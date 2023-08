Marco Bezzecchi (2.): «Valentino macht viel Druck»

21 Runden musste sich Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Ducati) im Grand Prix von Österreich abmühen, bis er an Alex Marquez vorbei und damit auf dem Podium war. Teameigentümer Valentino Rossi ist begeistert.

Weltmeister Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo) und Brad Binder (Red Bull KTM) konnten sich an der Spitze des MotoGP-Rennens in Spielberg schon früh absetzen, der Kampf um Platz 3 war deutlich interessanter. Jack Miller wurde nach wenigen Runden durchgereicht, in der Folge stritten Alex Marquez, Marco Bezzecchi und Luca Marini um Platz 3.

21 der 28 Runden brauchte Bezzecchi, bis er an Alex Marquez vorbei war, der sich drei Runden vor Schluss auch noch Marini beugen musste.

Nach der ersten Runde war Bezzecchi nur Sechster und hatte einige Arbeit vor sich. «Ich bin sehr glücklich über meinen Podestplatz», gab der 24-Jährige zu, dem nur sechs Punkte auf den WM-Zweiten Jorge Martin fehlen. «Im Sprintrennen konnte ich wegen des Chaos’ zu Rennbeginn mein Potenzial nicht zeigen und stürzte, umso wichtiger war es, zurückzuschlagen. Das war von Startplatz 7 nicht einfach – im Qualifying war ich wohl etwas zu nervös und machte in meiner besten Runde zu viele Fehler. Meine Strategie zu Rennbeginn war dieselbe wie im Sprint. Ich blieb in der ersten Kurve auf der Außenseite und wurde von Maverick Vinales angeschoben, glücklicherweise aber ohne Berührung. Er konnte auch nichts dafür, weil er im Pulk war. Dann begann ich zu überholen und alles fühlte sich gut an.»

«Als ich auf Alex traf, wusste ich, dass es hart werden würde», grinste der Lockenkopf. «Also versuchte ich, mit meinem Hinterreifen hauszuhalten. In der Beschleunigung verlor ich etwas, nach ein paar Runden sah ich aber, dass er in Schwierigkeiten geriet. Ich fuhr ganz sanft und schonte den Hinterreifen. Zweimal versuchte ich an ihm vorbeizukommen, aber der Druck des Vorderreifens war so hoch, dass ich weitgehen musste. Dann bereitete ich ein Manöver für die vorletzte Kurve vor und es ging auf. Es war fantastisch, dass mir ein gutes Ergebnis gelang, mit Vale vor Ort. Immer, wenn er zu den Rennen kommt, habe ich einen Sturz oder ein Problem.»

Hat sich Bezzecchi entschieden, ob er 2024 im VR46-Team von Valentino Rossi bleibt oder zu Pramac Ducati wechselt? «Natürlich macht Vale Druck, dass ich in seinem Team bleibe», schmunzelte Marco. «Wenn mich der Größte aller Zeiten das fragt, dann freut mich das natürlich. Ich habe mich entschieden, verrate es aber noch nicht.»