine möglichst optimale Verteilung werden Camper am Donnerstag auf der S36 durch LED-Hinweise geführt. Die Abreise ist am Sonntag ab 20:00 Uhr möglich. Alle Infos dazu unter www.redbullring.com/de/events-tickets/moto-gp/moto-gp-anreise/motogp-anreise-camping.

Alle weiteren Informationen zum «CryptoDATA Motorrad Grand Prix von Österreich 2023» sowie Tickets für Kurzentschlossene gibt es unter www.redbullring.com und in der Red Bull Ring App.