Red Bull KTM wirbt für das Alinghi America's Cup-Team 03.09.2023 - 09:49 Von Günther Wiesinger

© Red Bull KTM Brad Binder, Jack Miller und die Alinghi-Leute Barnabe Delarze, Arnaud Psarofaghis, Nico Stahlberg © Red Bull Alinghi Alinghi Red Bull Racing: Das Wettkampf-Boot erreicht 100 km/h © KTM So sieht die Red Bull KTM heute beim Barcelona-GP aus © Gold & Goose Der Samstag im Sprint: Aleix Espargaró (41) vor Viñales, Martin und KTM-Star Brad Binder (33)

Das Schweizer Alinghi-Projekt für den America's Cup, der im Oktober in 2024 in Barcelona stattfindet, verbündet sich heute in Montmeló mit dem Red Bull-KTM-Team.