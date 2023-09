Valentino Rossi gibt Ausblick auf Rennprogramm 2024

Im Rahmen des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Hockenheim hat Valentino Rossi einen Ausblick auf sein Programm 2024 gegeben. Die Teilnahme an der GT World Challenge Europe ist fix, die FIA WEC eine Möglichkeit.

Seit der Saison 2022 ist Valentino Rossi das Zugpferd der Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS. Während einem Mediagespräch im Rahmen der Veranstaltung des GT World Challenge Europe Sprint Cups in Hockenheim verriet BMW-Werksfahrer Rossi, dass er auch im kommenden Jahr in der hochkarätigen SRO-Rennserie starten wird.

«Ich werde sicher in dieser Rennserie starten», unterstreicht der neunmalige Motorradweltmeister Rossi in Hockenheim. «Ich weiß aber noch nicht, ob ich alle Rennen fahre, oder nur im Endurance Cup oder nur im Sprint Cup.»

Daraufhin erklärte «Il Dottore», dass er persönlich lieber die Langstreckenrennen fährt, aber der Erfolg ihm in diesem Jahr im Sprint Cup größer ist. Bei seinem Heimspiel Misano konnte er im Juli seinen ersten GT3-Gesamtsieg einfahren und stand zudem beim Auftakt in Brands Hatch auf dem Podest. Vor den beiden Rennen in Hockenheim belegt er mit seinem Partner Maxime Martin die zweite Position in der Gesamtwertung der Sprintrennen.

«Ich werde aber garantiert bei den 24h Spa starten!», stellt Rossi anschließend klar. Das legendäre Langstreckenrennen auf der Ardennenachterbahn, welches das weltgrößte GT3-Rennen ist, lobte Rossi schon mehrfach als bestes GT-Rennen der Welt.

Ein Fragezeichen in der Saisonplanung ist zudem die FIA WEC, in der 2024 erstmals GT3-Fahrzeuge zugelassen sind.

«Möglicherweise werde ich zusätzlich noch in der FIA WEC starten. Das ist aber noch nicht fixiert und eine weitere Möglichkeit für meine Saisonplanung im kommenden Jahr», so Rossi, der schon mehrfach von den 24h Le Mans geschwärmt hat und den Langstreckenklassiker in Frankreich als sein großes Ziel bezeichnet.