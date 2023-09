Misano FP2: Bezzecchi mit Rekordzeit, Pedrosa Dritter

Marco Bezzecchi aus Rossis Mooney VR46 Racing Team beendete Tag 1 des San Marino-GP mit Bestzeit. KTM-Edeltester Dani Pedrosa beeindruckte und verhalf dabei auch Marc Márquez ins Q2. Platz 15 für Stefan Bradl.

Die Vormittagsbestzeit hatte Michele Pirro fixiert, zur Halbzeit der einstündigen Nachmittags-Session führte mit Dani Pedrosa ein weiterer Wildcard-Pilot die Zeitenliste an. Der Red Bull-KTM-Testfahrer brachte am Freitag mit dem Carbon-Chassis eine viel beachtete Neuheit auf die Strecke.

Als noch 20 Minuten auf der Uhr standen, fuhr Pramac-Ducati-Ass Jorge Martin noch auf Medium-Hinterreifen in 1:31,416 min eine neue Zwischenbestzeit. Erst mit Anbrechen der finalen Viertelstunde ging es aber in die entscheidenden Zeitenjagden im Kampf um den direkten Q2-Einzug.

Red Bull-KTM-Werksfahrer Jack Miller schob sich nur vorläufig in die Top-10 und stürzte dann zwölf Minuten vor Schluss in Kurve 3. Deutlich besser machte es Aprilia-Ass Maverick Viñales, der als erster MotoGP-Pilot auf dem 4,226 km langen «Misano World Circuit Marco Simoncelli» eine 1:30er-Zeit schaffte.

GASGAS-Tech3-Rückkehrer Pol Espargaró stürzte drei Minuten vor Schluss in Kurve 15, während sich Marc Márquez an seinen ehemaligen Teamkollegen Pedrosa hängte – der Zug funktionierte und brachte beide ins Q2, den kleinen Samurai bei seinem zweiten Renneinsatz in dieser Saison sogar in die Top-3!

Aleix Espargaró war im Finish das nächste Sturzopfer in der schnellen Kurve 15. Der Catalunya-GP-Dominator braucht einen Moment, um wieder auf die Beine zu kommen. Als Zwölfter muss der Aprilia-Kapitän am Samstag den Umweg über Q1 antreten.

Kaum waren die gelben Flaggen eingezogen, entriss Lokalmatador Marco Bezzecchi Viñales den All-Time-Lap-Record mit einer 1:30,842 min noch. Dabei klagt der VR46-Ducati-Schützling über Schmerzen am linken Daumen. Der nach seinem Horror-Crash ebenfalls angeschlagene Bagnaia löste im letzten Versuch als Fünfter sein Q2-Ticket.

HRC-Wildcard-Fahrer Stefan Bradl landete als zweitbester Honda-Pilot auf Rang 15. Rins-Ersatzmann Takumi Takahashi fehlt noch eine halbe Sekunde, um die 105-Prozent-Regel zu schaffen.

MotoGP-Ergebnisse Misano, Zeittraining (8. September):

1. Bezzecchi, Ducati, 1:30,842 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,126 sec

3. Pedrosa, KTM, + 0,255

4. Martin, Ducati, + 0,331

5. Marini, Ducati, + 0,341

6. Marc Márquez, Honda, + 0,371

7. Bagnaia, Ducati, + 0,374

8. Alex Márquez, Ducati, + 0,401

9. Binder, KTM, + 0,410

10. Raul Fernández, Aprilia, + 0,690

11. Pol Espargaró, KTM, + 0,714

12. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,773

13. Quartararo, Yamaha, + 0,798

14. Morbidelli, Yamaha, + 0,864

15. Bradl, Honda, + 0,869

16. Pirro, Ducati, + 0,897

17. Miller, KTM, + 0,935

18. Zarco, Ducati, + 0,939

19. Di Giannantonio, Ducati, + 0,975

20. Nakagami, Honda, + 1,261

21. Mir, Honda, + 1,295

22. Oliveira, Aprilia, + 1,508

23. Augusto Fernández, KTM, + 1,767

24. Takumi Takahashi, Honda, + 5,040

MotoGP-Ergebnisse FP1, Misano (8. September):

1. Pirro, Ducati, 1:31,909 min

2. Marini, Ducati, + 0,115 sec

3. Martin, Ducati, + 0,157

4. Bezzecchi, Ducati, + 0,181

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,318

6. Pedrosa, KTM, + 0,341

7. Viñales, Aprilia, + 0,366

8. Zarco, Ducati, + 0,392

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,418

10. Alex Márquez, Ducati, + 0,440

11. Binder, KTM, + 0,481

12. Morbidelli, Yamaha, + 0,486

13. Pol Espargaró, KTM, + 0,495

14. Miller, KTM, + 0,600

15. Quartararo, Yamaha, + 0,601

16. Bradl, Honda, + 0,629

17. Di Giannantonio, Ducati, + 0,645

18. Oliveira, Aprilia, + 0,650

19. Nakagami, Honda, + 0,662

20. Bagnaia, Ducati, + 0,690

21. Marc Márquez, Honda, + 0,765

22. Augusto Fernández, KTM, + 1,291

23. Mir, Honda, + 1,319

24. Takumi Takahashi, Honda, + 5,985