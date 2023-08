Brad Binder (KTM): Was den Unterschied gemacht hat

Bei KTM-Heimspiel auf dem Red Bull Ring von Spielberg war Brad Binder Pecco Bagnaia zunächst dicht auf den Fersen, musste dann aber abreißen lassen. Die Analyse des Südafrikaners.

Brad Binder hat durch die beiden zweiten Plätze beim GP von Österreich seinen Vorsprung auf den WM-Fünften Johann Zarco auf 35 Punkte ausgebaut. Aber der mustergültig konstante Südafrikaner hat seit Spielberg 2021 kein MotoGP-Rennen gewonnen. «Ich habe am Sonntag lange versucht, wirklich dicht an Pecco dranzubleiben. Aber er ist immer weiter weggekrochen…»

Nach fünf Runden lag Binder 0,234 sec zurück. Nach zehn Runden schon 0,541 sec und nach 15 Runden fehlten ihm 1,204 sec auf den Spitzenreiter auf der Lenovo-Ducati. Im Ziel trennten die Top-2 gut fünf Sekunden.

«Ja, für mich sieht es so aus, als hätte Ducati bei der Launch Control einen kleinen Schritt nach vorne gemacht. Aber für mich ist die Launch Control ein Ding, aber es gibt noch etwas anderes, was den Unterschied ausmacht», erklärte der Red Bull-KTM-Werksfahrer. «Wenn wir beide nagelneue Hinterreifen draufhaben, ist der Vorteil der Ducati kaum erkennbar. Aber irgendwann verlieren wir ein kleines bisschen mehr Grip als die Ducati. Wenn wir die Gänge hochschalten, dreht bei uns das Hinterrad durch. Ich habe dann im Rennen bei jeder heftigen Beschleunigung ein bis zwei Zehntel auf Pecco verloren.»

«Während der ersten zehn Minuten habe ich jeweils buchstäblich auf dem letzten Meter gebremst, um den Abstand in Grenzen zu halten. Aber der zweite große ‘drop’ bei Hinterreifen war knifflig», räumt Binder ein. «Ich muss wirklich clever agieren, um sicherzustellen, dass ich das Bike heil ins Ziel bringe. Mein Team hat beim Reifendruck gute Arbeit geleistet, denn am Beginn hat sich der Reifendruck ganz gut angefühlt. Doch in den Runden 7, 8 und 9 habe ich gespürt, dass ich nicht mehr so spät bremsen kann wie vorher. Das Vorderrad ist dann zwei- oder dreimal in einer Runde weggerutscht. Da habe ich kapiert: ‘Ich muss hier gescheit agieren, denn wenn ich immer jeden Zeitverlust auf der Bremse wettmachen wird, wird diese Geschichte nicht gut ausgehen…‘»

MotoGP-Ergebnisse, Spielberg (20. August):

1. Pecco Bagnaia, Ducati, 28 Runden in 42:23,315 min

2. Brad Binder, KTM, + 5,191 sec

3. Marco Bezzecchi, Ducati, + 7,708

4. Luca Marini, Ducati, + 10,343

5. Alex Márquez, Ducati, + 11,039

6. Maverick Viñales, Aprilia, + 11,724

7. Jorge Martin, Ducati, + 12,917

8. Fabio Quartararo, Yamaha, + 19,509

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 20,231

10. Enea Bastianini, Ducati, + 20,729

11. Franco Morbidelli, Yamaha, + 21,527

12. Marc Márquez, Honda, + 23,027

13. Johann Zarco, Ducati, + 24,259

14. Augusto Fernández, KTM, + 25,365

15. Jack Miller, KTM, + 25,475

16. Pol Espargaró*, KTM, + 28,073

17. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 29,998

18. Takaaki Nakagami, Honda, + 32,316

19. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 42,392

20. Iker Lecuona*, Honda, + 46,239

– Raúl Fernández, Aprilia, 1 Runde zurück

– Joan Mir, Honda, 16 Runden zurück

– Miguel Oliveira, Aprilia, 22 Runden zurück



*= 3-Sekunden-Strafe («track limits»-Vergehen)

MotoGP-Sprint, Spielberg (19. August):

1. Pecco Bagnaia, Ducati, 14 Runden in 21:01,844 min

2. Brad Binder, KTM, + 2,056 sec

3. Jorge Martin, Ducati, + 5,045

4. Alex Márquez, Ducati, + 8,252

5. Jack Miller, KTM, + 11,365

6. Pol Espargaró, KTM, + 11,816

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 11,960

8. Maverick Viñales, Aprilia, + 11,984

9. Franco Morbidelli, Yamaha, + 13,634

10. Marc Márquez, Honda, + 14,435

11. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 15,251

12. Joan Mir, Honda, + 16,740

13. Enea Bastianini, Ducati, + 18,825

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 19,536

15. Fabio Quartararo, Yamaha, + 22,321

16. Iker Lecuona, Honda, + 25,593

17. Augusto Fernández, KTM, + 25,789

– Johann Zarco, Ducati, 3 Runden zurück

– Luca Marini, Ducati, 8 Runden zurück

– Lorenzo Savadori, Aprilia, 9 Runden zurück

– Takaaki Nakagami, Honda, 12 Runden zurück

– Marco Bezzecchi, Ducati, 13 Runden zurück

– Miguel Oliveira, Aprilia, 1. Runde nicht beendet

WM-Stand nach 20 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 251 Punkte. 2. Martin 189. 3. Bezzecchi 183. 4. Binder 160. 5. Zarco 125. 6. Marini 120. 7. Aleix Espargaró 117. 8. Miller 96. 9. Alex Márquez 92. 10. Viñales 86. 11. Quartararo 73. 12. Morbidelli 65. 13. Augusto Fernández 51. 14. Rins 47. 15. Oliveira 40. 16. Di Giannantonio 37. 17. Nakagami 34. 18. Bastianini 24. 19. Marc Márquez 19. 20. Raúl Fernández 14. 21. Pedrosa 13. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 354 Punkte. 2. KTM 201. 3. Aprilia 166. 4. Honda 93. 5. Yamaha 93.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 314 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 303. 3. Ducati Lenovo Team 285. 4. Red Bull KTM Factory Racing 256. 5. Aprilia Racing 203. 6. Monster Energy Yamaha 138. 7. Gresini Racing 129. 8. LCR Honda 84. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 68. 10. CryptoDATA RNF 58. 11. Repsol Honda 24.