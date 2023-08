Catalunya-GP: Lecuona erneut statt Rins im Einsatz 28.08.2023 - 12:40 Von Nora Lantschner

© LCR Iker Lecuona (23) steht ein weiteres Mal im MotoGP-Grid

Das LCR Honda Castrol Team bestätigte am Montag, dass auch am kommenden MotoGP-Wochenende in Montmeló Superbike-Werksfahrer Iker Lecuona die RC213V von Alex Rins übernehmen wird.