Misano-GP auf ServusTV: Ducati-Konter beim Heimspiel?

ServusTV überträgt den «Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini» am Samstag und Sonntag live. Experte Alex Hofmann über den Bagnaia-Crash, den intensiven Kalender und die Favoriten für Misano.

Die seit Saisonbeginn anhaltenden Diskussionen, inwieweit die MotoGP-Asse an die Grenzen ihrer Belastbarkeit stoßen, wurden nach dem dramatischen Unfall von Francesco Bagnaia in Barcelona weiter befeuert. Diesmal kam der Ducati-Star mit Prellungen davon und will in Misano fahren.

ServusTV-Experte Alex Hofmann: «Man stelle sich nun vor, der Startcrash in Kurve 1 wäre nicht passiert. Dann hätte vielleicht nicht nur Brad Binder Pecco überrollt, denn fünf weitere Fahrer wären hinterhergekommen.»

Enea Bastianini zog sich beim vorangegangenen Massensturz Knochenbrüche zu und muss vorerst aussetzen. Damit stehen beim zwölften WM-Stopp zum zwölften Mal nicht alle Stammfahrer am Start.

Dass die Horrorszene um Bagnaia den Weltmeister beim Heimspiel belasten könnte, glaubt Hofmann nicht: «Er wirkt relativ entspannt. Die Frage wird sein, wie fit er ist.» Gezeigt habe sich aber, wie ein kleiner Fehler einen Wendepunkt in einem vermeintlich entschiedenen Titelrennen herbeiführen kann. «Erst wenn man den Triple-Header in Indonesien, Australien und Thailand übersteht, kann man über die WM nachdenken.»

Keine Zeit zur Erholung

Zudems gibt der ServusTV-Experte zu bedenken, dass die permanente medizinische Betreuung am Circuit die Catalunya für jeden Notfall gerüstet ist. Von ähnlichen Voraussetzungen sollte man beim intensivsten Übersee-Block aller Zeiten nicht ausgehen, der sieben Stationen in acht Wochen umfasst. «Wir sehen jetzt, wie wenig Zeit man hat, wenn etwas Schlimmeres passiert.»

Nach dem Rennen in Barcelona tauschten sich die teils fassungslosen Fahrer über die Folgen der hohen Strapazen in dieser Saison aus. «Gleichzeitig laufen aber Gespräche, dass im nächsten Jahr 22 Grand Prix stattfinden sollen, die man terminlich nur besser legen will», erzählt der ServusTV-Experte. «Dann würden wir vielleicht schon im Februar beginnen und irgendwann vor Weihnachten aufhören.»

Historischer Aprilia-Doppelpack

Der wilde Bagnaia-Crash überschattete letztlich sogar den historischen Doppelsieg von Aprilia. Um die Effizienz der Bikes aus Noale in den langgezogenen Kurven des «Circuit de Barcelona-Catalunya» wusste man Bescheid, doch hätten Aleix Espargaró und Maverick Viñales auch eine perfekte Gelegenheit genutzt. «Das Layout liegt der Aprilia, beide Fahrer waren vor heimischem Publikum voll motiviert und lieben die Strecke. Und die Bedingungen, was Reifenverschleiß und Traktion betrifft, haben ihnen ebenfalls in die Karten gespielt.»

Auf dem engen Misano World Circuit Marco Simoncelli traut der ServusTV-Experte den Aprilia-Piloten abermals viel zu. «Sie sind wie KTM solide, haben aber Schwankungen. Für einen Sieg muss alles zusammenpassen. Ducati kann hingegen auf allen Strecken, unabhängig von der Charakteristik, gewinnen.»

Folgerichtig erwartet Hofmann nach der spanischen Fiesta in Katalonien den Ducati-Konter an der adriatischen Riviera. «Vor allem die Jungs vom VR46-Team werden vor ihrer Haustür bis in die Haarspitzen motiviert sein.»

Wildcards für Pedrosa und Bradl

Rund um die Rennaction beleuchtet ServusTV sowohl die Aprilia-Sternstunde als auch die Crashes in den ersten zwei Kurven von Barcelona. Weiters wird ein genauer Blick auf KTM-Wildcard-Fahrer Dani Pedrosa und die Entwicklung der RC16 sowie auf ServusTV-Experte Stefan Bradl geworfen, der am Wochenende ebenfalls im Renneinsatz ist. Selbstverständlich gibt es in Misano auch alle News zu Lokalikone Valentino Rossi.

Alina Marzi und Alex Hofmann melden sich direkt aus der Boxengasse des Misano World Circuit, Kommentar und Analysen liefern Philipp Krummholz und Sandro Cortese.

Der San Marino-GP bei ServusTV

Samstag (9. September):

10:40 Uhr: Qualifying MotoGP LIVE

11:35 Uhr: Analyse Qualifying

12:40 Uhr: Qualifying Moto3 LIVE

13:45 Uhr: Qualifying Moto2 LIVE

14:30 Uhr: Sprint MotoGP LIVE

15:25 Uhr: Analyse Sprint



Sonntag (10. September):

10:20 Uhr: Beginn der Live-Übertragung

11:00 Uhr: Rennen Moto3 LIVE

12:15 Uhr: Rennen Moto2 LIVE

14:00 Uhr: Rennen MotoGP LIVE

14:45 Uhr: Analyse MotoGP

Das gesamte TV- und Streaming-Programm für das Wochenende gibt es wie immer in der Übersicht von SPEEDWEEK.com.