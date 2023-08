Franco Morbidelli poltert: Es fehlt die Wertschätzung

Yamaha-Werksfahrer Franco Morbidelli brach in Spielberg im Zuge der Diskussion um seine sportliche Zukunft eine Lanze für die Fahrer im extrem hart umkämpften Mittelfeld der MotoGP-WM.

Franco Morbidelli brachte im Grand Prix von Österreich von Startplatz 15 auf dem Red Bull Ring Rang 11 nach Hause. Der 28-jährige Italiener kam zur Halbzeit des Rennens gut voran und war in einer Phase sogar schon hinter seinem Teamkollegen Fabio Quartararo (P9). All das spielt im Moment beim ehemaligen Vizeweltmeister nur eine untergeordnete Rolle, was Morbidelli sauer aufstößt.

Er wurde nach dem Rennen einmal mehr nach seiner Zukunft gefragt. «Franky» blieb gegenüber den Medienvertretern zwar gewohnt ruhig, machte seinen Standpunkt aber deutlich: «Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ihr stellt mich mit dem Rücken gegen die Wand, gleichzeitig stimmt mich das aber auch nachdenklich. Die Tatsache, dass das, was abseits der Strecke passiert manchmal verlockender ist als das, was auf der Strecke passiert... Das ist traurig. Es ist traurig, dass mich so viele Leute nach meiner Zukunft fragen: ‚Was machst du, was machst du, was machst du?‘ Weil es wichtiger ist als das, was auf der Strecke passiert. Das, was auf der Strecke passiert, wird also nicht richtig wertgeschätzt.»

Franco weiter: «Die wichtigste Frage ist jetzt jene nach meiner Zukunft. Das bringt mich zum Denken. Die Show gibt es in einem Rennen vorne, aber auch im Mittelfeld sind gute Kämpfe. Wir schauen in der Formel 1 auch auf die Kämpfe im Mittelfeld. Bei uns streiten unglaubliche Fahrer im Mittelfeld – da gibt es mehrfache Weltmeister, einen Quartararo und viele mehr. Da fahren Leute, die sich den Arsch aufreißen. Da gibt es Platz für Verbesserung – diese Sachen sollten im Rennen mehr gezeigt werden. Ich habe dafür aber keine Lösung, ich fahre nur.»

Der ehemalige Moto2-Champion abschließend: «In meinem Rennen und in meinem Wochenende sind jede Menge Dinge passiert. Trotzdem ist das Wichtigste, was ich im nächsten Jahr machen werde. Dieser Sport muss unter vielen Gesichtspunkten wachsen. Einer davon ist dieser. Das Schöne an der Formel 1 ist, dass sie die Kämpfe an der Spitze, aber auch im Mittelfeld in den Fokus rücken kann. Es gab da hinten Kämpfe – es war ein schönes Rennen.»

MotoGP-Ergebnisse, Spielberg (20. August):

1. Pecco Bagnaia, Ducati, 28 Runden in 42:23,315 min

2. Brad Binder, KTM, + 5,191 sec

3. Marco Bezzecchi, Ducati, + 7,708

4. Luca Marini, Ducati, + 10,343

5. Alex Márquez, Ducati, + 11,039

6. Maverick Viñales, Aprilia, + 11,724

7. Jorge Martin, Ducati, + 12,917

8. Fabio Quartararo, Yamaha, + 19,509

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 20,231

10. Enea Bastianini, Ducati, + 20,729

11. Franco Morbidelli, Yamaha, + 21,527

12. Marc Márquez, Honda, + 23,027

13. Johann Zarco, Ducati, + 24,259

14. Augusto Fernández, KTM, + 25,365

15. Jack Miller, KTM, + 25,475

16. Pol Espargaró*, KTM, + 28,073

17. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 29,998

18. Takaaki Nakagami, Honda, + 32,316

19. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 42,392

20. Iker Lecuona*, Honda, + 46,239

– Raúl Fernández, Aprilia, 1 Runde zurück

– Joan Mir, Honda, 16 Runden zurück

– Miguel Oliveira, Aprilia, 22 Runden zurück



*= 3-Sekunden-Strafe («track limits»-Vergehen)

MotoGP-Sprint, Spielberg (19. August):

1. Pecco Bagnaia, Ducati, 14 Runden in 21:01,844 min

2. Brad Binder, KTM, + 2,056 sec

3. Jorge Martin, Ducati, + 5,045

4. Alex Márquez, Ducati, + 8,252

5. Jack Miller, KTM, + 11,365

6. Pol Espargaró, KTM, + 11,816

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 11,960

8. Maverick Viñales, Aprilia, + 11,984

9. Franco Morbidelli, Yamaha, + 13,634

10. Marc Márquez, Honda, + 14,435

11. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 15,251

12. Joan Mir, Honda, + 16,740

13. Enea Bastianini, Ducati, + 18,825

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 19,536

15. Fabio Quartararo, Yamaha, + 22,321

16. Iker Lecuona, Honda, + 25,593

17. Augusto Fernández, KTM, + 25,789

– Johann Zarco, Ducati, 3 Runden zurück

– Luca Marini, Ducati, 8 Runden zurück

– Lorenzo Savadori, Aprilia, 9 Runden zurück

– Takaaki Nakagami, Honda, 12 Runden zurück

– Marco Bezzecchi, Ducati, 13 Runden zurück

– Miguel Oliveira, Aprilia, 1. Runde nicht beendet

WM-Stand nach 20 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 251 Punkte. 2. Martin 189. 3. Bezzecchi 183. 4. Binder 160. 5. Zarco 125. 6. Marini 120. 7. Aleix Espargaró 117. 8. Miller 96. 9. Alex Márquez 92. 10. Viñales 86. 11. Quartararo 73. 12. Morbidelli 65. 13. Augusto Fernández 51. 14. Rins 47. 15. Oliveira 40. 16. Di Giannantonio 37. 17. Nakagami 34. 18. Bastianini 24. 19. Marc Márquez 19. 20. Raúl Fernández 14. 21. Pedrosa 13. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 354 Punkte. 2. KTM 201. 3. Aprilia 166. 4. Honda 93. 5. Yamaha 93.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 314 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 303. 3. Ducati Lenovo Team 285. 4. Red Bull KTM Factory Racing 256. 5. Aprilia Racing 203. 6. Monster Energy Yamaha 138. 7. Gresini Racing 129. 8. LCR Honda 84. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 68. 10. CryptoDATA RNF 58. 11. Repsol Honda 24.