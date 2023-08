Valentino Rossi schwärmt von Spielberg & seinen Jungs

Valentino Rossi war einer der hochkarätigen Gäste beim Motorrad Grand Prix von Österreich auf dem Red Bull Ring von Spielberg. Seine Schüler aus der VR46 Riders Academy bereiteten dem neunfachen Weltmeister viel Freude.

Valentino Rossis Besuche im MotoGP-Paddock sind aufgrund seiner eigenen Verpflichtungen auf vier Rädern selten, in das VR46-Teammanagement greift der 44-jährige Teameigentümer selbst auch kaum ein. Seine Schützlinge schätzen es aber sehr, wenn der Mentor vom Streckenrand aus zusieht und in der Box Ratschläge gibt.

«Er ist sehr mit seinem Team beschäftigt, aber ich habe ihn am Abend auch gefragt, was er an der Strecke gesehen hat», verriet etwa WM-Leader Pecco Bagnaia. «Wir reden generell viel, aber sogar mehr, wenn er nicht an der Strecke ist. Denn vor Ort ist er sehr auf sein Team konzentriert. Er hilft mir aber immer.»

Die Tipps waren offensichtlich hilfreich, denn Bagnaia legte ein perfektes Wochenende mit Pole-Position und Siegen im Sprint sowie über die volle Distanz hin. Dank dem Mooney-VR46-Duo Marco Bezzecchi und Luca Marini landeten am Sonntag im MotoGP-Rennen sogar drei Rossi-Schüler in den Top-4.

Nicht zu vergessen: Zuvor hatte im Moto2-Rennen bereits Celestino Vietti mit seinem ersten Sieg nach mehr als einem Jahr Jubelstürme bei den Kollegen aus der VR46 Riders Academy ausgelöst.

«Was für ein Wochenende in Österreich», schwärmte Valentino Rossi danach auf den sozialen Netzwerken. «Eine wunderschöne Strecke, die Sonne und viele Leute – eine großartige Atmosphäre im echten MotoGP-Stil.»

«Dazu waren unsere Fahrer sehr stark», lobte der neunfache Weltmeister. «Cele ist nach einem schwierigen Jahr wieder dahin zurückgekehrt, wo er sein muss. Pecco war von Samstagvormittag an perfekt und hat einen Hattrick wie in der Formel 1 geholt. Bez und Luca haben ein spektakuläres Rennen gezeigt und die zwei VR46-Maschinen auf das Podest und P4 gestellt und auch Franco [Morbidelli] hat Gas gegeben und war oft gleich schnell wie die Spitze. Weiter so, Jungs, das hat Freude gemacht.»

MotoGP-Ergebnisse, Spielberg (20. August):

1. Pecco Bagnaia, Ducati, 28 Runden in 42:23,315 min

2. Brad Binder, KTM, + 5,191 sec

3. Marco Bezzecchi, Ducati, + 7,708

4. Luca Marini, Ducati, + 10,343

5. Alex Márquez, Ducati, + 11,039

6. Maverick Viñales, Aprilia, + 11,724

7. Jorge Martin, Ducati, + 12,917

8. Fabio Quartararo, Yamaha, + 19,509

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 20,231

10. Enea Bastianini, Ducati, + 20,729

11. Franco Morbidelli, Yamaha, + 21,527

12. Marc Márquez, Honda, + 23,027

13. Johann Zarco, Ducati, + 24,259

14. Augusto Fernández, KTM, + 25,365

15. Jack Miller, KTM, + 25,475

16. Pol Espargaró*, KTM, + 28,073

17. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 29,998

18. Takaaki Nakagami, Honda, + 32,316

19. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 42,392

20. Iker Lecuona*, Honda, + 46,239

– Raúl Fernández, Aprilia, 1 Runde zurück

– Joan Mir, Honda, 16 Runden zurück

– Miguel Oliveira, Aprilia, 22 Runden zurück



*= 3-Sekunden-Strafe («track limits»-Vergehen)

MotoGP-Sprint, Spielberg (19. August):

1. Pecco Bagnaia, Ducati, 14 Runden in 21:01,844 min

2. Brad Binder, KTM, + 2,056 sec

3. Jorge Martin, Ducati, + 5,045

4. Alex Márquez, Ducati, + 8,252

5. Jack Miller, KTM, + 11,365

6. Pol Espargaró, KTM, + 11,816

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 11,960

8. Maverick Viñales, Aprilia, + 11,984

9. Franco Morbidelli, Yamaha, + 13,634

10. Marc Márquez, Honda, + 14,435

11. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 15,251

12. Joan Mir, Honda, + 16,740

13. Enea Bastianini, Ducati, + 18,825

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 19,536

15. Fabio Quartararo, Yamaha, + 22,321

16. Iker Lecuona, Honda, + 25,593

17. Augusto Fernández, KTM, + 25,789

– Johann Zarco, Ducati, 3 Runden zurück

– Luca Marini, Ducati, 8 Runden zurück

– Lorenzo Savadori, Aprilia, 9 Runden zurück

– Takaaki Nakagami, Honda, 12 Runden zurück

– Marco Bezzecchi, Ducati, 13 Runden zurück

– Miguel Oliveira, Aprilia, 1. Runde nicht beendet

WM-Stand nach 20 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 251 Punkte. 2. Martin 189. 3. Bezzecchi 183. 4. Binder 160. 5. Zarco 125. 6. Marini 120. 7. Aleix Espargaró 117. 8. Miller 96. 9. Alex Márquez 92. 10. Viñales 86. 11. Quartararo 73. 12. Morbidelli 65. 13. Augusto Fernández 51. 14. Rins 47. 15. Oliveira 40. 16. Di Giannantonio 37. 17. Nakagami 34. 18. Bastianini 24. 19. Marc Márquez 19. 20. Raúl Fernández 14. 21. Pedrosa 13. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 354 Punkte. 2. KTM 201. 3. Aprilia 166. 4. Honda 93. 5. Yamaha 93.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 314 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 303. 3. Ducati Lenovo Team 285. 4. Red Bull KTM Factory Racing 256. 5. Aprilia Racing 203. 6. Monster Energy Yamaha 138. 7. Gresini Racing 129. 8. LCR Honda 84. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 68. 10. CryptoDATA RNF 58. 11. Repsol Honda 24.