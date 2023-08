Fabio Quartararo (Yamaha): «Mental ist es schwierig»

Ex-Weltmeister Fabio Quartararo nahm aus Silverstone nur einen einzigen WM-Punkt mit. Der Yamaha-Werksfahrer sprach danach offen über seine aktuell schwierige Lage.

Fabio Quartararo erlebte mit dem 22. und letzten Startplatz am vergangenen Wochenende in Silverstone einen Tiefpunkt seiner MotoGP-Karriere. Auf den kaum besseren 21. Rang im Sprint folgte am Sonntag zwar eine ordentliche Aufholjagd, nach einer Kollision mit Luca Marini wurde es aber wieder nur ein 15. Platz. Mit dieser mageren Ausbeute fiel der Weltmeister von 2021 in der WM-Tabelle sogar aus den Top-10.

Fällt es Quartararo langsam schwer, sich trotz seiner offensichtlichen Schwierigkeiten mit der Yamaha M1 die Motivation zu bewahren? «Ich würde nicht sagen, dass ich die Motivation verliere, aber es ist frustrierend. Silverstone war ein besonderer Albtraum wegen des Qualifyings. Es ist aber generell schwierig, weil ich fast jedes Jahr – außer in meinem ersten MotoGP-Jahr, aber dann 2020, 2021 und 2022 um die WM gekämpft habe. Jetzt kämpfen wir um Punkte. Das ist schwierig…»

«Ich meine, ich glaube nicht, dass Marc nach acht Titeln seine Fähigkeiten verloren hat», verwies der 24-jährige Franzose auf Marc Márquez, einen weiteren Ex-Weltmeister mit massiven Problemen in der laufenden Saison (WM-Rang 19 ohne Punkte über die volle Distanz). «Es ist schwierig und mental ist es nicht einfach. Denn ich habe das Gefühl, dass ich gut fahre – aber es ist nicht genug», fügte der Yamaha-Star an.

Ist das Gefühl also schlimmer als zu Fabios oft mühsamen Moto2-Zeiten? «Ja, weil ich in der Moto2 immer Scheiße war», erwiderte «El Diablo» unverblümt. «Das ist wahr. Wenn ich ehrlich bin, habe ich in der Moto2 nichts gezeigt, bis auf ein paar Rennen. Mein Sieg [beim Catalunya-GP 2018] ist im richtigen Moment gekommen, aber ich habe in der Moto2 nie um die Top-3 in der WM gekämpft. Da bin ich ehrlich, ich habe mich nicht gut an die Moto2 angepasst. In der MotoGP war es aber anders.»

MotoGP-Ergebnisse, Silverstone (6. August):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 20 Runden in 40:40,367 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,215 sec

3. Binder, KTM, + 0,680

4. Oliveira, Aprilia, + 0,750

5. Viñales, Aprilia, + 2,101

6. Martin, Ducati, + 7,903

7. Marini, Ducati, + 9,099

8. Miller, KTM, + 9,298

9. Zarco, Ducati, + 9,958

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 19,947

11. Augusto Fernández, KTM, + 20,296

12. Pol Espargaró, KTM, + 1:06,120 min

13. Di Giannantonio, Ducati, + 1:27,605

14. Morbidelli, Yamaha, + 1:28,913

15. Quartararo, Yamaha, + 1:29,075

16. Nakagami, Honda, + 1:38,573

17. Lecuona, Honda, + 1:49,674

– Bastianini, Ducati, 4 Runden zurück

– Marc Márquez, Honda, 6 Runden zurück

– Bezzecchi, Ducati, 15 Runden zurück

– Alex Márquez, Ducati, 15 Runden zurück

– Mir, Honda, 18 Runden zurück

MotoGP-Ergebnisse Sprint, Silverstone (5. August):

1. Alex Márquez, Ducati, 10 Runden in 21:52,317 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 0,366 sec

3. Viñales, Aprilia, + 3,374

4. Zarco, Ducati, + 5,671

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 6,068

6. Martin, Ducati, + 7,294

7. Miller, KTM, + 9,415

8. Augusto Fernández, KTM, + 9,850

9. Binder, KTM, + 10,435

10. Oliveira, Aprilia, + 11,247

11. Marini, Ducati, + 17,365

12. Di Giannantonio, Ducati, + 20,063

13. Bastianini, Ducati, + 24,352

14. Bagnaia, Ducati, + 25,527

15. Morbidelli, Yamaha, + 27,191

16. Pol Espargaró, KTM, + 27,693

17. Mir, Honda, + 29,062

18. Marc Márquez, Honda, + 29,326

19. Raúl Fernández, Aprilia, + 29,627

20. Nakagami, Honda, + 29,909

21. Quartararo, Yamaha, + 30,326

22. Lecuona, Honda, + 47,674

WM-Stand nach 18 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 214 Punkte. 2. Martin 173. 3. Bezzecchi 167. 4. Binder 131. 5. Zarco 122. 6. Aleix Espargaró 107. 7. Marini 107. 8. Miller 90. 9. Alex Márquez 75. 10. Viñales 75. 11. Quartararo 65. 12. Morbidelli 59. 13. Augusto Fernández 49. 14. Rins 47. 15. Oliveira 40. 16. Di Giannantonio 37. 17. Nakagami 34. 18. 18. Bastianini 18. 19. Marc Márquez 15. 20. Raúl Fernández 14. 21. Pedrosa 13. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pirro 5. 25. Mir 5. 26. Petrucci 5. 26. Bradl 5. 27. Pol Espargaró 4.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 317 Punkte. 2. KTM 172. 3. Aprilia 153. 4. Honda 89. 5. Yamaha 84.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 295 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 274. 3. Ducati Lenovo Team 242. 4. Red Bull KTM Factory Racing 221. 5. Aprilia Racing 181. 6. Monster Energy Yamaha 124. 7. Gresini Racing 112. 8. LCR Honda 84. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 62. 10. CryptoDATA RNF 58. 11. Repsol Honda 20.