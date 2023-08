Brad Binder (4.): Vertrag bis Ende 2026 verlängert?

Brad Binder hat schon den Red Bull-Rookies Cup auf KTM bestritten und alle 17 GP-Siege auf KTM eingeheimst. Jetzt winkt ein neuer Vertrag bis Ende 2026.

Der aktuelle MotoGP-WM-Vierte holte auch am ersten Trainingstag auf dem steuerte die Red Bull Rind wieder die Kastanien aus dem Feuer. Er steuerte die RC16 auf den vierten Platz und verlor nur 0,330 sec auf die Bestzeit von Mooney VR46-Ducati-Pilot Marco Bezzecchi.

«In der Früh war das Wichtigste für uns, das wir in allen Bereichen für das Zeittraining arbeiten. Wir haben also die Motorbremse eingestellt, wir haben das Setting verbessert», berichtete der jetzt 28-jährige Südafrikaner, der am 11. August Geburtstag gefeiert hat.

«Ich habe am Morgen sogar zwei Long-Runs gemacht und alles Mögliche ausprobiert. Am Nachmittag war das Ziel klar: Frische Reifen rein und schauen, was passiert. Das Team hat großartige Arbeit geleistet, sie haben mir am Nachmittag eine viel bessere Maschine hingestellt. heute hat alles ganz gut funktioniert. Jetzt freue ich mich darauf, morgen noch ein Stück schneller zu werden.»

Kann Binder am Samstag im Sprint um die Podestplätze fighten? «Ja, ich fühle mich stark, das Motorrad ist gut. Sicher möchte ich für morgen ein paar Details noch optimieren. Momentan haben wir noch zu starken Wheelspin. Das ist zwar hier ziemlich normal. Trotzdem wäre es großartig, wenn uns in diesem Bereich noch ein Fortschritt gelingen würde. Aber ich habe viel Vertrauen zu den Jungs in meiner Box.»

Binder hat in Österreich 2011 bereits im Regenfinish auf Slicks gewonnen. Rechnet er sich vor der vollen KTM-Tribüne auch morgen im Sprint Siegchancen aus? Binder: «Wir waren in diesem Jahr schon oft am Sieg dran. Es wäre fantastisch, wenn wir am Samstag hier den ersten Sieg in diesem Jahr schaffen würden. Das ist das Ziel.»

In Spielberg sprach sich herum, dass die Pierer Mobility AG, Brad Binder und sein Manager Bob Moore bereits wieder handelseinig sind. Der Ende 2024 auslaufende Vertrag soll demnächst bis Ende 2026 verlängert werden.

MotoGP-Ergebnisse Zeittraining, Spielberg (18. August):

1. Bezzecchi, Ducati, 1:28,533 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,044 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,288

4. Binder, KTM, + 0,330

5. Zarco, Ducati, + 0,388

6. Martin, Ducati, + 0,479

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,519

8. Alex Márquez, Ducati, + 0,563

9. Quartararo, Yamaha, + 0,622

10. Oliveira, Aprilia, + 0,627

11. Marini, Ducati, + 0,653

12. Di Giannantonio, Ducati, + 0,777

13. Marc Márquez, Honda, + 0,823

14. Miller, KTM, + 0,867

15. Pol Espargaró, KTM, + 0,953

16. Bastianini, Ducati, + 0,982

17. Morbidelli, Yamaha, +1,088

18. Nakagami, Honda, + 1,197

19. Raúl Férnandez, Aprilia, + 1,256

20. Augusto Férnandez, KTM, + 1,334

21. Savadori, Aprilia, + 1,470

22. Lecuona, Honda, + 1,690

23. Mir, Honda, + 1,819

MotoGP-Ergebnisse FP1, Spielberg (18. August):

1. Zarco, Ducati, 1:29,838 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,399 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,411

4. Alex Márquez, Ducati, + 0,448

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,467

6. Di Giannantonio, Ducati, + 0,469

7. Nakagami, Honda, + 0,500

8. Bagnaia, Ducati, + 0,529

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,538

10. Martin, Ducati, + 0,591

11. Bastianini, Ducati, + 0,621

12. Mir, Honda, + 0,622

13. Morbidelli, Yamaha, + 0,804

14. Binder, KTM, + 0,908

15. Marini, Ducati, + 0,940

16. Pol Espargaró, KTM, + 0,959

17. Oliveira, Aprilia, + 0,983

18. Marc Márquez, Honda, + 1,018

19. Augusto Fernández, KTM, + 1,182

20. Raul Fernández, Aprilia, + 1,394

21. Savadori, Aprilia, + 1,445

22. Miller, KTM, + 1,528

23. Lecuona, Honda, + 2,047

Alle MotoGP-Sieger Spielberg seit 2016

2016: Andrea Iannone (Ducati)

2017: Andrea Dovizioso (Ducati)

2018: Jorge Lorenzo (Ducati)

2019: Andrea Dovizioso (Ducati)

2020 Spielberg-1: Andrea Dovizioso (Ducati)

2020 Spielberg-2: Miguel Oliveira KTM

2021 Spielberg-1: Jorge Martin (Ducati)

2021 Spielberg-2: Brad Binder (KTM)

2022: Pecco Bagnaia (Ducati)