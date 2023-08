Valentino Rossi: Fete mit Maradona-Song und Bezzecchi

MotoGP-Ikone Valentino Rossi absolvierte nach dem Spielberg-GP einen Jubelmarathon und sorgte für ausgelassene Stimmung bei seiner VR46-Mooney-Truppe für ein musikalisches Highlight.

Die Rückkehr von Valentino Rossi (44) in das Fahrerlager der MotoGP-WM in Spielberg nach seinen letzten Besuchen in Mugello und Jerez brachte eines der besten Ergebnisse für seine VR46-Academy seit deren Bestehen. Weltmeister Francesco «Pecco» Bagnaia gewann das Rennen, Marco Bezzecchi aus Rossis VR46-Team landete auf Platz 3 und Bruder Luca Marini sicherte sich dazu noch den vierten Platz

Am Samstag musste Rossi direkt an der Streckenbegrenzung noch mit ansehen, wie Marini im Fight um das Podium nach einem Kontakt mit Jorge Martin aus dem Rennen gekegelt wurde. Am Sonntag stand Rossi mit Partnerin Francesca Sofia Novello nicht nur unter dem Podium und besangt seine Helden bei der Siegerehrung.

Später gab es auch noch ausgelassenen Jubel um Moto2-Ass Celestino Vietti – der Fahrer aus dem Fantic-Team hatte nach mehr als einem Jahr wieder ein Rennen gewonnen. Sogar Bagnaia wartete mit dem Umziehen für den MotoGP-Einsatz noch angespannt vor dem Monitor den Ausgang des Moto2-Rennens ab und jubelte in der Garage dann für Vietti.

Am Ende des Renntags folgte noch eine ausgelassene, interne Party in der Garage seines VR46-Teams. Dort wurde vor allem mit der Crew von Bezzecchi der abgeänderte Song «Ho visto Valentino!» angestimmt, der Rossi sichtlich rührte. Der Champion lüftete auch seine Kappe, als er besungen wurde. Bezzecchi fungierte bei der leidenschaftlichen Gesangseinlage der Crew stehend auf seinem Motorrad als Taktgeber und Einpeitscher.

Auch Daten-Guru Matteo Flammigni zeigte tanzend Disco-Qualitäten an der Seite von Rossi. Der Jubel-Song ist angelehnt an die Variante um Fußball-Ikone Diego Maradona «Ho visto Maradona».

Zur Erinnerung: Den Song hatte Maradona-Fan Rossi einst nach seinem Sieg 2008 in Misano für Stargast Diego Maradona in der Box angestimmt. Später wurde der Refrain in der VR46-Truppe umgewandelt und der Name Maradona durch «Valentino» ersetzt.

MotoGP-Ergebnisse, Spielberg (20. August):

1. Pecco Bagnaia, Ducati, 28 Runden in 42:23,315 min

2. Brad Binder, KTM, + 5,191 sec

3. Marco Bezzecchi, Ducati, + 7,708

4. Luca Marini, Ducati, + 10,343

5. Alex Márquez, Ducati, + 11,039

6. Maverick Viñales, Aprilia, + 11,724

7. Jorge Martin, Ducati, + 12,917

8. Fabio Quartararo, Yamaha, + 19,509

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 20,231

10. Enea Bastianini, Ducati, + 20,729

11. Franco Morbidelli, Yamaha, + 21,527

12. Marc Márquez, Honda, + 23,027

13. Johann Zarco, Ducati, + 24,259

14. Augusto Fernández, KTM, + 25,365

15. Jack Miller, KTM, + 25,475

16. Pol Espargaró*, KTM, + 28,073

17. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 29,998

18. Takaaki Nakagami, Honda, + 32,316

19. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 42,392

20. Iker Lecuona*, Honda, + 46,239

– Raúl Fernández, Aprilia, 1 Runde zurück

– Joan Mir, Honda, 16 Runden zurück

– Miguel Oliveira, Aprilia, 22 Runden zurück



*= 3-Sekunden-Strafe («track limits»-Vergehen)

MotoGP-Sprint, Spielberg (19. August):

1. Pecco Bagnaia, Ducati, 14 Runden in 21:01,844 min

2. Brad Binder, KTM, + 2,056 sec

3. Jorge Martin, Ducati, + 5,045

4. Alex Márquez, Ducati, + 8,252

5. Jack Miller, KTM, + 11,365

6. Pol Espargaró, KTM, + 11,816

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 11,960

8. Maverick Viñales, Aprilia, + 11,984

9. Franco Morbidelli, Yamaha, + 13,634

10. Marc Márquez, Honda, + 14,435

11. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 15,251

12. Joan Mir, Honda, + 16,740

13. Enea Bastianini, Ducati, + 18,825

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 19,536

15. Fabio Quartararo, Yamaha, + 22,321

16. Iker Lecuona, Honda, + 25,593

17. Augusto Fernández, KTM, + 25,789

– Johann Zarco, Ducati, 3 Runden zurück

– Luca Marini, Ducati, 8 Runden zurück

– Lorenzo Savadori, Aprilia, 9 Runden zurück

– Takaaki Nakagami, Honda, 12 Runden zurück

– Marco Bezzecchi, Ducati, 13 Runden zurück

– Miguel Oliveira, Aprilia, 1. Runde nicht beendet

WM-Stand nach 20 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 251 Punkte. 2. Martin 189. 3. Bezzecchi 183. 4. Binder 160. 5. Zarco 125. 6. Marini 120. 7. Aleix Espargaró 117. 8. Miller 96. 9. Alex Márquez 92. 10. Viñales 86. 11. Quartararo 73. 12. Morbidelli 65. 13. Augusto Fernández 51. 14. Rins 47. 15. Oliveira 40. 16. Di Giannantonio 37. 17. Nakagami 34. 18. Bastianini 24. 19. Marc Márquez 19. 20. Raúl Fernández 14. 21. Pedrosa 13. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 354 Punkte. 2. KTM 201. 3. Aprilia 166. 4. Honda 93. 5. Yamaha 93.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 314 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 303. 3. Ducati Lenovo Team 285. 4. Red Bull KTM Factory Racing 256. 5. Aprilia Racing 203. 6. Monster Energy Yamaha 138. 7. Gresini Racing 129. 8. LCR Honda 84. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 68. 10. CryptoDATA RNF 58. 11. Repsol Honda 24.