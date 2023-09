Misano Q1: Zwei Aprilia vorne – 5. Stefan Bradl

Im Qualifying-1 zum MotoGP-Rennen in Misano sicherten sich Miguel Oliveira und Aleix Espargaró den wichtigen Aufstieg ins Q2. Stefan Bradl landete auf dem erstaunlichen fünften Platz.

Der Japaner Takumi Takahashi durfte im Q1 am Samstagvormittag nicht mehr antreten, weil er die Quali-Zeit verpasst hatte. Also besteht das LCR-Honda-Team jetzt nur noch aus Takaaki Nakagami auf der Idemitsu-Honda.

Wie immer würden die ersten Zwei des Qualfiying-1 den Aufstieg ins Q2 schaffen, für das sich die Top-Ten des Freitag-Zeittrainings (15 bis 16 Uhr) direkt qualifiziert haben.

Pol Espargaró stürzte mit der KTM RC16 des GASGAS-Teams gleich im ersten Run. Augusto Fernández lag mit 1:31,947 min nach 5 der 15 Minuten an der Spitze. Dann übertrumpften ihn Fabio Quartararo und Miguel Oliveira. Bei RNF-Aprilia hatte sich Rául Fernández (Sturz am Freitag und im dritten Training am Samstagfrüh) erstmals 2023 für das Q2 qualifiziert.

Barcelona-Sieger Aleix Espargaró hatte nach dem Schleudertrauma wegen des Sturzes am Freitag anfangs keine Chance, in die Fights an der Spitze einzugreifen.

Oliveira steigerte sich dann auf 1;31,450 min, hinter ihm lagen drei min vor der karierten Flagge Quartararo, Pirro und Augusto Fernández. Doch dann steigerte sich Stefan Bradl auf 1:31,560 min, er übernahm zwischenzeitlich den zweiten Platz. Pol Espargaró fabrizierte hingegen einen zweiten Sturz.

Im Finish gelang Aleix Espargaró eine neue Bestzeit, die jedoch von Oliveira noch einmal unterboten wurde.

Ergebnis MotoGP-Q1 in Misano (9. September):

1. Oliveira, Aprilia, 1:31,272 min

2. Aleix Espagaró, Aprilia, + 0,157 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,195

4. Pirro, Ducati, + 0,261

5. Bradl, Honda, + 0,288

6. Zarco, Ducati, + 0,395

7. Augusto Fernández, KTM, + 0,406

8. Miller, KTM, + 0,441

9. Morbidelli, Yamaha, + 0,573

10. Nakagami, Honda, + 0,579

11. Di Giannantonio, Ducati, + 0,642

12. Mir, Honda, + 0,672

13. Pol Espargaró, KTM, + 0,868