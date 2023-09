Pol Espargaró: «Die Kupplung hat mich verraten»

Für KTM-Fahrer Pol Espargaró endete der GP in Barcelona bereits in der ersten Runde. Seine Kupplung liess ihn im Stich. Zeit dafür, die verschiedenen Startkollisionen zu analysieren.

Im Sprint wurde Pol Espargaró (32) Opfer einer Kollision in der ersten Kurve, als er mit Luca Marini und Franco Morbidelli ins Gehege geriet. Nachdem im Rennen am Sonntag rund um Sturzauslöser Enea Bastianini gleich eine Handvoll weiterer Fahrer aus dem Sattel gekegelt wurden, machte sich der Moto2-Weltmeister von 2013 an die Analyse dieser Vorkommnisse.

«In erster Linie müssen die Fahrer, welche weiter hinten starten, begreifen, dass sie nicht am regulären Bremspunkt den Anker fallen lassen können. Denn dort staut sich naturgemäss das Fahrerfeld», so Katalane aus dem GASGAS-Team. «Und wenn dann ein Fahrer wie hier in Barcelona noch die absolute Innenlinie zum Überholen beansprucht, um seinen Speed-Überschuss abzubauen, kommt es nicht gut. Diese Innenlinie ist nämlich ausgesprochen schmutzig und rutschig.»

Wie am Samstag gegenüber seinen Kontrahenten, zeigte sich Espargaró nach seinem ultrakurzen 278. Grand-Prix als ausgemacht fairer Sportsmann: «Ich will auch beim Massensturz heute niemanden beschuldigen. Darum geht es nicht. Aber wir sollten in der Sport-Kommission dieses Problem thematisieren.»

Der Grund, weshalb sich Pol Espargaró so viel Zeit zu philosophischen Betrachtungen zu diesem Dilemma nehmen konnte, ist rasch abgehandelt. Sein Rennen dauerte nur gerade eine Runde. «Beim Restart bemerkte ich gleich ein Problem mit der Kupplung. Als ich in den fünften Gang schaltete, rutschte die Kupplung dann komplett durch. Endstation.»

MotoGP-Ergebnisse, Montmeló (3. September):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 23 Rdn in 38:56,159 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,377 sec

3. Martin, Ducati, + 2,831

4. Zarco, Ducati, + 4,867

5. Oliveira, Aprilia, + 7,529

6. Alex Márquez, Ducati, + 10,590

7. Quartararo, Yamaha, + 10,821

8. Miller, KTM, + 10,880

9. Augusto Fernández, KTM, + 12,889

10. Di Giannantonio, Ducati, + 13,280

11. Marini, Ducati, + 16,491

12. Bezzecchi, Ducati, + 16,561

13. Marc Márquez, Honda, + 21,616

14. Morbidelli, Yamaha, + 23,108

15. Nakagami, Honda, + 26,740

16. Lecuona, Honda, + 28,860

17. Mir, Honda, + 33,929

– Raul Fernández, Aprilia, 13 Runden zurück

– Brad Binder, KTM, 20 Runden zurück

– Pol Espargaró, KTM, 22 Runden zurück

– Bagnaia, Ducati, DNS

– Bastianini, Ducati, DNS

Ergebnisse MotoGP-Sprint, Montmeló (2. September):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 12 Rdn in 20:02,744 min

2. Bagnaia, Ducati, + 1,989 sec

3. Viñales, Aprilia, + 2,040

4. Binder, KTM, + 2,857

5. Martin, Ducati, + 4,341

6. Oliveira, Aprilia, + 4,940

7. Zarco, Ducati, + 6,746

8. Bezzecchi, Ducati, + 6,888

9. Bastianini, Ducati, + 8,068

10. Alex Márquez, Ducati, + 10,380

11. Marc Márquez, Honda, + 11,823

12. Marini, Ducati, + 11,900

13. Di Giannantonio, Ducati, + 12,018

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 13,284

15. Morbidelli, Yamaha, + 16,207

16. Miller, KTM, + 16,404

17. Augusto Fernández, KTM, + 16,534

18. Quartararo, Yamaha, + 17,147

19. Lecuona, Honda, + 18,658

20. Nakagami, Honda, + 19,080

21. Mir, Honda, + 19,574

– Pol Espargaró, KTM, 9 Runden zurück

WM-Stand nach 22 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 260 Punkte. 2. Martin 210. 3. Bezzecchi 189. 4. Binder 166. 5. Aleix Espargaró 154. 6. Zarco 141. 7. Marini 125. 8. Viñales 113. 9. Miller 104. 10. Alex Márquez 102. 11. Quartararo 82. 12. Morbidelli 67. 13. Augusto Fernández 58. 14. Oliveira 55. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Bastianini 25. 19. Marc Márquez 22. 20. Raúl Fernández 14. 21. Pedrosa 13. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 379 Punkte. 2. KTM 215. 3. Aprilia 203. 4. Yamaha 102. 5. Honda 96.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 351 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 314. 3. Ducati Lenovo Team 295. 4. Red Bull KTM Factory Racing 270. 5. Aprilia Racing 267. 6. Monster Energy Yamaha 149. 7. Gresini Racing 145. 8. LCR Honda 85. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. CryptoDATA RNF 73. 11. Repsol Honda 27.