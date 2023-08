Aleix Espargaró (Aprilia): «Diesmal eine Runde mehr»

«One more lap» heißt es auf dem Helm des Aprilia-Fahrers

Aleix Espargaró erinnert mit einem besonderen Helm-Design an seinen letztjährigen Fauxpas

Beim letztjährigen Catalunya-GP feierte Aleix Espargaró eine Runde zu früh und verlor dadurch Rang 2. Damit dem Aprilia-Ass dieser Fehler nicht nochmal unterläuft, hat er sich ein spezielles Helm-Design einfallen lassen.

Aleix Espargaró sorgte beim letztjährigen Catalunya-GP für dramatische Szenen. Denn der Aprilia-Fahrer hielt das Rennen bereits eine Runde vor Schluss für beendet und feierte daraufhin ausgelassen seinen vermeintlichen zweiten Platz. Kurz darauf bemerkte er das Missgeschick, konnte seine RS-GP jedoch nur noch auf Rang 5 ins Ziel bringen. «Ich habe im letzten Jahr einen großen Fehler gemacht. Danach war es für mich wirklich schwer, das zu verarbeiten und weiterzumachen», erinnerte sich der Spanier an seinen Fauxpas.

Inzwischen nimmt der 34-Jährige die Situation jedoch gelassen: «Letztendlich sind wir alle nur Menschen und machen Fehler. Ich selbst mache viele Fehler, das im letzten Jahr war ein wirklich großer. Aber das ist Vergangenheit. So etwas wird mir definitiv nicht noch einmal unterlaufen.»

Um auf Nummer sicher zu gehen, reiste der WM-Siebte mit einem besonderen Helmdesign zu seinem Heim-Grand-Prix nach Barcelona. Neben den Köpfen seiner Kinder Max und Mia sowie seiner Frau Laura ist auf dem Helm der Spruch «One more lap» verewigt, der den Spanier an sein letztjähriges Missgeschick erinnern soll. «Damit werde ich mich in der vorletzten Runde daran erinnern. Die Streckenposten sollten Obacht geben, denn wenn ich die Zielflagge sehe, werde ich noch eine weitere Runde Gas geben, sicher ist sicher», scherzte der zweifache GP-Sieger.

Mit Blick auf den diesjährigen Catalunya-GP stellte Espargaró erwartungsvoll fest: «Im letzten Jahr war ich hier sehr schnell. Ich habe vor dem Rennen alle Sitzungen angeführt und mir die Pole-Position geholt. Die 2023er Aprilia ist besser als das Vorjahres-Modell, weshalb ich gespannt bin, was wir erreichen können.»

