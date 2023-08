Marc Márquez (Honda/10.): Es wird immer schlimmer

Bei den letzten drei Grand Prix hat Marc Márquez die Ränge 17, 19 und 10 erreicht, also keinen Punkt. Die Honda-Ingenieure tappen weiter im Dunkeln, der Spanier verlor im Sprint 1 sec pro Runde!

Die Honda Racing Corporation erlebte im Sprint beim GP von Österreich das nächste Debakel. Marc Márquez kam über den punktelosen zehnten Platz nicht hinaus, er verlor 14,435 Sekunden auf Sieger Bagnaia, also eine Sekunde pro Runde. In der Fahrer-WM hinkt er jetzt fassungslose 211 Punkte hinter dem Weltmeister her.

«Der Sprint war heute interessant. Denn als ich gestern die neue Aerodynamik probiert habe, war ich gespannt, was im Rennen passieren würde. Es ist wichtig für uns, dass wir verstehen, wie wir diese Probleme künftig vermeiden können. Heute war das Feeling mit den neuen Flügeln seltsam. Auch deshalb, weil ich in der Früh im dritten Training und im Quali-1 mit unterschiedlichen Motorrädern gefahren bin. Im Sprint Race haben wir wieder ein anderes Set-up verwendet, das war ein bisschen konfus. Für morgen wissen wir jetzt, was zu tun ist. Aber es lässt sich nicht bestreuten: Wir sind sehr weit von den Spitzenfahrern weg.»

Immerhin setzte Marc im Sprint die neue Aerodynamik ein. Er sagte, sie bringe Vor- und Nachteile. «Positiv ist, dass wir damut besser bremsen können. Auch die Wheelies sind weniger. Negativ ist, dass durch die stärkere Downforce auch mehr Luftwiderstand entsteht. Jedenfalls leidet jetzt hinten der Grip, was ohnedies schon eine Schwachstelle bei uns ist. Der Grip hinten hat im Sprint sehr stark nachgelassen.»

«Gestern am Freitag habe ich gesagt, ich muss meinen Fahrstil für den neuen Aero Body anpassen», ergänzte der Repsol-Honda-Werkspilot. «Und am Freitagabend habe ich die Daten angeschaut und danach den Fahrstil heute entsprechend angepasst. Ich habe dann die Fahrweise im dritten Training bei den Bremspunkte geändert. Im Sprintrennen habe ich noch einmal Fortschritte gemacht. Es gehört zur Aufgabe eines Fahrers, sich an neue Umstände anzupassen.»

Joan Mir sagte, er habe nur auf den Geraden eine halbe Sekunde pro Runde verloren. «Ja, im Grunde war das unser Hauptproblem, wie ich vorher erläutert habe. Ich habe schon am Freitag befürchtet, dass uns dieses Problem heute stark benachteiligen wurde. Und ich habe mich nicht getäuscht. Als die reifen nachgelassen habe, haben wir viel Mühe gehabt. Jetzt müssen wir nachdenken, ob wir für den Sonntag bessere Lösung finden.»

Was sagt Marc zur Ankunft von Johann Zarco bei HRC, der dann zwei Jahre bei LCR fahren soll? Márquez: «Ich heisse ihn willkommen. Er ist ein schneller Fahrer. Und er ist ein Pilot, der mit einem anderen Fabrikat stark ist. Und er hat viel Erfahrung.»

MotoGP-Ergebnisse Sprint, Spielberg (19. August):

1. Pecco Bagnaia, Ducati, 14 Runden in 21:01,844 min

2. Brad Binder, KTM, + 2,056 sec

3. Jorge Martin, Ducati, + 5,045

4. Alex Márquez, Ducati, + 8,252

5. Jack Miller, KTM, + 11,365

6. Pol Espargaró, KTM, + 11,816

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 11,960

8. Maverick Viñales, Aprilia, + 11,984

9. Franco Morbidelli, Yamaha, + 13,634

10. Marc Márquez, Honda, + 14,435

11. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 15,251

12. Joan Mir, Honda, + 16,740

13. Enea Bastianini, Ducati, + 18,825

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 19,536

15. Fabio Quartararo, Yamaha, + 22,321

16. Iker Lecuona, Honda, + 25,593

17. Augusto Fernández, KTM, + 25,789

– Johann Zarco, Ducati, 3 Runden zurück

– Luca Marini, Ducati, 8 Runden zurück

– Lorenzo Savadori, Aprilia, 9 Runden zurück

– Takaaki Nakagami, Honda, 12 Runden zurück

– Marco Bezzecchi, Ducati, 13 Runden zurück

– Miguel Oliveira, Aprilia, 1. Runde nicht beendet

WM-Stand nach 19 von 41 Rennen:

1. Bagnaia, 226 Punkte. 2. Martin 180. 3. Bezzecchi 167. 4. Binder 140. 5. Zarco 122. 6. Aleix Espargaró 110. 7. Marini 107. 8. Miller 95. 9. Alex Márquez 81. 10. Viñales 76. 11. Quartararo 65. 12. Morbidelli 60. 13. Augusto Fernández 49. 14. Rins 47. 15. Oliveira 40. 16. Di Giannantonio 37. 17. Nakagami 34. 18. Bastianini 18. 19. Marc Márquez 15. 20. Raúl Fernández 14. 21. Pedrosa 13. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Mir 5. 26. Pirro 5. 27. Petrucci 5. 28. Stefan Bradl 5.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 329 Punkte. 2. KTM 181. 3. Aprilia 156. 4. Honda 89. 5. Yamaha 85.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 302 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 274. 3. Ducati Lenovo Team 254. 4. Red Bull KTM Factory Racing 235. 5. Aprilia Racing 186. 6. Monster Energy Yamaha 125. 7. Gresini Racing 118. 8. LCR Honda 84. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 66. 10. CryptoDATA RNF 58. 11. Repsol Honda 20.