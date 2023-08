MotoGP: Zeitplan für das GP-Wochenende in Spielberg

Von 18. bis 20. August geben die Stars der MotoGP, die Fahrer der MotoE und die Teilnehmer des Red Bull Rookies Cups in Spielberg Gas. Hier gibt es den Zeitplan für das Rennwochenende auf dem Red Bull Ring.

Die Stars der Motorrad-WM haben sich mit dem Rennwochenende auf dem Silverstone Circuit aus der Sommerpause zurückgemeldet, und nach einer rennfreien Woche steht mit dem Event auf dem Red Bull Ring das nächste Highlight im WM-Kalenders auf dem Programm. Der GP-Tross kehrte 2016 in die Steiermark zurück, zuvor waren die die GP-Asse zuletzt 1996 und 1997 auf dem Österreichring unterwegs.

In Grossbritannien triumphierte am Sonntag Aleix Espargaró, der den zweiten Sieg seiner MotoGP-Karriere einfuhr, nachdem er Tags zuvor im Sprint noch mit dem fünften Rang hatte Vorlieb nehmen müssen. Nach dem Aprilia-Piloten kam WM-Leader und Vorjahressieger Francesco «Pecco» Bagnaia als Zweiter vor Red Bull-KTM-Werksfahrer Brad Binder ins Ziel.

Der Ducati-Star konnte seinen Vorsprung auf seinen ersten Verfolger Jorge Martin somit um sechs Punkte auf 41 WM-Zähler ausbauen. Dem aktuellen WM-Dritten Marco Bezzecchi fehlen nach dem zweiten Platz im Silverstone-Sprint und dem Abflug am Sonntag im Grand Prix (sein dritter harter Crash am vergangenen Wochenende) 47 WM-Punkte auf den Spitzenreiter.

Auch in der Moto2- und Moto3-Klasse bekamen die Zuschauer in Silverstone packende Zweikämpfe zu sehen, auf die sich auch die Besucher am Red Bull Ring freuen dürfen. Im Schatten der WM-Klassen sind zudem erneut die MotoE-Fahrer und die Teilnehmer des Red Bull Rookies Cups unterwegs. Wer wann genau Gas gibt, steht hier im Zeitplan für das Wochenende. Für Kurzentschlossene, die den «CryptoDATA Motorrad Grand Prix von Österreich 2023», live miterleben wollen, gibt es auf der Website des Red Bull Rings und in der Red Bull Ring App noch Tickets. Dort gibt es auch weitere Informationen zur Anreise und zum Programm.

Zeitplan «CryptoDATA Motorrad GP von Österreich» 2023

Freitag, 18. August:

08.30 – 08.45 Uhr (15 min): MotoE, Practice 1

09.00 – 09.35 Uhr (35 min): Moto3, Practice 1

09.50 – 10.30 Uhr (40 min): Moto2, Practice 1

10.45 – 11.30 Uhr (45 min): MotoGP, Practice 1

11.50 – 12.15 Uhr (25 min): Red Bull Rookies, FP1



12.35 – 12.50 Uhr (15 min): MotoE, Practice 2

13.15 – 13.50 Uhr (35 min): Moto3, Practice 2

14.05 – 14.45 Uhr (40 min): Moto2, Practice 2

15.00 – 16.00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice

16.20 – 16.45 Uhr (25 min): Red Bull Rookies, FP2



17.00 – 17.10 Uhr (10 min): MotoE, Qualifying 1

17.20 – 17.30 Uhr (10 min): MotoE, Qualifying 2

17.50 – 18.10 Uhr (20 min): Red Bull Rookies, Qualifying



Samstag, 19. August:

08.40 – 09.10 Uhr (30 min): Moto3, Practice 3

09.25 – 09.55 Uhr (30 min): Moto2, Practice 3

10.10 – 10.40 Uhr (30 min): MotoGP, Free Practice 2

10.50 – 11.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1

11.15 – 11.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2



12.15 Uhr: MotoE, Rennen 1 (7 Runden)



12.50 – 13.05 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1

13.15 – 13.30 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2

13.45 – 14.00 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1

14.10 – 14.25 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2



Startzeiten

15.00 Uhr: MotoGP-Sprint (14 Runden)

16.10 Uhr: MotoE, Rennen 2 (7 Runden)

17.00 Uhr: Red Bull Rookies, Rennen 1 (16 Runden)



Sonntag, 25. Juni:

09.45 – 09.55 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up



Startzeiten

08.50 Uhr: Red Bull Rookies, Rennen 2 (16 Runden)

11.00 Uhr: Moto3-Rennen (20 Runden)

12.15 Uhr: Moto2-Rennen (23 Runden)

14.00 Uhr: MotoGP-Rennen (28 Runden)

15.30 Uhr: Red Bull Rookies, Rennen 2 (15 Runden)