Spielberg FP1: Zarco Schnellster, Marc Márquez 18.

Johann Zarco setzte am Freitagmorgen die Richtzeit

Im ersten MotoGP-Training des Österreich-GP 2023 auf dem Red Bull Ring lagen mit Johann Zarco (Ducati) und Fabio Quartararo (Yamaha) zwei Franzosen an der Spitze des Feldes.

Bei Sonnenschein und angenehmen Temperaturen (23 Grad Luft- und 26 Grad Asphalttemperatur) begann am Freitagvormittag der «CryptoDATA Motorrad Grand Prix von Österreich» auf dem 4,348 km langen Red Bull Ring mit seinen acht Rechts- und drei Linkskurven.



Alex Rins schaute auf Krücken von der Boxengasse aus zu, auf seiner LCR-Honda sitzt wieder Iker Lecuona. Dazu absolviert Lorenzo Savadori an diesem Wochenende auf der Aprilia RS-GP einen Wildcard-Auftritt.

Alex Márquez, der Sprint-Sieger von Silverstone, musste gleich in der Anfangsphase des FP1 einen ungeplanten Boxenstopp einlegen, weil seine GP22 im Bereich des Vorderrads stark qualmte. Grund dafür war offenbar ein Problem an der Gabel.

Zur Halbzeit der 45-minütigen Session stürzte GASGAS-Rookie Augusto Fernández in der Münzer-Schikane. Die Spitze der Zeitenliste hielt zu diesem Zeitpunkt Fabio Quartararo mit einer 1:30,237 min.

Der Yamaha-Star hatte bereits im Vorfeld betont, dass er die österreichische Stop-and-Go-Strecke besonders mögen würde: «Die Piste zählt zu meinen Lieblingsstrecken, weil es um hartes Bremsen geht und das zu den Dingen zählt, die ich am liebsten mache, wenn ich ein Motorrad fahre.»

Der Red Bull Ring stellt laut Brembo extreme Anforderungen an das Bremssystem (eine 6 auf einer Skala von 1 bis 6): Die MotoGP-Asse betätigen die Bremsen insgesamt rund 30 Sekunden pro Runde (das entspricht 34 Prozent). Die härtesten Bremspunkte befinden sich vor den Kurven 1, 2 und 4, in denen jeweils mindestens vier Sekunden lang gebremst werden muss, um die Geschwindigkeit um mehr als 160 km/h zu verringern.

Im FP1 gingen an den harten Bremspunkten noch einige Fahrer geradeaus – unter anderen Repsol-Honda-Star Marc Márquez in Turn 4, der bei seinem ersten Ausritt durch das Kiesbett nur mit Mühe auf seiner RC213V sitzen blieb. Fünf Minuten vor Schluss fiel er dann an derselben Stelle aber um.

Im Finish blieb Pramac-Ducati-Pilot Johann Zarco mit einem frischen Medium-Hinterreifen in 1:29,838 min noch als Erster unter der 1:30er-Marke. Zeitenjagden auf Soft-Reifen gab es erwartungsgemäß keine mehr, da das erste MotoGP-Training seit dem Silverstone-GP nicht mehr für den direkten Q2-Einzug zählt. Darüber entscheidet einzig das Zeittraining («Practice») am Freitagnachmittag (15.00 bis 16.00 Uhr).

MotoGP-Ergebnisse FP1, Spielberg (18. August):

1. Zarco, Ducati, 1:29,838 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,399 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,411

4. Alex Márquez, Ducati, + 0,448

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,467

6. Di Giannantonio, Ducati, + 0,469

7. Nakagami, Honda, + 0,500

8. Bagnaia, Ducati, + 0,529

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,538

10. Martin, Ducati, + 0,591

11. Bastianini, Ducati, + 0,621

12. Mir, Honda, + 0,622

13. Morbidelli, Yamaha, + 0,804

14. Binder, KTM, + 0,908

15. Marini, Ducati, + 0,940

16. Pol Espargaró, KTM, + 0,959

17. Oliveira, Aprilia, + 0,983

18. Marc Márquez, Honda, + 1,018

19. Augusto Fernández, KTM, + 1,182

20. Raul Fernández, Aprilia, + 1,394

21. Savadori, Aprilia, + 1,445

22. Miller, KTM, + 1,528

23. Lecuona, Honda, + 2,047

Moto2-Ergebnisse FP1, Spielberg (18. August):

1. Chantra, Kalex, 1:34,160 min

2. Acosta, Kalex, + 0,240 sec

3. Salac, Kalex, + 0,407

4. Ogura, Kalex, + 0,545

5. Arbolino, Kalex, + 0,618

6. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,640

7. Dixon, Kalex, + 0,753

8. Vietti, Kalex, + 0,760

9. Arenas, Kalex, + 0,879

10. Gonzalez, Kalex, + 1,038

11. Guevara, Kalex, + 1,059

12. Lopez, Boscoscuro, + 1,096

13. Lowes, Kalex, + 1,157

14. Baltus, Kalex, + 1,171



Ferner:

25. Tulovic, Kalex, + 2,096