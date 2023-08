Spielberg: Das ultimative KTM-Erlebnis beim Heim-GP 15.08.2023 - 08:52 Von Mario Furli

© Sebastian Marko/Red Bull Content Pool Der Countdown zum MotoGP-Heimspiel von Red Bull KTM läuft

Der Österreich-GP auf dem Red Bull Ring steht bevor: Wer noch einen Platz auf der KTM-Tribüne ergattern will, um am Wochenende Brad Binder, Jack Miller und Co. anzufeuern, findet hier alle wichtigen Informationen.