Johann Zarco (4./Ducati): «Das akzeptiere ich»

Johann Zarco denkt, dass sich seine Rolle bei Pramac Ducati ändern wird, nachdem er seinen Wechsel zu LCR Honda bekanntgegeben hat. Der Franzose hofft jedoch, dass ihm dies zu seinem ersten MotoGP-Sieg verhelfen wird.

Johann Zarco beendete den Trainingsfreitag in Barcelona als zweitbester Ducati-Pilot auf Rang 4. «Ich hatte eine ordentliche Pace, auch wenn noch etwas Luft nach oben ist. Die Strecke ist sehr speziell, da die Reifen stark rutschen. Dadurch hast du fast nur eine Runde, um eine schnelle Zeit zu setzen. Aber diese Aufgabe kann ich gut meistern», analysierte der WM-Fünfte seinen Arbeitstag.

Für Samstag steckt sich der Franzose aus dem Prima Pramac Ducati Team ambitionierte Ziele: «Mein Ziel für das Qualifying ist ein Startplatz in der ersten Reihe, um eine Chance auf mein erstes Sprint-Podium zu haben. Die Informationen vom Samstag werden uns schließlich auch im Grand-Prix am Sonntag helfen.»

Nach vier Jahren auf Ducati wechselt der 33-Jährige für 2024 ins LCR Honda Team. Dass er daher bis zum Saisonende voraussichtlich keine neuen Teile an seiner Desmosedici GP23 testen wird, hat Zarco bereits angenommen. «Es ist logisch, dass ich keine neuen Teile mehr testen werde, das akzeptiere ich. Aber das gibt mir gleichzeitig den Vorteil, mehr Stabilität zu haben und mich auf die Gegebenheiten zu konzentrieren.»

Denn der zweifache Moto2-Weltmeister hat noch ein großes Ziel vor Augen – seinen ersten MotoGP-Sieg. «Gigi wird sehr froh sein, wenn ich Rennen gewinne. Denn schon im letzten Jahr meinte er, es sei nicht normal, dass ich keine Rennen gewinne», verwies er auf die Kritik von Gigi Dall'Igna, den General Manager von Ducati Corse.

Zarco weiter: «Ich habe am Freitag in Montmeló verschiedenste Einstellungen ausprobiert. Am Samstag werde ich dann herausfinden, was für mich am besten funktioniert. Dann schaue ich, ob mir das hilft, meinen ersten Sieg einzufahren.»

MotoGP-Ergebnisse Practice, Montmeló (1. September):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:38,686 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,362 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,375

4. Zarco, Ducati, + 0,571

5. Binder, KTM, + 0,660

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,863

7. Bezzecchi, Ducati, + 0,864

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,935

9. Bastianini, Ducati, + 0,942

10. Martin, Ducati, + 1,007

11. Pol Espargaró, KTM, + 1,035

12. Miller, KTM, + 1,066

13. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,071

14. Oliveira, Aprilia, + 1,093

15. Marini, Ducati, + 1,121

16. Augusto Fernández, KTM, + 1,205

17. Quartararo, Yamaha, + 1,420

18. Morbidelli, Yamaha, + 1,469

19. Marc Márquez, Honda, + 1,563

20. Nakagami, Honda + 2,200

21. Lecuona, Honda, + 2,209

22. Mir, Honda, + 2,327



MotoGP-Ergebnisse FP1, Montmeló (1. September):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:39,809 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,264 sec

3. Martin, Ducati, + 0,464

4. Binder, KTM, + 1,050

5. Bagnaia, Ducati, + 1,091

6. Pol Espargaró, KTM, + 1,108

7. Oliveira, Aprilia, + 1,135

8. Morbidelli, Yamaha, + 1,195

9. Quartararo, Yamaha, + 1,202

10. Zarco, Ducati, + 1,208

11. Miller, KTM, + 1,335

12. Alex Márquez, Ducati, + 1,356

13. Bastianini, Ducati, + 1,374

14. Augusto Fernández, KTM, + 1,409

15. Di Giannantonio, Ducati, + 1,456

16. Bezzecchi, Ducati, + 1,495

17. Mir, Honda, + 1,530

18. Marini, Ducati, + 1,592

19. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,595

20. Nakagami, Honda, + 1,597

21. Marc Márquez, Honda, + 1,639

22. Lecuona, Honda, + 2,116