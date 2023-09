Miguel Oliveira (Aprilia/12.): Kein guter Kompromiss

Das Aprilia RNF-Kundenteam konnte im Sprint in Misano nie im Kampf um die besten Positionen eingreifen. Miguel Oliveira vertraut für das Rennen dennoch auf weiteres Steigerungspotential.

Wenn sich die Hoffnungen von Miguel Oliveira (28) für das Rennen am Sonntag erfüllen sollten, wird der CrytoDATA-RNF-Aprilia-Pilot im Kampf um die Podiumsplätze eine ernsthafte Rolle spielen. «Ich denke, dass wir auf das Volldistanz-Rennen nochmals eine ähnliche Verbesserung schaffen könnten wie vom Freitag auf Samstag.»

Solchen Optimismus in Ehren: Aber wenn er vom 22. Rang der kumulierten Freitags-Trainingsliste bis auf den zehnten Rang im Qualifying und dem zwölften Platz im Sprint bis zum Rennen einen ähnlichen Sprung machen wollte, würde er rechnerisch und sportlich eine Heldentat vollbracht haben.

Ganz so optimistisch zeigt sich der 17-fache GP-Sieger dann schliesslich doch nicht. «Ich weiß einerseits, dass ich deutlich schneller sein könnte. Im Sprint hatte ich vor allem beim Einlenken noch arge Probleme. Ob das an der Elektronik, an den Bedingungen oder an den Reifen lag, weiß ich nicht. Wir haben aber sicher den besten Kompromiss noch nicht gefunden.»

Im Sprint erkannte Oliveira, dass «ich eigentlich einem Yoyo-Effekt zum Opfer fiel. Ich kam immer wieder an meine Gegner heran, verlor dann aber umgekehrt die aufgeholte Distanz wieder beim Beschleunigen. Der Hinterreifen gab bei mir einfach zu früh auf, um eine ernsthaftere Rolle spielen zu können.»

Das verdeckte Potenzial seiner Aprilia RS-GP 22 will Oliveira in seinem 205. Grand Prix am Sonntag aufzeigen. «Wir müssen nur einige Details zusammenfügen, und die Welt schaut ganz anders aus.»

Ergebnisse MotoGP-Sprint, Misano (9. September):

1. Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:58,785 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 1,445 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 4,582

4. Pedrosa, KTM, + 4,772

5. Binder, KTM, + 4,931

6. Viñales, Aprilia, + 6,062

7. Marini, Ducati, + 6,519

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 7,893

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,264

10. Marc Márquez, Honda, + 11,318

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 13,365

12. Oliveira, Aprilia, + 13,788

13. Quartararo, Yamaha, + 14,243

14. Zarco*, Ducati, + 14,154

15. Miller, KTM, + 17,421

16. Pol Espargaró**, KTM, + 17,451

17. Di Giannantonio, Ducati, + 18,133

18. Morbidelli**, Yamaha, + 19,749

19. Augusto Fernández, KTM, + 20,403

20. Pirro, Ducati, + 21,454

21. Nakagami, Honda, + 21,962

22. Bradl**, Honda, + 23,672

23. Mir**, Honda, + 36,100



*= ein Platz zurück («track limits» in der letzten Runde)

**= 3-Sekunden-Strafe (statt Long-Lap am Rennende wegen «track limits»-Vergehen)

WM-Stand nach 23 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 267 Punkte. 2. Martin 222. 3. Bezzecchi 198. 4. Binder 171. 5. Aleix Espargaró 156. 6. Zarco 141. 7. Marini 128. 8. Viñales 117. 9. Miller 104. 10. Alex Márquez 103. 11. Quartararo 82. 12. Morbidelli 67. 13. Augusto Fernández 58. 14. Oliveira 55. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Bastianini 25. 19. Marc Márquez 22. 20. Pedrosa 19. 21. Raúl Fernández 14. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Stefan Bradl 5.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 391 Punkte. 2. KTM 221. 3. Aprilia 207. 4. Yamaha 102. 5. Honda 96.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 363 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 326. 3. Ducati Lenovo Team 302. 4. Red Bull KTM Factory Racing 275. 5. Aprilia Racing 273. 6. Monster Energy Yamaha 149. 7. Gresini Racing 146. 8. LCR Honda 85. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. CryptoDATA RNF 73. 11. Repsol Honda 27.