Jack Miller (KTM/12.): «Haben Fortschritte gemacht»

Jack Miller verpasste in Montmeló am Freitag im einzigen Zeittraining von 15 bis 16 Uhr den Einzug ins Q2. Doch er will im Q1 die Quali für die Top-12 noch schaffen.

Jack Miller beendete den Freitag beim Catalunya-GP nach dem einstündigen Zeittraining, das von 15 bis 16 Uhr dauerte, als drittbester KTM-Fahrer an zwölfter Position. Damit verpasst er knapp den direkten Einzug ins Q2 – wie Pol Espargaró aus dem GASGAS Tech3-Team, der auf Platz 11 landete.

«Ja, das ist nicht die Position, die wir uns vorgestellt haben», räumte Red Bull-KTM-Werkspilot Jack Miller ein. «Aber wir haben heute viel gearbeitet, ich fühle mich schrittweise wieder wohler auf dem Motorrad. Wir verstehen immer besser, in welche Richtung wir beim Set-up gehen müssen. Ich weiß recht genau, was ich vom Bike brauche, um besser zu werden.»

«Die Grip-Verhältnisse waren heute wie immer hier in Barcelona nicht gerade umwerfend. Der Asphalt hier ist am ersten Tag immer arg schmutzig, so etwas gibt es nur einmal im Jahr, abgesehen von Mandalika 2022, wo die Piste auch super staubig war», schilderte Jack. «Trotzdem haben wir heute Fortschritte gemacht. Leider bin ich im zweiten Training an Nachmittag auf eine gelbe Flagge gestossen, ich musste also diese Runde ein bissen langsamer fahren als geplant. Ich bin überzeugt, wir können mir noch mehr auf den Tisch legen. Das Ziel ist natürlich die Qualifikation für das Q2.»

Miller weiter: «Bisher haben wir auf der linken Seite noch etwas Mühe, das macht sich in den Kurven 9 und 10 bemerkbar. Wir müssen dort beim Beschleunigen mehr Grip finden. Wir werden uns zusammensetzen und die Daten studieren. Heute habe ich viel Zeit für die Verbesserung der Rennpace investiert. Es ist schwer zu sagen, wie lange die Reifen am Sonntag durchhalten. Wir haben uns mit dem Medium gut gefühlt und am Nachmittag den Soft probiert. Wir müssen überlegen, ob der Soft-Hinterreifen eine Option für das Sprint Race sein wird.»

MotoGP-Ergebnisse Practice, Montmeló (1. September):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:38,686 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,362 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,375

4. Zarco, Ducati, + 0,571

5. Binder, KTM, + 0,660

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,863

7. Bezzecchi, Ducati, + 0,864

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,935

9. Bastianini, Ducati, + 0,942

10. Martin, Ducati, + 1,007

11. Pol Espargaró, KTM, + 1,035

12. Miller, KTM, + 1,066

13. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,071

14. Oliveira, Aprilia, + 1,093

15. Marini, Ducati, + 1,121

16. Augusto Fernández, KTM, + 1,205

17. Quartararo, Yamaha, + 1,420

18. Morbidelli, Yamaha, + 1,469

19. Marc Márquez, Honda, + 1,563

20. Nakagami, Honda + 2,200

21. Lecuona, Honda, + 2,209

22. Mir, Honda, + 2,327

MotoGP-Ergebnisse FP1, Montmeló (1. September):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:39,809 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,264 sec

3. Martin, Ducati, + 0,464

4. Binder, KTM, + 1,050

5. Bagnaia, Ducati, + 1,091

6. Pol Espargaró, KTM, + 1,108

7. Oliveira, Aprilia, + 1,135

8. Morbidelli, Yamaha, + 1,195

9. Quartararo, Yamaha, + 1,202

10. Zarco, Ducati, + 1,208

11. Miller, KTM, + 1,335

12. Alex Márquez, Ducati, + 1,356

13. Bastianini, Ducati, + 1,374

14. Augusto Fernández, KTM, + 1,409

15. Di Giannantonio, Ducati, + 1,456

16. Bezzecchi, Ducati, + 1,495

17. Mir, Honda, + 1,530

18. Marini, Ducati, + 1,592

19. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,595

20. Nakagami, Honda, + 1,597

21. Marc Márquez, Honda, + 1,639

22. Lecuona, Honda, + 2,116