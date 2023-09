Pecco Bagnaia: Warm-up-Bestzeit in Ducati-Gelb

Für das Heimspiel von Ducati und MotoGP-Weltmeister Pecco Bagnaia gab es beim italienischen Hersteller aus Borgo Panigale am Sonntagmorgen in Misano einen Farbwechsel.

Beim Superbike-WM-Meeting im Juni hatten es Álvaro Bautista und Michael Rinaldi schon vorgemacht, beim «Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini» tritt am heutigen Sonntag das Ducati-Lenovo-MotoGP-Werksteam im gelben Spezial-Design auf – als Verweis auf die Rennsportgeschichte der italienischen Traditionsmarke.

Tatsächlich kam die auffällige Farbe schon in den 1970er-Jahren erstmals an Ducati-Rennmaschinen zum Einsatz (750 Sport und 750 SS Desmo des Teams Spaggiari). Als Inspiration für den Retro-Look dienten dem «Centro Stile Ducati» in Zusammenarbeit mit Designer Aldo Drudi aber die 1990er-Jahre und besonders die Ducati 748, mit der Paolo Casoli 1997 die Supersport-Weltserie gewann. Das Gelb kam damals aber auch an Superbike-Maschinen wie den Ducati 916, 996, 749 oder 999 zum Einsatz.

Laut Andrea Ferraresi, Direktor des Centro Stile Ducati, unterstreicht der besondere Look beim MotoGP-Heimspiel auch die Absicht des Herstellers aus Borgo Panigale, das Ducati-Gelb wieder als offizielle zweite Farbe der Marke zu etablieren.

Im zehnminütigen Warm-up fuhr Francesco «Pecco» Bagnaia auf seiner gelben Desmosedici GP23 vor seinem VR46-Trainingspartner Marco Bezzecchi und Sprint-Sieger Jorge Martin die Bestzeit. Das Hauptrennen beginnt um 14 Uhr – mit dem Live-Ticker von SPEEDWEEK.com sind MotoGP-Fans Runde für Runde dabei.

MotoGP-Ergebnisse Warm-up, Misano (10. September):

1. Bagnaia, Ducati, 1:31,785 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 0,131 sec

3. Martin, Ducati, + 0,146

4. Binder, KTM, + 0,293

5. Nakagami, Honda, + 0,299

6. Zarco, Ducati, + 0,316

7. Augusto Fernández, KTM, + 0,393

8. Pirro, Ducati, + 0,405

9. Viñales, Aprilia, + 0,438

10. Morbidelli, Yamaha, + 0,441

11. Quartararo, Yamaha, + 0,451

12. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,455

13. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,498

14. Alex Márquez, Ducati, + 0,621

15. Pedrosa, KTM, + 0,643

16. Di Giannantonio, Ducati, + 0,645

17. Marini, Ducati, + 0,863

18. Miller, KTM, + 0,991

19. Oliveira, Aprilia, + 1,000

20. Pol Espargaró, KTM, + 1,259

21. Bradl, Honda, + 1,369

22. Marc Márquez, Honda, + 1,369

23. Mir, Honda, + 1,799

MotoGP-Startaufstellung nach Q2, Misano (9. September):

1. Martin, Ducati, 1:30,390 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 0,397 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,436

4. Viñales, Aprilia, + 0,526

5. Pedrosa, KTM, + 0,633

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,692

7. Binder, KTM, + 0,713

8. Marini, Ducati, + 0,820

9. Marc Márquez, Honda, + 0,833

10. Oliveira, Aprilia, + 0,887

11. Alex Márquez, Ducati, + 0,888

12. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,951



Die weitere Startaufstellung:

13. Quartararo, Yamaha, 1:31,467 min

14. Pirro, Ducati, 1:31,533

15. Bradl, Honda, 1:31,560

16. Zarco, Ducati, 1:31,667

17. Augusto Fernández, KTM, 1:31,678

18. Miller, KTM, 1:31,713

19. Morbidelli, Yamaha, 1:31,845

20. Nakagami, Honda, 1:31,851

21. Di Giannantonio, Ducati, 1:31,914

22. Mir, Honda, 1:31,944

23. Pol Espargaró, KTM, 1:32,140



Nicht qualifiziert: Takumi Takahashi, Honda