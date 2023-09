Gresini Ducati erleichtert: Vom Kiesbett in Top-10

Sowohl Alex Márquez als auch Fabio Di Giannantonio wurden in Barcelona in Kurve 1 abgeräumt

Beim Catalunya-GP wurden beide Gresini-Ducati-Piloten Opfer des Start-Crashs. Doch während Alex Márquez (6.) am Ende froh war, am Neustart teilnehmen zu können, hatte sich Fabio Di Giannantonio (10.) mehr erhofft.

Im Qualifying des Catalunya-GP hatten es beide Fahrer des Gresini Ducati Teams auf Anhieb ins Q2 geschafft. Doch trotz Startplatz 7 für Alex Márquez und Rang 8 für Fabio Di Giannantonio blieben beide Ducati-Piloten im Samstagssprint punktelos.

Und auch der Sonntags-GP begann für die italienische Mannschaft verheerend. Beim Anbremsen auf die erste Kurve räumte Enea Bastianini (Lenovo Ducati) sowohl Johann Zarco (Pramac Ducati) als auch Alex Márquez ab, der daraufhin in seinen Teamkollegen Di Giannantonio knallte. Beide Gresini-Fahrer schafften es, ihre Desmosedici GP22 wieder in Gang zu setzen und rechtzeitig an die Box zurückzubringen.

Während Márquez seine Position beim Neustart verteidigen konnte, fiel «Diggia» bis auf Platz 13 zurück. Die Ursache war anschließend schnell gefunden: «Ich hatte am Hinterrad einen neuen Reifen, aber vorne nicht. Deshalb war ich in den ersten Runden auch langsam, da der Reifen vom Kiesbett noch schmutzig und kalt war. In den ersten zwei oder drei Runden war es wirklich beängstigend», erklärte der 24-jährige Römer, der anschließend eine starke Aufholjagd startete und am Ende knapp hinter Augusto Fernández (GASGAS Racing) als Zehnter ins Ziel kam.

«Ich bin ein exzellentes Rennen gefahren und war der Fahrer, der die meisten Überholmanöver durchgeführt hat. Vielleicht war ich in der zweiten Rennhälfte etwas stärker als Quartararo, Miler und Alex vor mir, jedoch hat mich Fernández zu lange aufgehalten. Dennoch war es mein bisher bestes MotoGP-Wochenende», resümierte Di Giannantonio.

Vier Plätze vor dem Italiener sah Márquez die Zielflagge als Sechster, worüber der Spanier sichtlich erleichtert war. «Es war ein langes und herausforderndes Rennen, indem es hauptsächlich ums Überleben ging. Wir hatten während des gesamten Wochenendes Grip-Probleme. Wenn man dazu noch den anfänglichen Sturz bedenkt, ist das Ergebnis wirklich positiv.»

MotoGP-Ergebnisse, Montmeló (3. September):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 23 Rdn in 38:56,159 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,377 sec

3. Martin, Ducati, + 2,831

4. Zarco, Ducati, + 4,867

5. Oliveira, Aprilia, + 7,529

6. Alex Márquez, Ducati, + 10,590

7. Quartararo, Yamaha, + 10,821

8. Miller, KTM, + 10,880

9. Augusto Fernández, KTM, + 12,889

10. Di Giannantonio, Ducati, + 13,280

11. Marini, Ducati, + 16,491

12. Bezzecchi, Ducati, + 16,561

13. Marc Márquez, Honda, + 21,616

14. Morbidelli, Yamaha, + 23,108

15. Nakagami, Honda, + 26,740

16. Lecuona, Honda, + 28,860

17. Mir, Honda, + 33,929

– Raul Fernández, Aprilia, 13 Runden zurück

– Brad Binder, KTM, 20 Runden zurück

– Pol Espargaró, KTM, 22 Runden zurück

– Bagnaia, Ducati, DNS

– Bastianini, Ducati, DNS

Ergebnisse MotoGP-Sprint, Montmeló (2. September):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 12 Rdn in 20:02,744 min

2. Bagnaia, Ducati, + 1,989 sec

3. Viñales, Aprilia, + 2,040

4. Binder, KTM, + 2,857

5. Martin, Ducati, + 4,341

6. Oliveira, Aprilia, + 4,940

7. Zarco, Ducati, + 6,746

8. Bezzecchi, Ducati, + 6,888

9. Bastianini, Ducati, + 8,068

10. Alex Márquez, Ducati, + 10,380

11. Marc Márquez, Honda, + 11,823

12. Marini, Ducati, + 11,900

13. Di Giannantonio, Ducati, + 12,018

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 13,284

15. Morbidelli, Yamaha, + 16,207

16. Miller, KTM, + 16,404

17. Augusto Fernández, KTM, + 16,534

18. Quartararo, Yamaha, + 17,147

19. Lecuona, Honda, + 18,658

20. Nakagami, Honda, + 19,080

21. Mir, Honda, + 19,574

– Pol Espargaró, KTM, 9 Runden zurück

WM-Stand nach 22 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 260 Punkte. 2. Martin 210. 3. Bezzecchi 189. 4. Binder 166. 5. Aleix Espargaró 154. 6. Zarco 141. 7. Marini 125. 8. Viñales 113. 9. Miller 104. 10. Alex Márquez 102. 11. Quartararo 82. 12. Morbidelli 67. 13. Augusto Fernández 58. 14. Oliveira 55. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Bastianini 25. 19. Marc Márquez 22. 20. Raúl Fernández 14. 21. Pedrosa 13. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 379 Punkte. 2. KTM 215. 3. Aprilia 203. 4. Yamaha 102. 5. Honda 96.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 351 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 314. 3. Ducati Lenovo Team 295. 4. Red Bull KTM Factory Racing 270. 5. Aprilia Racing 267. 6. Monster Energy Yamaha 149. 7. Gresini Racing 145. 8. LCR Honda 85. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. CryptoDATA RNF 73. 11. Repsol Honda 27.