Marco Bezzecchi (Ducati): «Vale ist nun mal Vale»

Nach seiner erneuten Vertragsunterzeichnung bei Mooney VR46 gab Ducati-Pilot Marco Bezzecchi Einblicke in seine Entscheidung. Dabei erklärte er, welche Rolle sein Mentor Valentino Rossi bei diesem Entschluss spielte.

«Es war keine leichte Entscheidung», betonte Marco Bezzecchi nachdem er seinen MotoGP-Vertrag mit dem Mooney VR46 Racing Team für ein drittes Jahr verlängert hatte. Denn damit lehnte der 24-jährige Italiener die Chance ab, in der Saison 2024 bei Pramac Ducati auf der aktuellen Desmosedici GP24 zu sitzen. Stattdessen wird «Bez» sich mit dem Vorjahres-Modell zufriedengeben müssen. «Wenn du die Chance auf ein Werksmotorrad hast, dann ist das immer eine äußerst interessante Option.»

Seine Entscheidung, dennoch im Team zu bleiben, begründete der aktuell WM-Dritte anschließend wie folgt: «Ehrlich gesagt ist mir die menschliche Komponente im Team sehr wichtig. Über die Jahre habe ich mit den Leuten eine wirklich enge Beziehung aufgebaut. Das ermöglicht es mir, diese Leistungen abzurufen. Ich wusste nicht, ob ich eine derartig starke Beziehung in so kurzer Zeit auch mit einem anderen Team aufbauen kann. Denn in der MotoGP hat man heutzutage nur wenig Zeit, um zu performen.»

Bei Bezzecchis Entscheidung spielte zudem sein Mentor und Teambesitzer Valentino Rossi eine entscheidende Rolle. «Für mich war es wichtig zu sehen, dass mich Vale unbedingt im Team halten will. Denn Vale ist nun mal Vale. Er glaubt seit vielen Jahren an mich und ohne ihn wäre ich nicht in die Weltmeisterschaft gekommen. Daher habe ich mich dazu entschieden, zu bleiben.»

Ob der Ducati-Fahrer aus technischer Sicht einen Nachteil haben wird? Das glaubt Bezzecchi nicht: «Auch wenn ich nicht das neuste Bike habe, unterstützt uns Ducati bestmöglich. Ich werde daher keine Nachteile verspüren.»

