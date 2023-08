Circuit de Barcelona-Catalunya: MotoGP-Zeitplan 2023

In einer Woche steht der Catalunya-GP an, dieses Jahr sind die MotoGP-Asse erst im September in Montmeló unweit von Barcelona zu Gast. Der Zeitplan für das elfte Rennwochenende der Saison 2023.

Auf dem «Circuit de Barcelona-Catalunya» fand 1992 zum ersten Mal ein Motorrad-GP statt. Seither fahren die MotoGP-Asse Jahr für Jahr auf der 4,657 km langen Strecke, die in Montmeló etwa 20 Kilometer nordöstlich von Barcelona gelegen ist. Der Rundkurs weist sechs Links- und acht Rechtskurven auf, die längste Gerade ist 1047 m lang.

Erfolgreichster GP-Pilot in Montmeló ist übrigens noch immer Valentino Rossi, die MotoGP-Legende feierte in Katalonien insgesamt zehn GP-Siege, sieben davon in der «premier class». Im Vorjahr gewann Yamaha-Star Fabio Quartararo, damals noch am traditionellen Termin Anfang Juni.

Weil jedoch Mugello nach der Zuschauerpleite von 2022 für diese Saison in den Juni verschoben wurde und in Barcelona schon der Formel-1-GP am 4. Juni 2023 stattfand, musste die Dorna den Termin für den Catalunya-MotoGP-Event in diesem Jahr auf das erste Septemberwochenende schieben.

Das ist nicht die einzige Neuerung: Im Winter wurde am «Circuit de Barcelona-Catalunya» und in der Boxengasse fleißig gearbeitet. Die Streckenführung blieb dabei unverändert, im Kurve 1 wurde aber die Auslaufzone im Sinne der Sicherheit um rund 40 Prozent erweitert. Dazu gibt es unter anderem zwei neue Türme am Ende der Boxengasse.

Zeitplan Catalunya-GP 2023

Freitag, 1. September:

08.30 – 08.45 Uhr (15 min): MotoE, Practice 1

09.00 – 09.35 Uhr (35 min): Moto3, Practice 1

09.50 – 10.30 Uhr (40 min): Moto2, Practice 1

10.45 – 11.30 Uhr (45 min): MotoGP, FP1



12.25 – 12.40 Uhr (15 min): MotoE, Practice 2

13.15 – 13.50 Uhr (35 min): Moto3, Practice 2

14.05 – 14.45 Uhr (40 min): Moto2, Practice 2

15.00 – 16.00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice



16.15 – 16.25 Uhr (10 min): MotoE, Qualifying 1

16.35 – 16.45 Uhr (10 min): MotoE, Qualifying 2



Samstag, 2. September:

08.40 – 09.10 Uhr (30 min): Moto3, Practice 3

09.25 – 09.55 Uhr (30 min): Moto2, Practice 3

10.10 – 10.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2

10.50 – 11.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1

11.15 – 11.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2



12.15 Uhr: MotoE, Rennen 1 (7 Runden)



12.50 – 13.05 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1

13.15 – 13.30 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2

13.45 – 14.00 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1

14.10 – 14.25 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2



Startzeiten

15.00 Uhr: MotoGP-Sprint (12 Runden)

16.10 Uhr: MotoE, Rennen 2 (7 Runden)



Sonntag, 3. September:

09.45 – 09.55 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up



Startzeiten

11.00 Uhr: Moto3-Rennen (18 Runden)

12.15 Uhr: Moto2-Rennen (21 Runden)

14.00 Uhr: MotoGP-Rennen (24 Runden)