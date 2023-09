Pecco Bagnaia (Ducati/7.): «24 g – und ich spüre sie»

Es sei wie beim Fahrradfahren, man müsse aufstehen und weitermachen, beschrieb Ducati-Star Pecco Bagnaia am Freitag in Misano seine Gefühlslage bei seiner Rückkehr nach dem angsteinflößenden Unfall von Barcelona.

Nur fünf Tage nach seinem Horror-Crash im Catalunya-GP stieg Francesco «Pecco» Bagnaia am Freitag in Misano schon wieder auf seine Ducati GP23. Ein großes Hämatom am rechten Knie und ein schmerzendes Steißbein setzten ihm aber sichtlich zu. Um wieder von seinem Motorrad zu klettern, aktivierte er vor der Lenovo-Box sogar regelmäßig das Rear-Ride-Height-Device.

«Ich hatte gehofft, dass ich mich besser fühlen würde. Die ersten Runden waren vor allem schmerzhaft», beschrieb der 26-jährige Italiener sein Gefühl bei der Rückkehr. «Ich habe nicht verstanden, welche Position ich einnehmen sollte. Ich habe versucht, mich auf der Fußspitze abzustützen, weil ich normalerweise so fahre, aber das hat weh getan. Dann habe ich versucht, den Fuß da zu lassen, wo er war, ich habe dadurch aber dauernd hinten gebremst und auch ein paar Mal riskiert… Das war aber nötig, um für den Nachmittag eine Lösung zu finden. Das haben wir einigermaßen geschafft, wir haben den Bremshebel verstellt und ich bin besser zurechtgekommen.»

© Gold & Goose Willkommen in San Marino © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Stefan Bradl © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Michele Pirro © Gold & Goose Dani Pedrosa © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Francesco Bagnaia Zurück Weiter

Umso beachtlicher war vor diesem Hintergrund der siebte Platz und damit der direkte Q2-Einzug des angeschlagenen WM-Leaders. «Wenn man die Situation bedenkt, in der wir uns befinden, war die Performance unglaublich», staunte Pecco selbst. «Beim ersten Aufprall wirkten Kräfte von 24 g – und alle auf das Steißbein, beim zweiten Stoß auf das Bein dann 23 g. Es ist absolut unglaublich – und ich muss sagen, ich spüre sie alle.»

«Ich bin aber sehr zufrieden und glücklich. Es sieht im Moment vielleicht nicht danach aus, aber das liegt nur daran, dass ich müde bin. Heute in den Top-10 zu sein, entspricht fast einer Pole-Position», betonte der Ducati-Werksfahrer nach dem Zeittraining am Freitagnachmittag. «Es war fantastisch und ich habe auch in der Box viele Emotionen gesehen.»

Wie hat sich der MotoGP-Weltmeister selbst aus mentaler Sicht in der kurzen Zeit von dem Unfall erholt? «Wenn ein Kind mit dem Fahrrad stürzt, bringt man ihm ja auch als Erstes bei, wieder aufzustehen und weiter zu treten. Das ist so ziemlich dasselbe, ich habe es aus mentaler Sicht gebraucht, gleich wieder auf das Motorrad zu steigen – es hier in Misano zu tun, mit den Fans und vor allem auf diese Weise, war für mich entscheidend», ergänzte Lokalmatador Bagnaia. «Vor allem gleich wieder schnell zu sein, ist für mich entscheidend. Aufgeben gibt es in meinem Kopf nicht. Mir war klar, dass ich auf die Zähne würde beißen müssen. Das muss man akzeptieren und damit arbeiten.»

Unter anderem mit Schmerzmitteln: «Am Vormittag habe ich es ohne probiert, am Nachmittag mit. Das hat sicherlich ein bisschen geholfen. Wir haben einen Plan, heute haben wir mit etwas sehr Leichtem begonnen. Morgen werde ich sicher etwas Stärkeres brauchen», blickte Bagnaia auf den Samstag mit dem Qualifying und dem 13-Runden-Sprint.

Zur Zielsetzung für seinen Heim-GP befragt meinte der Vorjahressieger: «Ich wäre glücklich, wenn wir mit dem, was wir nach Hause nehmen, zufrieden sein werden. Ich habe kein konkretes Ziel – was kommt, kommt. Im Moment sehe ich mich in den Top-5, aber dann kommt, was kommt», gab sich der fünffache Saisonsieger dann doch optimistisch.

MotoGP-Ergebnisse Misano, Zeittraining (8. September):

1. Bezzecchi, Ducati, 1:30,842 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,126 sec

3. Pedrosa, KTM, + 0,255

4. Martin, Ducati, + 0,331

5. Marini, Ducati, + 0,341

6. Marc Márquez, Honda, + 0,371

7. Bagnaia, Ducati, + 0,374

8. Alex Márquez, Ducati, + 0,401

9. Binder, KTM, + 0,410

10. Raul Fernández, Aprilia, + 0,690

11. Pol Espargaró, KTM, + 0,714

12. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,773

13. Quartararo, Yamaha, + 0,798

14. Morbidelli, Yamaha, + 0,864

15. Bradl, Honda, + 0,869

16. Pirro, Ducati, + 0,897

17. Miller, KTM, + 0,935

18. Zarco, Ducati, + 0,939

19. Di Giannantonio, Ducati, + 0,975

20. Nakagami, Honda, + 1,261

21. Mir, Honda, + 1,295

22. Oliveira, Aprilia, + 1,508

23. Augusto Fernández, KTM, + 1,767

24. Takumi Takahashi, Honda, + 5,040

MotoGP-Ergebnisse FP1, Misano (8. September):

1. Pirro, Ducati, 1:31,909 min

2. Marini, Ducati, + 0,115 sec

3. Martin, Ducati, + 0,157

4. Bezzecchi, Ducati, + 0,181

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,318

6. Pedrosa, KTM, + 0,341

7. Viñales, Aprilia, + 0,366

8. Zarco, Ducati, + 0,392

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,418

10. Alex Márquez, Ducati, + 0,440

11. Binder, KTM, + 0,481

12. Morbidelli, Yamaha, + 0,486

13. Pol Espargaró, KTM, + 0,495

14. Miller, KTM, + 0,600

15. Quartararo, Yamaha, + 0,601

16. Bradl, Honda, + 0,629

17. Di Giannantonio, Ducati, + 0,645

18. Oliveira, Aprilia, + 0,650

19. Nakagami, Honda, + 0,662

20. Bagnaia, Ducati, + 0,690

21. Marc Márquez, Honda, + 0,765

22. Augusto Fernández, KTM, + 1,291

23. Mir, Honda, + 1,319

24. Takumi Takahashi, Honda, + 5,985